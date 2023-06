Dit krijgen we te zien als een kunstenaar samenwerkt met kickboksende moslima’s

Power Sisters Yasmina, Aya en Ouassima Beeld Iris Haverkamp Begemann

Stylist en kunstenaar Perrine Philomeen (30) verhuisde begin 2020 van Rotterdam naar een veelkleurige wijk in Amsterdam en voelde zich daar helemaal thuis. Zeker toen ze om de hoek van haar nieuwe huis een kickboksschool vond waar mannen en vrouwen gescheiden boksen omdat er vooral Marokkaans-Nederlandse moslims trainen.

Yasmina en Ouassima sparren Beeld Iris Haverkamp Begemann

Philomeen: ‘Ik was echt verbaasd hoe open ik daar werd ontvangen. Het voelde meteen als een gemeenschap. Ik train tussen vrouwen van 18 tot 60 jaar, dik en dun, en tijdens het boksen moedigen we elkaar aan. Bij het rekken en strekken praten we over het leven, over mode en stijl.’

Met het project PowerSisters dat uit deze ervaringen ontstond, brengt Philomeen een ode aan deze kickboksende vrouwen, hun community en hun cultuur. ‘Al is het natuurlijk mijn vertaalslag van hun cultuur.’

Beeld Iris Haverkamp Begemann

De kunstenaar houdt van kleurrijke stoffen, van prullaria en glitter. Op de markt in haar wijk kon ze haar hart ophalen: ‘Ze verkopen daar zulke heerlijke spullen. Nepdiamanten, felgekleurde plastic haarspeldjes. Anderen kijken daarop neer, maar ik vind het fantastisch.’

Ze kocht er bijvoorbeeld glanzende stoffen om jurken van te maken. ‘Daar naaide ik dan geborduurde kragen op.’ Ook ontwierp ze sportieve hoofddoeken; de sporthoofddoeken die de grote merken hebben, zijn haar te saai. Ze vroeg fotograaf Iris Haverkamp Begemann om foto's te maken in de boksschool en op straat in de wijk.

Aya Beeld Iris Haverkamp Begemann

Aya M’hadhebi (18) – een van de vrouwen op de foto’s – kende de uitbundige stijl van Philomeen niet, maar vond de combinatie van sportswear en traditionele Marokkaanse kleding supertof. Als fanatiek sporter twijfelde ze een tijdje over het dragen van een hoofddoek: ‘Past dat wel? Zouden ze me wel serieus nemen als sportleraar?’

Quassima Beeld Iris Haverkamp Begemann

M’hadhebi kickbokste kort als 9-jarige, vorig jaar begon ze er opnieuw mee. ‘De eerste keer vond ik het fascinerend om te zien hoe na de les alle hoofddoeken weer omgingen. Het klinkt misschien een beetje raar want de vrouwen in mijn familie dragen ook een hoofddoek, toch had ik niet verwacht dat deze vrouwen zoveel pit zouden hebben.’ De vrouwen gaven haar het vertrouwen dat intensief sporten en het dragen van een hoofddoek prima samengaan. Inmiddels geeft ze kickboksles. Mét hoofddoek. ‘Dat geeft me echt een kick.’

Beeld Iris Haverkamp Begemann