Dit Waalse dorp werd speciaal gebouwd voor de enige zinkfabriek van Nederland

Waar Budel-Dorplein

Wat Cultureel erfgoed

Hoe Wandelen

Afstand 5 kilometer

Duur 2 uur

Dorplein is een van de best bewaarde fabrieksdorpen van Nederland. De zinkfabriek alhier werd in 1892 gesticht door de Waalse gebroeders Emile en Lucien Dor en zij kozen niet zomaar voor deze plek; net over de grens in Nederland was er tussen Budel en Weert niets dan moerassige wildernis. Het personeel bestond uit Belgische gastarbeiders en voor hen werd bij de fabriek een dorp gebouwd van Belgische bakstenen in Waalse stijl. Met villa’s voor het kader, vier-onder-een-kaphuizen voor de werknemers, een kerk, een school, een gemeenschapshuis en een gevangenis met twee cellen.

1. Start: De Zink

Wat nu Nyrstar Budel heet, begon 131 jaar geleden als de Société Anonyme des Zincs de la Campine, oftewel de Kempensche Zinkmaatschappij (KZM). Deze zinksmelterij verwerkt zinkconcentraat en zinkoxide via grote ovens, oplossing in zwavelzuur, elektrolyse, smelten en gieten tot verhandelbare blokken zink van 25 tot 2.000 kilo. Oorspronkelijk wilde men een fabriek in België openen, maar dat stuitte op milieubezwaren en derhalve kwam ‘De Zink’, zoals de fabriek in de volksmond heet, te staan in dit dunbevolkte gebied net over de grens in Nederland.

2. Hôtel Saint-Joseph

Vóór de zinkfabriek was er in dit vennengebied niets. De gebroeders Dor bouwden een fabriek met wegen, havens, spoorlijnen en een dorp – met alles erop en eraan, inclusief een kloosterachtig gemeenschapshuis, vernoemd naar de beschermheilige van de arbeiders. In De Cantine, zoals de bijnaam luidt, waren gastenkamers voor vrijgezelle arbeiders, een kruidenierswinkel, een wasserij, een eetzaal, een café en een ontspanningsruimte. Die laatste werd onlangs opgeknapt en heropend onder de naam Cantinetheater. Eens per maand is er een theatervoorstelling, concert, film of feestavond.

3. Sint-Jozefkerk

De vrome gebroeders Dor zorgden goed voor hun veelal Waalse arbeiders. In 1896 werd op het fabrieksterrein een kapel geopend, in 1952 kwam er een echte kerk. De Sint-Jozefkerk is een bakstenen gebouw in Bossche Schoolstijl van architect Harrie Pontzen. De klokken op de torens heten ‘Emile’ en ‘Lucien’, naar de fabrieksbazen. In 2014 werd de kerk onttrokken aan de eredienst en in 2020 verkocht aan een seniorenechtpaar uit Weert. Op het kerkhof staan nog enkele grafstenen met Franstalige opschriften.

4. De Witte Villa

De directeuren zorgden ook goed voor zichzelf. Ingenieur Emile Dor ontwierp zelf Le Projet de Dorplein, het plan voor de zinkfabriek en het dorp. Daarin reserveerde hij een kavel voor een witte villa met een koetshuis, paardenstallen en dienstvertrekken, omringd door een tuin in Engelse landschapsstijl en een sierlijk smeedijzeren hekwerk. In 1898 was de villa klaar. Dor bleef er wonen tot in de jaren dertig, ook toen hij directeur werd van een nieuwe zinkfabriek in het Belgische Rotem.

5. Smalspoorlijn

Dit stalen kunstwerk verbeeldt ’t Machientje, zoals stoomlocomotief Dorplein ook werd genoemd. Voor de aanvoer van materialen tijdens de bouw van de zinkfabriek liep er een smalspoorlijn vanaf station Budel-Schoot, via een tracé dat La Route werd genoemd, verbasterd tot ’t Routje. Het smalspoor werd later vervangen door een normaalspoorlijn die wat oostelijker aftakt van de IJzeren Rijn, de spoorlijn over Belgisch grondgebied tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied. Wekelijks rijden er nu nog zo’n vijf goederentreinen met grondstoffen van Antwerpen naar Dorplein.

6. Looserplas

Voor het afdekken van afvalbekkens op het terrein van de zinkfabriek was veel zand nodig en dat was in dit vennengebied ruim voorradig. Door de zandafgravingen ontstond een waterrijk natuurgebied, waar eenden, kuifmezen en goudhaantjes prima aarden, en dat nu wordt beheerd door Natuurmonumenten. De Looserplas is een blauw meertje met witte strandjes dat door de bewoners de ‘Côte de Dor’ wordt genoemd. Zwemmen en dagrecreatie zijn verboden, een rondje wandelen rond de fraaie plas mag wel.

7. Sepulchrestraat

De huizen aan deze straat ogen on-Nederlands. De zogenoemde Carré Mulhousien-woningen, voor de Waalse arbeiders van de zinkfabriek, werden gerealiseerd in Franse stijl. Het zijn vier-onder-een-kapwoningen van twee verdiepingen, met alleen een voortuin, door een muur gescheiden van de buren. De ruime huizen werden door de fabriek voorzien van stromend water en elektriciteit, voor die tijd modern en luxueus. Volgens het plan van Emile Dor zouden er elf van deze straten komen, maar het werden er drie. Op nummer 166 is Jorines Theetuin het enige horeca-etablissement van Dorplein.

8. Duo Directievilla’s

Aan de Theo Stevenslaan staan twee villa’s die werden gebouwd voor de zoons van fabrieksoprichter Lucien Dor. Op nummer 36 Villa Het Korenveld, gebouwd in 1938 voor François Dor, de onderhoudsdirecteur van Dorplein. Volgens de overlevering ontwierp zijn zus de boerderij-achtige villa op de achterkant van een envelop. En op nummer 37 Villa De Warande, ontworpen door een Brusselse architect in de stijl van een 19de-eeuws Belgisch landhuis. Het werd gebouwd in 1926 voor André Dor, die zijn vader opvolgde als directeur van de Kempensche Zinkmaatschappij.

9. Het Prisonneke

Al stichtten de gebroeders Dor nog zo’n utopisch modeldorp, er waren ook dorpelingen die weinig goeds in de zin hadden. De directie van de zinkfabriek stelde twee veldwachters aan en liet een gevangenis bouwen. Al is dat een groot woord, want dit kleinste gebouw van Dorplein is vermoedelijk ook de kleinste gevangenis van Nederland. Het bakstenen gebouw telt twee cellen, die gescheiden zijn van de buitenwereld door zware houten deuren. De voorzieningen waren beperkt tot een strooien matras, een jutezak als deken en een emmer om de behoefte op te doen.

10. Einde: Ringselven

Voor de productie van zink is veel (koel)water nodig en ook dat was – en is – hier ruimschoots voorradig. Over de dijk die door het ven loopt, liep vroeger de smalspoorlijn. Het vervallen bakstenen huisje is het pompstation, over het ven kijk je uit op de dampende zinkfabriek, leden van de hengelsportvereniging vissen naar karpers, brasems, baarzen, snoeken, meervallen en palingen. Watervogels, hagedissen en libellen hebben het hier goed naar hun zin. Het Ringselven is onderdeel van Grenspark Kempen-Broek.

Praktische informatie • Heenreis: Van treinstation Weert is het per ov-fiets 30 minuten naar Budel-Dorplein; ns.nl, ov-fiets.nl. Of neem bus 11 naar halte Budel-Dorplein Hoofdstraat; hermes.nl • Het Cantinetheater heeft momenteel zomerstop. Seizoensopening op Open Monumentendag, 10 september, zaal open 12u, gratis entree; cantinetheater.nl. • Jorines Theetuin serveert thee, koffie, sap, fris, scones, gebak en panini’s, en is geopend op wo, za en zo 12-17u, en op di en do 13-17u; jorinestheetuin.nl. • Geen accommodatie in Budel, maar in Weert staat tegenover het station Brasserie-Hotel Antje van de Statie, met tien kamers vanaf € 140 inclusief ontbijt; antjevandestatie.eu.