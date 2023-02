Dit is misschien wel het gênantste dat ik u ooit heb verteld (en het gaat niet over seks)

Er is weinig ongemakkelijker dan het betaalmoment, vindt actrice Joy Delima. Gelukkig heeft ze er een oplossing voor – en dat is níét de tip van haar klasgenoot: naar de wc gaan als de rekening op tafel komt.

Als er iets is wat ik altijd zenuwslopend heb gevonden aan eerste dates, is het wel het betaalmoment. Ik bedoel, is er iets zo controversieel als het gesprek over wie er moet betalen op een eerste date? Daar kan ik echt dagen van tevoren over nadenken. Dat je het dan gezellig hebt gehad (of niet – o god, dat kan natuurlijk óók nog) en dat we dan de rekening vragen en die vervolgens op tafel wordt gelegd. Dat moment vind ik gewoon altijd ongemakkelijk. Dat zenuwachtige lachje dat je elkaar schenkt, de ober die dit tafereel al twaalf keer heeft meegemaakt die avond, het gestotter van ‘Wil je? Zal ik? Weet je het zeker?’

O, dan wil ik echt verdwijnen. Dus dat deed ik vroeger ook. Iemand op school had mij een tip gegeven waarmee ze altijd onder dat moment uitkwam: zodra ze met haar date had besloten dat ze de rekening zouden vragen, ging ze altijd even naar de wc. Daar bleef ze dan lang genoeg om te zorgen dat de rekening naar tafel werd gebracht, maar kort genoeg om haar date niet te laten denken dat ze aan het poepen was. Als ze nonchalant terugwandelde had haar date altijd al betaald en dan zei ze: ‘O, heb je al betaald? Dank je, wat lief.’

Dus daar ging ik op mijn 21ste, helemaal naar Tilburg voor een eerste Tinderdate. (Vanuit Rotterdam, echt geen idee waarom ik naar Tilburg ging voor iemand met wie ik pas een dag had gechat). Ik koos hetzelfde gerecht als hij omdat hij het aanraadde en de kip was zo droog dat ik die in een grote bal heb doorgeslikt met wat cola. Toen de ober mijn halfvolle bord meenam en mijn date vroeg of ik nog een toetje wilde – ‘Nee, ik moet de trein nog halen’ – vroeg hij de rekening.

‘Ik ga even naar de wc’, lachte ik zenuwachtig

‘Oké...’, zei hij alsof hij mijn waterdichte plan doorzag.

Eenmaal op de wc probeerde ik in te schatten hoelang te kort en hoelang precies lang genoeg eigenlijk was. Toen ik even had stilgestaan in een hokje en vervolgens een poging deed tot nonchalant teruglopen naar ons tafeltje, kwam de ober net aan met de rekening. Godverdomme. Hoe had ik nou weer precies het kutste moment uitgekozen? Ik probeerde mijn pas te vertragen, maar ik had maar twee tafeltjes te gaan, dus ik was er al toen de rekening werd neergelegd.

Hij pakte zijn portemonnee en ik grijnsde ongemakkelijk, maakte geen aanstalten om te doen alsof ik zocht naar de mijne, omdat ik niet wist hoe het plan van mijn klasgenoot verder moest verlopen. Had ze niet gezegd dat hij gewoon sowieso moest betalen?

Na de date bedankte ik hem voor het eten en stapte ik op de trein, terug naar Roffa. We hebben elkaar nooit meer gesproken. Maiwand, als je dit leest: het spijt me.

Dit vind ik misschien wel het meest beschamende wat ik u ooit heb verteld. Gelukkig leerde ik later om te blijven zitten en om het in ieder geval aan te bieden. Maar weet u, eigenlijk vind ik dit gewoon: als jij mij op date vraagt, dan betaal jij. Los van gender. Als ik met vrouwen date, is dat altijd wat er onuitgesproken gebeurt. Het is toch heel raar om iemand uit te nodigen en diegene daar vervolgens zelf voor te laten dokken?

‘Mag ik jou mee uit eten nemen? Hier vriend, een tikkie van 50 euro.’

Splitten vind ik ronduit onromantisch en bovendien te praktisch, te ‘Hollandse nuchterheid’. Of jij, of ik. En natuurlijk wissel je dat af als je vaker gaat daten, maar op een eerste date betaal ik gewoon als ik jou uit heb gevraagd en andersom. Ik zie het als een soort cadeautje voor iemand die je (hopelijk) leuk vindt. Maar misschien zijn dit gewoon mijn sociale angsten en heeft u hier nog nooit bij stilgestaan. In dat geval: ik benijd u.

