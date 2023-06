Dit zijn de beste (duurzame) beautyproducten uit het buitenland, gewoon in Nederland verkrijgbaar

Beeld Willemien Ebbinge

Wierook en washi uit Japan

Al sinds 1929 produceert de Kobe Match-fabriek uit Japan lucifers, maar omdat de vraag daarnaar al jaren gestaag daalt, besloot de kleinzoon van de oprichter het over een andere, evengoed brandbare boeg te gooien. Samen met wierookproducent Daihatsu hebben ze een vernieuwende lijn wierookproducten ontwikkeld met de naam Hibi.

Het betere spul is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin de duurzamere keuzes worden besproken op het gebied van design, beauty en mode.

De Hibi ‘10 Minute Aroma’-stokjes zien eruit als traditionele lucifers, maar zijn gemaakt van geperste wierook en Japans washi-papier. Een standaarddoosje bevat acht ‘lucifers’ en een hittebestendig matje om het stokje op te laten branden en is verkrijgbaar in verschillende geuren (€ 11).

Pruimenskincare uit Californië

De zussen Jacqueline, Allison en Elaine Taylor vormen de vierde generatie van het familiebedrijf dat al sinds 1916 pruimen verbouwt in het noorden van Californië (sinds 1985 op biologische wijze). Geïnspireerd door reizen naar de Kaukasus, waar de pruim wordt gezien als de ‘vrucht des levens’, besloten zij met Le Prunier een beautytak aan het bedrijf toe te voegen. Kroonjuweel uit de collectie huidverzorgingsproducten (biologisch, vrij van etherische oliën, parabenen, sulfaten, conserveringsmiddelen en toegevoegde geurstoffen) is de Plum Beauty Oil (€ 120), een verzorgende en beschermende olie.

Le Prunier ontwikkelde met Plumscreen (€ 112) een koraalrifvriendelijke zonbescherming (SPF 31) die de voordelen van de beautyolie combineert met bescherming tegen uva- en uvb-straling en blauw licht.

Zweeds schoon

Elf jaar geleden liep de Zweed David Samuelson tegen het probleem aan dat er voor zijn dure en kwetsbare kleding, zoals kasjmier truien, geen geschikt delicaat wasmiddel bestond. Met de oprichting van Tangent GC besloot hij dat wasmiddel zelf te ontwikkelen, zonder schadelijke stoffen en vanuit de gedachte de levensduur van kledingstukken zo lang mogelijk te maken. Inmiddels zijn er gespecialiseerde wasmiddelen voor onder meer kasjmier, denim en sportkleding en is er een wasverzachter, alle verkrijgbaar in verschillende geuren (vanaf € 20).

Naast wasmiddelen is het aanbod van Tangent GC uitgebreid met andere bad-, body-, en homeproducten, gemaakt in hun fabriek in Zweden, volgens dezelfde filosofie en met biologische en vegan ingrediënten.

Zachtaardige zeep uit de Provence

Het Franse zeepmerk Orris is nog maar drie jaar oud, maar geïnspireerd op eeuwenoude ayurveda en Japanse reinigingsrituelen en handgemaakt volgens ambachtelijke, Franse zeepproductietradities. Sinds 2020 worden in de Provence de botanische zepen (€ 22) gemaakt met onder meer olijfolie, sheaboter en cacaoboter. En zonder palmolie, dierlijke vetten en synthetische ingrediënten die de vochtbarrière kunnen aantasten.

Omdat de zeepblokken van Orris ‘supergras’ zijn (dat wil zeggen dat ze olie en boter bevatten die niet is verzeept) zijn ze mild en hydraterend voor de huid.

De wereld in parfums

Het nieuwe parfummerk Nissaba is opgericht door twee Fransen en vernoemd naar de Soemerische godin van het graan en het schrift. Elk van de vijf uniseks parfums (€ 160) is gecreëerd met ingrediënten uit een specifiek gebied in de wereld. Dat zijn Paraguay (‘Chaco’), Indonesië (‘Sulawesi’), Centraal-Amerika (‘Tierra Maya’), Frankrijk (‘Provence’) en Madagaskar (‘Grande Île’).

De flacons van Nissaba zijn navulbaar, het gewicht is 50 procent lager dan dat van gemiddelde parfumflessen en in plaats van een geplakt etiket is de naam in het glas gelaserd. Hierdoor wordt gebruik van inkt en lijm overbodig. Van de omzet gaat 5 procent naar de gemeenschappen waar Nissaba haar ingrediënten oogst.

De power van Japanse planten

De Japanse Atsuko Morita heeft een achtergrond als plantenwetenschapper en fysiotherapeut. Daarnaast was ze stewardess, waarbij droog haar en een droge huid haar het leven zuur maakten. Al die ervaringen leidden tot het merk Waphyto. De ‘power of plants’ is haar uitgangspunt. De basis van alle verzorgingsproducten zijn plantenextracten van de moerbei, chrysanthemum, gotu kola, bijvoet en heermoes, die volgens het merk een helende en verzachtende werking hebben. Het assortiment, bestaande uit onder meer een bodywash (€ 34), shampoo (€ 41) en handcrème (€ 26), is vrij van synthetische kleur- en geurstoffen en parabenen.

Waphyto heeft ook een ‘intieme’ lijn, waaronder een Intimate Wash (€ 34) en glijmiddel (€ 41).

Lange Parijse nachten

Het Parijse parfummerk BDK Parfums presenteert met ‘Les Nocturnes’ een eerste lijn van geurkaarsen, bestaande uit een mix van plantaardige en minerale wassen met een brandtijd van 70 uur.

De geuren van de vijf kaarsen (€ 80) zijn geïnspireerd op het nachtleven van Parijs, van middernacht, met ‘Taxi Minuit’ (warm en kruidig, met amber en hout), tot het moment dat de stad weer ontwaakt met ‘Matin Parisien’ (musk en ziltige vijg, roze peper).