Dit zijn de beste plekken in Zagreb, stad voor liefde op het tweede of derde gezicht

Sara Juričić (30) woonde bijna haar hele leven in Zagreb, tot ze zeven jaar geleden naar Amsterdam kwam. Nog altijd reist ze om de zoveel maanden naar Zagreb. Juričić werkte eerst voor International Filmfestival Rotterdam en is nu hoofd Cinekid voor Professionals, de afdeling voor producenten, distributeurs en omroepen bij kinderfilmfestival Cinekid. Toen Zagreb in maart 2020 niet alleen door de nieuwe pandemie, maar ook door een aardbeving werd getroffen, organiseerde ze met vier andere geboren Zagrebbers een inzamelingsactie om haar thuisstad te helpen. Juricic: ‘Zagreb is een combinatie van Wenen en Boedapest, maar met een ruigere charme en niet zo romantisch en idyllisch. Het is meer een stad voor liefde op het tweede gezicht, misschien zelfs wel op het derde gezicht. Ik ben van Amsterdam gaan houden, maar Zagreb is voor mij nog altijd thuis, een stad vol vrienden, warm, levendig, mediterraan, met blauwe luchten.’

Koffiecultuur

‘Spica, met vrienden op zaterdagmorgen koffiedrinken in de stad, hoort bij Zagreb. Helemaal als in februari de eerste zonnestralen weer doordringen, dan komen de mensen als hagedissen naar buiten gekropen. Met de komst van Cogito Coffee Roasters, een paar jaar terug, is hier de ‘specialty coffee’-trend doorgebroken. Hun eerste koffiezaak met een vredige binnenplaats vind ik de leukste.’

Café u Dvoristu, Ulica Jurja Zeravica 7

Marktvrouw

‘Onze lokale Dolacmarkt, boven aan de trappen, is geweldig. Ik ben daar meteen weer terug in mijn kindertijd, aan mijn oma’s hand langs de marktkramen. Iedereen had zijn eigen kumica, de vrouw die de beste snijbiet en paddestoelen verkocht, en de lekkerste sir i vrhnje, cottage cheese met zure room. Als je na een tijd op de markt hongerig wordt, is restaurant Ficlek een warme, gastronomische omhelzing. Op vrijdag visdag is een snel visje bij Amfora een goed idee.’

Dolacmarkt, Trznica Dolac, Dolac 9

Gostionica Ficlek, Ulica Pod Zidom 5

Amfora, Dolac 2

Truffelpasta en gordijntjes

‘Kroaten zijn trots op van alles, zeker op de overvloed aan verse, lokale producten op de menukaarten van restaurants in Zagreb. Ik ken een aantal restaurants bij elkaar in de buurt waar de gerechten top zijn, en niet pretentieus: Vinodol, voor Dalmatische pie en Istriaanse truffelpasta. Of Korcula, voor alles uit zee. Mali Bar, een verborgen restaurant met vers eten en een grote wijnkeuze. Market en Market 2, kleurige bistro’s met streetfood. En wat verder weg: Tac, een traditioneel Istriaans restaurant met gordijntjes en schemerlampen.’

Vinodol, Ulica Nikole Tesle 10

Korcula, Ulica Nikole Tesle 17

Mali Bar, Vlaska Ulica 63

Market, Gundulićeva Ulica 13

Market 2, Ulica Nikole Tomasica 6

Tac, Vrhovec 140

Architectenduo

‘Het Kroatische nationale theater is een prachtig, neobarok, geel gebouw uit 1895, van Fellner en Helmer, een beroemd architectenduo dat wel veertig theaters heeft ontworpen in Centraal- en Oost-Europa. Ik ben aan de Academy of Dramatic Art afgestudeerd op het Kroatische Nationale Theater in Rijeka, ook gebouwd door deze twee mannen.’

Kroatisch nationaal theater, Trg Republike Hrvatske 15

Gedenkpark

‘Zagreb heeft mooie parken. Maksimir, mijn favoriet, is eigenlijk een bos met een paar kleine meren. Eerst koffie bij Kava Kavana, daarna ronddwalen in Maksimir, dan nog wat lekkers eten bij Jezeva Kucica. Het Dotrscina-herdenkingspark ligt meer naar het noorden. Mooie natuur daar, maar het heeft een donkere geschiedenis. Tussen 1941 en 1945 zijn hier duizenden inwoners van Zagreb gedood door het fascistische regime. Verschillende gedenkstenen herinneren aan die tijd.’

Kava Kavana, Bukovacka Cesta 27

Park Maksimir, Maksimirski Perivoj 1

Jezeva Kucica, Ulica Fakultetsko Dobro 8 (in de Sveuciliste u Zagrebu Agronomski Fakultet)

Park Suma Dotrscina, Stefanovec Ulica 32

De bloemist en de tunnel

‘Dezmanov Prolaz is een leuk winkelgebied in de oude, betoverende bovenstad. Met keukenwinkel Lonci & Poklopci, cosmeticawinkel The Lab, en Love, Ana, een gave conceptstore. Een aparte vermelding verdient Sasa Sekoranja. Hij is bloemist van subtiele bloemstukken, zie zijn etalage, en ook kunstenaar en setontwerper voor theaterstukken. Om ademloos naar te kijken. Soms ga ik hier in de buurt naar de mysterieuze Gric-tunnel, in de Tweede Wereldoorlog gebouwd als schuiltunnelnetwerk. In de jaren negentig was het een plek voor raves, mijn vader heeft daar nog gefeest. Nu kun je erdoorheen wandelen en zijn er exposities over de Kroatische geschiedenis.’

Lonci & Poklopci, Ilica 40

The Lab, Dezmanova Ulica 2

Love, Ana, Dezmanova Ulica 4

Atelier Sasa Sekoranja, Dezmanova Ulica 1

Tunel Gric, Radiceva Ulica 19

Kunstmanege

‘Lauba House for People and Art was vroeger een manege en is nu een hybride ruimte, waar moderne kunst te zien is van internationaal bekende Kroatische kunstenaars, zoals Zlatan Vehabović en Lovro Artuković. Soms worden er feesten of events gehouden.’

Lauba House for People and Art, Prilaz Baruna Filipovica 23A

Brutalistisch

‘Zagreb heeft nog veel grijze, brutalistische gebouwen uit de Sovjettijd. Ik heb zelf ook zo’n gebouw gewoond. Die architectuur wordt nu vreemd genoeg weer gewaardeerd en mijn Nederlandse vriend is fan. We hebben vorig jaar een tour gedaan langs zulke gebouwen, zoals Mamutica, Kockica, Rakete, Super Andrija en Zagrepcanka. Ik heb ze met nieuwe ogen bekeken, fascinerende architectuur.’

Mamutica (Mammoth), Ulica Bozidara Magovca

Kockica (The Cube), Prisavlje Ulica 14

Rakete (The Zagreb Rockets), Ulica Lavoslava Ruzicke

Super Andrija, Siget Ulica 18

Zagrepcanka, Savska Ulica 41

Bonen op de berg

‘Alle wegen leiden naar de Sljeme, de berg naast Zagreb. De berg is een geliefde weekendbestemming. Om naar boven te klimmen, of om een tochtje met de gloednieuwe kabelbaan omhoog te maken. En dan eenmaal boven bonenstoofpot eten, of strukli, pasta met cottage cheese en crème fraîche, in een van de restaurants, zoals Grofica.’

Grofica, Sljemenska Cesta 885