Dit zijn de beste palazzo’s en pasta’s in het verfijnde en vrije Florence

Mads Melens (25) wist op zijn 6de al dat hij modeontwerper wilde worden. Hij deed een bachelor aan Amfi, Amsterdam Fashion Institute, liep stage bij Viktor & Rolf en volgt nu een master Creative direction aan Polimoda, de prestigieuze modeschool van Florence. ‘Vanwege het bizar hoge collegegeld dacht ik dat het financieel niet mogelijk zou zijn. Gelukkig kreeg ik vanuit Polimoda een studiebeurs aangeboden en wilden het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSBfonds ook in me investeren.’ Melens werkt ook aan zijn eigen modelabel, dat zich richt op de ‘herdefiniëring van mannelijkheid’ en hoopt op zijn 30ste creatief directeur van een gerenommeerd modehuis in Parijs te zijn. ‘Het zijn grote dromen. Sommige mensen denken té groot. Maar ik weet wat ik wil en geloof dat het gaat lukken. Ik woon hier nu een paar maanden, maar ik kwam al een aantal jaar in Florence. Alleen al lessen volgen in het historische stadspaleis Villa Favard is bijzonder.’

Nonchalante stad

Mads Melens: ‘Het is heerlijk om hier te wonen. Florence is poëtisch en verfijnd maar ook een nonchalante en vrije stad. Het is niet groot, intiemer dan bijvoorbeeld Milaan. Ik woon in een rustig buurtje aan de zuidkant van de rivier de Arno. Meestal begin ik mijn dag met een koffie en een panini op het terras bij Alimentari Del Chianti, de koffiebar tegenover Palazzo Pitti, een paleis en museum. Een paar huizen verder zit meteen een goed restaurant, Olivia Bistrot. Check de Toscaanse gerechten op de kaart, zoals de ravioli fatti in casa, zelfgemaakte ravioli.’

Alimentari Del Chianti, Piazza de’ Pitti 3/r

Olivia Bistrot del Frantoio Santa Téa, Piazza de’ Pitti 14/r

Wijn en vintage

‘Ik heb alleen op zondag vrij. Daarom ga ik graag op zaterdagavond met mijn vrienden stoom afblazen op het Piazza Santo Spirito. Meestal gaan we eerst het terras op om vervolgens ergens in een nabijgelegen kroeg of bar te eindigen, zoals in wijnbar Volume. Op het plein is iedere eerste zondag van de maand een rommelmarkt met unieke vintagekleding van merken als Ferragamo, Jean Paul Gaultier en Emilio Pucci. Dat hangt dan gewoon in de rekken op straat.’

Volume, Piazza Santo Spirito 5/r

Cioccoarancia

‘Goed Italiaans ijs, rechtstreeks aan de Arno. De ijssalon dankt zijn naam aan de beroemde Florentijnse brug Ponte alla Carraia. De eigenaren bewaken de eeuwenoude Florentijnse ijstraditie, ze verkopen smaken als bacio, cioccoarancia en ricotta e pere. Het beste is nog dat de zaak elke dag tot half 11 ’s avonds open is, ook in de winter.’

Gelateria La Carraia, Piazza Nazario Sauro 25/r

Beste pasta van de stad

‘Florence is natuurlijk de bakermat van de renaissance en ademt kunst en cultuur, alsof je door een fresco loopt. Een bezoek aan het bekende museum Uffizi kan niet uitblijven, vind ik. Ik kan er uren ronddwalen en iedere keer weer wat nieuws ontdekken. De kunstverzameling van familie De’ Medici blijft intrigeren, bijvoorbeeld Medusa van Caravaggio, dat vrouwenhoofd met die slangen. Ik vind het zowel een sterk als een bizar werk. Na het Uffizi kun je wat gaan eten bij Osteria Buongustai, een klein restaurant, verstopt in een smalle straat midden in het centrum. Het is maar tot het eind van de middag open, maar hier wordt naar mijn mening de beste pasta van de stad gemaakt. Het restaurant wordt gerund door een stel vrouwen dat razendsnel goede en simpele gerechten op tafel zet. Het is er altijd bomvol en er staat vaak een rij, een goed teken.’

Galleria degli Uffizi, Piazzale degli Uffizi 6

Osteria Buongustai, Via dei Cerchi 15/r

Boetiekhotel met binnenplaats

‘Ik hou erg van de esthetiek van Numeroventi, een kunstenaarsresidentie, tentoonstellingsruimte, restaurant en boetiekhotel met serene kamers. Het is gehuisvest in het historische Palazzo Galli Tassi uit 1510 en heeft een indrukwekkende binnenplaats. Een plek van stilte en bezinning.’

Numeroventi Design Residency, Via dei Pandolfini, 20

Oude en nieuwe meesters

‘Palazzo Strozzi is een prachtig renaissancepaleis waar indrukwekkende installaties van kunstenaars als Ai Weiwei en Olafur Eliasson te zien zijn. Het Strozzi overbrugt de kloof tussen het oude en het nieuwe, door af te wisselen tussen tentoonstellingen van oude meesters en toonaangevende hedendaagse kunstenaars. Dat werkt geweldig.’

Palazzo Strozzi, Piazza degli Strozzi

Wat deed Tom Ford in 1994 bij Gucci?

‘Sinds 2019 ben ik trouwe klant bij Street Doing Vintage Couture. Eerder kocht ik er al mijn favoriete leren jas, waarin ik nu zowat woon. Daarbij kent Vanessa van de winkel de hele modegeschiedenis uit haar hoofd. Zo weet ze precies wat Tom Ford in 1994 bij Gucci deed en wanneer een specifiek silhouet is ontstaan.’

Street Doing Vintage Couture, Via dei Servi 88/r

Imperfecte klei

‘Mila Michelagnoli geeft lessen creatief aardewerk in haar atelier. Het gaat om het proces en niet om het eindresultaat. Een insteek waar ik als perfectionist veel van kan leren. Mila wil met klei de imperfecties die we geneigd zijn te verbergen aan de oppervlakte brengen, om ze zo te kunnen accepteren en omarmen. Klinkt zweverig, maar het is eigenlijk erg logisch.’

Ceramila Lab, Via Giosuè Carducci 59/r

Landhuis, tabaksfabriek

‘Ik heb les in twee historische gebouwen. In het 19de-eeuwse landhuis Villa Favard volg ik de businesslessen van Polimoda. De architectuur alleen al is de moeite waard, nog afgezien van het interieur: een en al fresco’s en goud. Een beetje protserig is het wel. Toch doet het iets met je creativiteit, les krijgen in zo’n gebouw. Ik volg de designklassen in een voormalige tabaksfabriek, die nu de culturele broedplaats Manifattura Tabacchi is, waar jonge makers en creatieven uit verschillende disciplines samenkomen en nieuwe dingen bedenken. De omgeving is rauwer dan de gepolijste binnenstad en dat trekt me enorm.’

Villa Favard, Via Curtatone 1

Manifattura Tabacchi, Via delle Cascine 35