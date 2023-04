Dit zijn de beste plekken in Birmingham, stad van Peaky Blinders en J.R.R. Tolkien

Beeld Joost Stokhof

Nine Douwes Dekker (32) woont sinds 2019 in Birmingham, waar ze als milieu- en bodemkundige werkt aan de University of Birmingham. Ze doet er onderzoek naar de mate waarin bossen CO 2 opnemen, een actueel vraagstuk. En ja, in een ver vertakt familieverleden is Nine familie van Eduard Douwes Dekker, van Multatuli. ‘Birmingham is de tweede grote stad van Engeland’, vertelt ze, ‘en vol contrasten. Birmingham is arm én rijk, mooi én lelijk en kan supergezellig zijn, maar ook onveilig aanvoelen. Het is ook een heel diverse stad, zoveel culturen die hier naast elkaar leven. Ik vind de Brummies, met dat specifieke accent, heel vriendelijk en open. Birmingham heeft een industrieel verleden, waar alle kanalen, schattige grachtjes en oude fabrieken nog aan herinneren, maar je bent ook verrassend snel buiten in het groen, in Malvern Hills bijvoorbeeld, terecht uitgeroepen tot area of outstanding beauty.’

Peaky Tommy

Nine Douwes Dekker: ‘Digbeth vind ik zelf een van de leukste buurten. Dat was vroeger de industriële wijk, wat goed te zien is aan de oude fabrieken, zoals de Custard Factory. In de voormalige vlafabriek zitten nu bedrijfjes en cafés. Verder zit er een bordspellencafé in Digbeth, een indoor-minigolf-café, Ghetto Golf, en de historische Old Crown, de oudste pub van Birmingham. En overal is graffiti en streetart, waaronder een grote muurschildering van Tommy Shelby uit Peaky Blinders, de gangsterserie die zich afspeelt in Birmingham en de stad een enorme boost heeft gegeven. De bende heeft trouwens echt bestaan.’

Engels ontbijt, Indiase snacks, Nederlandse bieb

‘Mijn lievelingskoffieadres in het centrum: Medicine Bakery. Een café en galerie met een lichtkoepel in een Victoriaans pand. Ze hebben er goeie koffie, brownies, donuts, klassiek Engels ontbijt en kunst aan de muren. Medicine Bakery ligt dicht bij The Indian Streatery, een fijne Indiaas streetfoodrestaurant. Voor lekkere chaat, Indiase snacks en Indiase roti. Bezoek uit Nederland neem ik altijd meteen mee naar de bibliotheek, ook in het centrum. Een gebouw van de Nederlandse architect Francine Houben. En dan gaan we zeker even naar het dakterras, om over Birmingham uit te kijken.’

Medicine Bakery, 69a New Street

The Indian Streatery, 21a Bennetts Hill

Library of Birmingham, Centenary Square, Broad Street, Birmingham

Juwelenpub

‘De 1000 Trades-pub in het Jewellery Quarter verwijst naar Birminghams geschiedenis als stad van 1000 ambachten, als workshop of the world. Alles is door de eeuwen heen in Birmingham gemaakt, stoommachines, servies, chocola, custard, auto’s, sieraden. En deze gezellige pub is vroeger een juwelier geweest. In het bovenzaaltje treed ik soms op met mijn improv-groep, dat is improvisatietheater en zo gaaf om te doen.’

1000 Trades, 16 Frederick Street

Hobbits in Moseley

‘Ik woon in de buurt van Moseley, een wijk in het zuiden met veel vintage- en kringloopwinkels. Hier zit ook een park met een filmtheater/cultuurcentrum en een kleine zoo, een zwembad, in een oud badhuis, heel mooi gebouw, en verschillende plekken die gelinkt zijn aan J.R.R. Tolkien, die in Birmingham is opgegroeid. De schrijver van The Lord of the Rings woonde bij de Victoriaanse watermolen Sarehole Mill, nu een museum, en haalde zijn inspiratie voor The Shire, het landschap van de Hobbits, uit Moseley Bog, het moerassige natuurgebied in de buurt.’

Midlands Arts Centre, Cannon Hill Park, Russell Road

Moseley Road Baths, Moseley Road Pools, 497 Moseley Road

Sarehole Mill Museum, Cole Bank Road

Moseley Bog, Yardley Wood Road

Midden Oosten

‘We blijven in Moseley voor mijn twee favoriete restaurants. Ze zijn allebei Libanees en liggen vlak bij elkaar: Tabule Kitchen en Damascena. Tabule is Libanees en Marokkaans en heeft fantastische tajines, Damascena is een totale Midden Oosten-ervaring met heerlijke mezze. Ook geschikt voor veganisten.’

Tabule Kitchen, 18 St Mary’s Row

Damascena Moseley, 133 Alcester Road

De toren en de tuin

‘Mijn universiteit heeft een grote campus met mooie Victoriaanse gebouwen en een vrijstaande klokkentoren die de Old Joe wordt genoemd en de inspiratiebron was, blijkbaar, voor het tweede deel van Tolkiens Lord of the Rings, The Two Towers. Uit ervaring weet ik dat de klok het bijna nooit doet. En op de campus zit het Barber Institute of Fine Arts, fijn kunstmuseum en aanrader, zeker nu de National Gallery een tijdje gesloten is voor werkzaamheden. Ik noem de campus ook, omdat Winterbourne House and Garden, de botanische tuin van de universiteit, er ligt. Prachtig, vooral in de lente en zomer.’

The Barber Institute of Fine Arts, University of Birmingham, Edgbaston

Winterbourne House and Garden, 58 Edgbaston Park Road

Vijftien soorten naan

‘Royal Watan is een begrip in Birmingham. Het is niet het meest gezellige restaurant, maar daar moet je maar doorheen kijken. Het zit er al veertig jaar. Ze koken er heerlijk Indiaas, uit de keuken van Kasjmir: Tandoori-gerechten, Biryani-variaties en wel vijftien soorten naanbrood. Er wordt geen alcohol geserveerd, maar het zelf meenemen mag geloof ik wel.’

Royal Watan Kashmiri Restaurant, 602-604 Pershore Road

Chocoladepretpark

‘In Stirchley, de upcoming buurt van Birmingham in het zuiden, heb ik een tijdje terug kennisgemaakt met Alicia en haar fantastische pizza’s uit de houtoven. Er is een terras/tuintje achter de zaak voor een zomerse avond. Alicia’s Micro Bakehouse zit aan een lange, niet per se mooie straat, waar verderop Loaf is gevestigd. Een bakkerij met zulk lekker brood, een zeldzaamheid in Engeland. Iets verder uit de buurt, maar wel in deze hoek van de stad, ben ik laatst met mijn neefjes naar Cadbury World geweest, het chocoladepretpark in de Cadburyfabriek. Vonden we allemaal heel leuk.’

Alicia’s Micro Bakehouse, 1377 Pershore Road

Loaf, 1421 Pershore Road

Cadbury World, 69 Linden Road