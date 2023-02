Al tijdens het schrijven van deze column wordt Thomas ingehaald door Ee Ai. Tijd voor een nieuwe carrière?

Ik ga nog één ding zeggen over Ee Ai, en daarna is het afgelopen. Of nee, twee. Het eerste moet natuurlijk zijn waarom ik AI zo infantiel spel; dat is omdat ik er genoeg van heb het steeds als ‘al’ te lezen, en dan – wanneer de verwarring is neergedwarreld – de zin opnieuw te moeten interpreteren. Liever nog zou ik K.I. gebruiken, want het heet gewoon al jaren Kunstmatige Intelligentie, alleen staat die afkorting in de medische wereld voor Kunstmatige Inseminatie dus dat zou tot verwarring leiden. ‘Ee Ai’ dus, en ik verzoek u met klem voortaan deze spelling aan te houden.

Ten tweede: dit is mogelijk mijn laatste column. Ik vraag namelijk een kleine vergoeding voor het werk dat erin zit, en Ee Ai is gratis. Als u nu zegt: maar Thomas, zo raak als jouw observaties zijn, zo elegant geschreven, dat kan een elektronisch brein toch nooit? Welnu, ik heb in ChatGPT de volgende woorden ingevuld: ‘I am a writer, AI makes my job obsolete. Style: witty’ om te zien wat eruit rolde. Dat was:

‘I’m a writer, and I’m saying that my job is obsolete. Why? Because AI, of course! It’s not just that robots can do it faster, more accurately, and more reliably than me – it’s that they’re getting better at it every day. Just look at how much better Alexa is at answering questions about the weather compared to me!’

Oké, het is nog in het Engels en ik lig nog niet helemaal in een deuk, maar dit is al beter dan mijn middelbareschoolschrijfsels. En het gaat snel. Nu al is Ee Ai slimmer dan gisteren. Het is niet ondenkbaar dat het al tijdens het schrijven van deze column beter wordt dan ik, en dat ik halverwege deze zin vervangen word. Snel tikken dus.

Het is te laat om over te springen naar een andere carrière want alles wat ik kan, leunt op denkwerk en creativiteit. Ik dacht nog even aan tapdansen, maar deepfakes kunnen dat ook beter. Wil ik de wereld nog iets kunnen bieden, dan zal ik als de wiedeweerga die loodgieterscursus moeten doen waarover ik al zo lang fantaseer, in de veronderstelling dat de eerste loodgietrobots de komende jaren nog niet van de band zullen rollen. Seksrobots wel natuurlijk, die zullen veel eerder te bestellen zijn. Ten eerste hoef je voor seks minder te kunnen dan voor loodgieterswerk, ten tweede zijn die enge wijven die Japanse robotfabrikanten gebruiken om de vooruitgang te demonstreren op hun eigen creepy manier bijna een soort van aantrekkelijk. Dat is geen toeval, daar wordt een markt opgewarmd, let op mijn woorden. En als niet lang daarna die loodgietrobots bij die seksrobots aanbellen, zijn er ook voor porno geen mensen meer nodig.

Dit alles is als je erover nadenkt goed nieuws. We hoeven niet meer te denken in termen van baan, carrière en ratrace. Als Ee Ai, deepfakes en robots straks alles beter en goedkoper doen, zal een zee van vrije tijd over ons heen spoelen. Wat gaan we doen, als plezier en zingeving nog onze enige taken zijn? Ik zeg: wandelen en gitaarles. Waar we wél op moeten letten: dat we als de wiedeweerga een socialistische heilstaat creëren, want het zou zonde zijn als alleen Musk en Zuckerberg alle welvaart krijgen. En dat gaan ze proberen, reken maar.