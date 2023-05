Dit zijn de adresjes in Krakau waar de meeste toeristen niet komen (we houden het dus onder ons!)

Beeld Joost Stokhof

Fred Gijbels (80) kwam al zo’n tien jaar in Polen toen hij er in 2004 ging wonen. Hij werkte onder meer voor de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken. Toen het land toetrad tot de Europese Unie, werd Gijbels gevraagd om in Warschau en later in Krakau te assisteren bij het toetredingsproces. Hij bleef in Krakau, trouwde er, fotografeert er en blogt soms over de stad. ‘Krakau is een combinatie van fraaie Habsburgse gebouwen en communistische blokkendozen. De stad heeft in de tijd dat ik hier kom zo’n enorme verandering doorgemaakt. Alles is opgeknapt. De tweedehands barrels maakten plaats voor nette auto’s, er mocht niet meer op de stoep worden geparkeerd. Er kwamen fietsen en huisdieren, vooral honden. Hun drollen worden nu netjes in plastic zakjes door de eigenaren opgeruimd. En Krakau werd een universiteitsstad, een expatstad, en bovenal een toeristenstad.’

Poolse kunst

Fred Gijbels: ‘Mijn Poolse echtgenote is in 1999 in Krakau een kunstgalerie begonnen, Galerie Olympia, in de binnenstad. We zijn gespecialiseerd in Poolse moderne kunst, veel hedendaagse kunstenaars exposeren hier. In Olympia komt ook onze vriendenkring – kunstenaars, schrijvers, creatieve mensen – vaak samen. Die vrienden zijn de hoofdreden dat ik van deze stad ben gaan houden.’

Galerie Olympia, Szlak 13

Pleisterplaats

‘Mijn stamcafé in onze wijk Podgórze is Tworzywo. Een piepklein café met ongeveer twintig zitplaatsen. Tworzywo noem ik een ‘derde plaats’, een pleisterplaats, naast woning en werkplek, waar ik mijn krantje kan lezen, mijn iPad lezen, de vaste gasten begroeten en al dan niet met ze kletsen. Tworzywo is al mijn tiende stamcafé. De stamgasten zijn, net als ik, meeverhuisd in de loop der jaren, om de toenemende toeristenstroom te ontlopen.’

Tworzywo, Plac Bohaterów Getta 2

De pleinen van Krakau

‘Krakau is een pleinenstad. Het bekendste is het middeleeuwse stadsplein Rynek Główny, met de wereldberoemde Lakenhal. En in Kazimierz, de vroegere joods-katholieke wijk, liggen de pleinen Plac Wolnica, een voormalige vrijhandelsplaats met het oude stadhuis als etnografisch museum, en Plac Nowy, vroeger het centrum van het joodse gedeelte. In Podgórze ligt Plac Bohaterów Getta, het Plein van de helden van het getto. Podgórze was in de Tweede Wereldoorlog een deel van het getto. Een kunstwerk van lege stoelen op het plein herinnert aan iedereen die is weggevoerd. In Schindler’s List bekijkt Oskar Schindler de wijk vanaf de heuvel, zittend te paard. Er is veel holocausttoerisme in Krakau. Het nabijgelegen Auschwitz wordt vaak bezocht, maar ook Kazimierz en Podgórze. En Zabłocie, de buurt die zich als luxe woonwijk heeft ontwikkeld. Daar is de voormalige emailfabriek van Oskar Schindler te bezoeken, en een mooi museum voor moderne kunst trouwens, naast een fijn restaurant, een beetje verscholen, met allemaal Europese wijnen op de kaart.’

Fabryka Schindlera, Lipowa 4

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie; MOCAK, Lipowa 4

Krako Slow Wines, Lipowa 6F

Brave hond

‘In 2015 werd de voetgangersbrug over de Wisla gebouwd, die Podgórze met Kazimierz verbindt. Onderweg kom je verschillende cafés tegen waar ik me vaak heb opgehouden. Drukarnia, op de kop van de brug, heeft een terras, waar ’s middags de zon vol op staat, en een theaterzaaltje in de kelder. Daarnaast zit Cawa, een bistro met terras en uitstekende lunches. In Mostowa ken ik een wijnbar met een uitgebreide wijncollectie, zeer aanbevolen. Verder Kazimierz inlopend, kom je uit bij Plac Wolnica, waar het leuke café met de muziekkelder zit, Piękny Pies, ofwel ‘brave Hond’.’

Drukarnia Club, Nadwiślańska 1

Cawa, Cafe&Wine, Nadwiślańska 1

BaraWino, Mostowa 1

Piękny Pies, Plac Wolnica 9

Naaimachines en schemerlampen

‘Toen ik hier in de jaren negentig kwam, was Plac Nowy nog een no-go area. Er was toen maar één café: Singer, genoemd naar de naaimachinefabrikant, en niet naar schrijver Isaac Bashevis Singer, zoals ik eerst dacht. Een huiskamercafé met schemerlampen en dikke gordijnen. Binnen stond het altijd blauw van de rook. Nu niet meer. Later kwam Alchemia op het plein, een bruin café met tweedehands meubels en een jazzkelder, Polen heeft een uitstekende jazzscene. En Kolory natuurlijk, Les Couleurs, het restaurant van een Pools stel, dat twintig jaar terug een bakkerij opkocht en tot Franse bistro omtoverde. Goede maaltijden hier.’

Singer, Estery 20

Alchemia, Estery 5

Les Couleurs, Kolory, Estery 10

Eten in de synagoge

‘Een oude synagoge die is omgebouwd tot café-restaurant: Hevre, bijzonder mooie plek. De historische muurschilderingen zijn behouden, en de wijnen en maaltijden zijn er prima. Er zijn meer synagogen bewaard gebleven in Kazimierz, slechts een enkele is nog in gebruik als gebedshuis. Aan de overkant van Hevre wil ik nog cafétuin Mleczarnia noemen. Heerlijk toeven daar onder de bomen in de zomer.’

Hevre, Rabina Meiselsa 18

Mleczarnia, Rabina Meiselsa 20

Echte Krakauers

‘In de Lakenhal, op de eerste verdieping, is mijn favoriete museum gevestigd, gewijd aan weelderige 19de-eeuwse Poolse schilderkunst. Het heeft een klein lunchrestaurant en een balkon met uitzicht op Rynek Główny. Eén bijzondere bar aan het verder zeer toeristische plein kan ik aanbevelen: Vis à Vis, met het grote terras. Het heeft altijd zijn karakter behouden, er komen bijna uitsluitend echte Krakauers. Ook in die buurt: het authentieke Dym Café, eveneens geliefd bij Krakauers, net als het naastgelegen knusse restaurant Camelot. Voor broodjes, omeletten, soep, risotto en pierogi, dumplings.’

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Oddział Muzeum Narodowego), Rynek Główny 3

Vis à Vis, Rynek Główny 29

Dym Café Bar, Świętego Tomasza 13

Camelot Cafe, Świętego Tomasza 17

Staalstad

‘In het oosten van Krakau ligt Nowa Huta, een intrigerend gebied om eens te bezoeken. Deze wijk werd in 1953 gebouwd voor de arbeiders van de staalfabriek, als communistische modelstad met stalinistische architectuur. Het heeft een bewogen geschiedenis van verzet en opstand.’