Dit is gaslighting, een geniepig soort manipulatie die slachtoffers totaal van de wijs brengt

Met de beschuldiging van ‘gaslighting’ wordt grif gestrooid, en tegelijkertijd blijft deze vorm van partnergeweld vaak onder de radar. Wanneer is gaslighting als begrip nuttig, en wanneer gooit het alleen maar olie op het vuur?

Opvallend wel dat, van alle artikelen in deze krant, jij uitgerekend dít stuk zit te lezen. Veelzeggend. Voel je je soms aangesproken door dat woord ‘gaslighting’, komt dat manipulatieve gedrag jou misschien bekend voor? Weet je, jij kunt er eigenlijk niets aan doen, je bent ook zo verwaarloosd als kind. Jawel, dat ben je wel, dat herken ik uit de verte. Luister, ik kan je helpen. Maar dan moet je nu wel met jezelf aan de slag gaan, in plaats van landerig door dit magazine te bladeren. Ik denk dat jij precíés weet waar ik op doel. Waarom schiet je nou gelijk in de verdediging? Je bent zo emotioneel. Rustig! Nee, je bent niet écht rustig. Wat zegt dit over jou, dat je het allemaal zo hysterisch opneemt?

Oké oké, dit was gewoon een poging om je als lezer te laten voelen hoe het is om gegaslight te worden. Je weet wel, die manipulatietechniek waar het de laatste tijd zo veel over gaat, maar die ook in nevelen blijft gehuld. Want wat is dat toch voor eigentijds begrip, dat het zelfs heeft geschopt tot Woord van het Jaar 2022 bij de Amerikaanse woordenboekenmaker Merriam-Webster? Wat is het precies, wie doet zoiets eigenlijk, en is het een nuttig label om op conflictsituaties te plakken?

De gepensioneerde Mieke (76) heeft lange tijd getwijfeld. Maar sinds ze over gaslighting heeft gelezen, weet ze achteraf zeker dat ze er slachtoffer van is geweest. Toen ze als docent op een mbo-opleiding werkte, werd ze naar eigen zeggen op een listige manier aan het wankelen gebracht door haar jongere collega Jojanneke. ‘Ik had van meet af aan een moeilijke verhouding met haar, ze was heel ambitieus en ze zag in mij ten onrechte een rivaal.’ Al gauw nadat Jojanneke op haar afdeling was komen werken, begon Mieke documenten kwijt te raken. ‘De eerste keer was het een stuk van een examentekst. In die tijd was nog niets gedigitaliseerd, dus ik raakte volledig in de stress, maar ik dacht: het zal wel aan mij liggen. Ik ben weleens een beetje verstrooid, van die onzekerheid maakte zij misbruik.’

Er verdwenen meer originele stukken van Miekes bureau. ‘En het was altijd Jojanneke die zei: ‘Je bent zo rommelig.’ Ze bood steeds aan mij te helpen om ‘orde te scheppen’.’ Toen vond Mieke een verscheurd examendocument terug in een prullenbak die niet was geleegd. ‘Ik wist gewoon dat Jojanneke erachter zat, maar ik had geen bewijs. De directeur ging niet mee in mijn redenering: ik was in zijn hoofd al de slordige werknemer geworden.’ Toen Jojanneke een andere baan kreeg, verdween er ineens nooit meer iets van Miekes bureau. ‘Ik heb me er nog lang naar over gevoeld, want het mysterie is officieel nooit opgelost. Mijn naam is nooit helemaal gezuiverd.’

Beeld Anna Kiosse

Subtiel en glibberig proces

Twijfelen aan jezelf, je stappen nagaan, in verwarring raken over je eigen doen en laten, zelfs je herinneringen: dat is wat slachtoffers van gaslighting ervaren. Gaslighten is een manipulatietechniek waarmee je iemand ondermijnt in zijn of haar eigen herinneringen, percepties en oordeelsvermogen, om zo controle over de situatie te krijgen. Dat manipuleren gebeurt soms onbewust: de gaslighter kan zelfs denken dat hij het beste voor heeft met het slachtoffer. En alle specialisten zijn het erover eens: zelfs met zo’n definitie in de hand, is het verrekte lastig te bepalen of er ergens gegaslight wordt, want gaslighting zit niet in één opmerking of actie, maar is een subtiel en glibberig proces, dat vaak gefragmenteerd verloopt – en waarin ook omstanders, zelfs de meest doorgewinterde psychotherapeuten, voor de gek kunnen worden gehouden.

De term ‘gaslighten’ heeft decennialang liggen sluimeren in het lexicon van psychologische termen. Het dook weleens op in wetenschappelijke publicaties, met een verwijzing naar het toneelstuk Gas Light (1938) van de Britse toneelschrijver Patrick Hamilton, of nog vaker de gelauwerde Hollywoodverfilming uit 1944. Ingrid Bergman speelt daarin Paula, een pasgetrouwde, welgestelde jonge vrouw, die gestommel begint te horen op zolder, kostbaarheden kwijtraakt, en de gaslampen in haar huis zonder reden ziet flikkeren. Ze nadert langzaamaan een zenuwinzinking. Haar man Gregory maakt zich zorgen om haar, en zegt dat ze hallucineert.

De film inspireerde de aan de universiteit van Yale verbonden Amerikaanse psychoanalyticus Robin Stern tot het schrijven van de bestseller Het gaslight effect (2007): ‘Er zit één veelzeggend voorval in de film waarin het hele proces is vervat’, vertelt ze via een Zoomverbinding vanuit haar thuiskantoor in New York. ‘Gregory doet Paula een broche, een familie-erfstuk, cadeau. Ik stop hem in je tas, zegt hij, goed opletten, want je bent altijd zó vergeetachtig. Paula wuift die opmerking nog weg, waar heeft hij het over? Even later zoekt ze er radeloos naar: voor de kijker is duidelijk dat Gregory erachter zit. Paula raakt vertwijfeld: is ze dan inderdaad zo vergeetachtig?’

Het personage Paula doorloopt hier volgens Stern in één ruk alle drie de fases van gegaslight worden: eerst ongeloof, dan volgt verzet, en ten slotte de totale omarming van het perspectief van de gaslighter. Uiteraard blijkt gluiperd Gregory verantwoordelijk te zijn voor de buitenissige gebeurtenissen in huis. Gregory wil Paula laten opnemen in een inrichting, zodat hij er met haar geld vandoor kan. De flikkerende gaslampen worden het symbool voor een geniepig soort manipulatie.

Als sociologisch fenomeen duikt gaslighting voor het eerst op in 1969, in een publicatie in The Lancet, waarin gevallen worden beschreven van mensen die door familieleden een psychiatrische instelling in werden gemanipuleerd. (De besloten instelling was tot laat in de vorige eeuw overigens ook een beproefde methode van mannen om van hun overtollige echtgenotes af te komen, zoals wordt betreurd in Dolly Partons Daddy come and get me). In de decennia erop wordt het begrip vooral van stal gehaald om manipulatie in de relationele sfeer te beschrijven. Zoals in het paper Gaslighting: A Marital Syndrome, waarin gaslighting wordt beschreven in de context van overspel: de bedrogene die onraad voelt, wordt door de overspelige voor gek versleten (‘Ik lieg niet, jij ziet spoken!’).

Donald Trump

Dan, in 2016, krijgt het woord gaslighting ineens cultureel momentum. De reden is de verkiezing van Donald Trump, en zijn geslepen gestrooi met ‘alternatieve feiten’. Trump dwingt mensen ertoe feiten die ze dachten te kennen opnieuw na te gaan, brengt hele menigten ertoe die te betwijfelen. Critici, met name vrouwen, zet Trump weg als labiel, gek of neurotisch. Hij wordt bestempeld tot gaslight-veelpleger, en het begrip gaslighten dient vanaf nu ook voor politici die moedwillig een loopje nemen met de werkelijkheid. Het wetenschappelijke instituut The American Dialect Society verkiest gaslighting tot ‘nuttigste term van het jaar 2016’.

‘Vooral online werd de link gelegd tussen Trumps gedrag en gaslighting’, zegt Natascha Rietdijk, die aan Tilburg University promotieonderzoek doet naar ‘collectief gaslighten’, waarbij hele groepen worden misleid.

‘Bijvoorbeeld toen hij keihard loog over het aantal mensen bij zijn inauguratie, terwijl op camerabeelden gewoon te zien was hoe leeg het veld was. Hij zaaide verwarring en twijfel bij mensen: heb ik het nou niet goed gezien? Proberen de mainstreammedia ons te misleiden?’ Rietdijk onderzoekt de overlap tussen gaslighting en zogenoemde ‘post-truth politics’ waarbij politieke leiders feiten verdraaien, kritiek diskwalificeren en de massa overspoelen met tegengeluiden. En alhoewel Trump bekend werd als virtuoos gaslighter, is Vladimir Poetin de grootmeester van het politieke gaslighting-gilde.

Een gaslightcultuur, zo noemt therapeut Robin Stern het huidige tijdsgewricht van onzekerheid en angst, achterdocht en desinformatie. ‘We worden overspoeld met golven aan informatie waarvan we weten dat die mogelijk niet klopt. Die gemengde signalen zorgen voor zowel persoonlijke als culturele verwarring’, schrijft ze in haar bestseller Het gaslight effect. Het feit dat iedereen online zijn ‘eigen onderzoek’ kan doen, draagt bij aan de chaos.

Sterns zelfhulpboek kwam dankzij Trump opnieuw onder de aandacht, maar het richt zich vooral op de interpersoonlijke variant. In het meer recente The Gaslight Recovery Guide wijdt Stern een hoofdstuk aan gaslighting op de werkvloer: bijvoorbeeld als stelselmatige klachten over de werkdruk altijd bij de werknemer worden gelegd. Maar je kunt ook worden gegaslight door de directie: als ze klachten over seksisme, leeftijdsdiscriminatie of racisme wegwuiven, of stellen dat je wel érg lange tenen hebt.

In romantische relaties

De nadruk in Het gaslight effect ligt op romantische relaties. ‘Ik zag in mijn behandelkamer vaak zelfstandige vrouwen die in het bijzijn van hun partner onzekerder werden over zichzelf’, zegt Stern. Volgens haar zijn er twee partijen nodig, die samen de ‘gaslight tango’ dansen: ‘De gaslighter zoekt bewust of onbewust controle over de situatie, en gaat daarom de feiten verdraaien, glashard ontkennen of alle schuld bij jou leggen. Als hij daarmee wegkomt, vaak bij iemand die juist een pleaser is, wordt het een gewoonte.’

Het kan soms lastig zijn aan te wijzen waarin echtelijk gekibbel verschilt van gaslighting, erkent Stern. Het grote verschil met een ‘gewone’ ruzie, is dat de gaslighter niet alleen stelt dat hij gelijk heeft, maar ook dat er iets mis is met jou. In zo’n situatie neemt de een de schuld op zich en schikt zich volledig naar de eisen van de ander. Stern noemt een vrouw wier man vond dat ze te veel mannelijke aandacht trok. ‘Hij vond daarom dat ze op straat beter naar de grond kon kijken. Eerst verzette ze zich, maar gaandeweg ging ze denken: ik ben ook wel érg flirterig, misschien werkt dit gewoon beter. Ze hield tijdens de therapie aanvankelijk vol dat ze zich er goed bij voelde, ze hadden zo immers minder ruzie.’

Gaslighting zit hem in de manier waarop de ander je probeert te overtuigen, zegt relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven. In zijn praktijk vliegen de beschuldigingen van gaslighting soms over tafel, lang niet altijd terecht. ‘Soms probeert iemand zijn of haar partner gewoon een spiegel voor te houden. Mensen hebben vaak moeite met zelfreflectie en schieten in de verdediging, als ze bijvoorbeeld horen dat ze te veel drinken of te hard werken. Maar bij gaslighting heeft de ene partner alleen oog voor het eigen perspectief en is de ander vanuit onzekerheid geneigd daarin mee te gaan.’ Uiteraard is er ook in gezonde relaties soms sprake van manipulatie, zegt Van de Ven. ‘Partners verklaren elkaar weleens voor gek, of schuiven de schuld van een kwestie volledig in de schoenen van de ander.’ Maar de gaslighter brandt stelselmatig iemands hele persoonlijkheid af: hij of zij is zwak, of dom, of lijkt precies op zijn of haar al even domme moeder of vader.

Niet alleen vrouwen kunnen slachtoffer worden, zegt Stern: ‘Mannen wijzen niet zelden hun moeder aan. En vrouwen kunnen natuurlijk ook goed manipuleren in een gesprek.’ Toch ziet Stern in haar praktijk vooral vrouwen: ‘Dat komt doordat vrouwen vaker gesocialiseerd worden om andermans perspectief te begrijpen, om harmonieus te zijn en zich aan te passen. Daarnaast hebben vrouwen vaker een afhankelijkheidsrelatie tot hun partner.’ Die ongelijkheid, zegt Stern, geeft de gaslighter vrij spel.

Beeld Anna Kiosse

Onderdeel van een patroon

Als wij een oproep plaatsen om slachtoffers van gaslighting te vinden, komen de reacties overwegend van vrouwen. Vaak vertellen ze (in dit verhaal onder een gefingeerde naam) dat ze in een romantische relatie te maken kregen met iemand die ze als narcist typeren. Het gaslighten was vaak onderdeel van een patroon van psychologische oorlogsvoering. Wat lastig bleek; als we slachtoffers spraken, bleven we soms tijden cirkelen rond de vraag waarin ’m nou het gaslighten school. Misschien heeft het ermee te maken dat één opmerking of voorval op zichzelf vaak onschuldig lijkt – pas als het een patroon wordt, kan een partner zich helemaal verliezen in het perspectief van de ander.

Marketeer Sara (47) kreeg een relatie met de tien jaar oudere beeldend kunstenaar Wouter. ‘Hij had een sterk ego. Dat dominante vond ik aantrekkelijk, maar daardoor zat er ook ongelijkwaardigheid in onze relatie’, zegt Sara. ‘Als we een woordenwisseling hadden, lag dat keer op keer aan mij. Dan zei hij dat het aan de overgang lag, of aan de stand van de maan. Ik moest maar eens ‘flink gaan spiegelen’, dat was een term die hij tijdens een familieopstelling had geleerd. Ik had hulp nodig, vond hij.’ Omdat Wouter ook nog eens boos kon worden, ging ze steeds meer afwegen: ‘Is dit een uitbarsting waard of niet? Want als ik er wel met een gestrekt been in ging, dan mondde dat altijd uit in een ruzie waarbij hij zei: ‘Je reageert zo emotioneel! Ik denk dat je even bij jezelf te rade moet gaan.’ En dat deed ik dan dus ook. Ik heb de afgelopen twee jaar duizenden euro’s aan therapie en coaching uitgegeven. Hij weigerde mee te doen.’

Toen bij Sara een gevaarlijke vorm van borstkanker werd geconstateerd, spoorde de chirurg die haar behandelde haar aan afstand te nemen van mensen die te veel energie kosten. Dat advies leidde uiteindelijk tot de breuk met Wouter. ‘Toen ik daarna met chemotherapie begon, had dat een loodzware tijd moeten zijn, ik moest als freelancer ook nog eens doorwerken. Maar het gekke was: ik had juist mijn energie weer terug. Ik kon alles weer aan.’ Uiteindelijk attendeerde een therapeut Sara op het begrip gaslighting. ‘Lees er maar eens over, zei ze. Dat heb ik gedaan en toen pas dacht ik: ja, hier ben ik sluipenderwijs in verstrikt geraakt.’

Jezelf verliezen

Jezelf verliezen is een veelvoorkomend gevolg van langdurige gaslighting, onderschrijft ervaringsdeskundige en auteur Iris Koops. Koops ziet wel degelijk dat veel mannen slachtoffer worden van gewiekste vrouwen: ze constateert dat mannen zich nog te veel schamen om zich als slachtoffer te melden. Zij zette tien jaar geleden stichting Het verdwenen zelf op om zowel slachtoffers als behandelaars beter te informeren over psychische mishandeling, waarvan gaslighting vaak een onderdeel is. Vooral ‘verborgen narcisten’ maken gebruik van gaslighting, zegt Koops. Dat zijn mensen die op de buitenwereld vaak overkomen als bescheiden en gevoelig, die niet van de daken schreeuwen hoe geweldig ze zijn, maar stiekem net zo’n grote behoefte hebben aan het oppompen van hun zelfbeeld.

‘Het begon met kleine manipulaties’, zegt Eva (39), die zeventien jaar samen was met haar ex-man. ‘Toen ik zwanger werd en mijn baan verloor, gingen we steeds meer naar zijn zin doen. Ik wilde bijvoorbeeld op de fiets trouwen, hij wilde juist groot uitpakken met een Hummer-limousine. Dat vond ik duur en stom. Maar op de trouwdag bleek hij toch ineens de Hummer te hebben geregeld. Dat deed hij vaker: zijn eigen voorkeur erdoor duwen, vermomd als verrassing, zodat ik toch blij moest zijn.’ Het gaslighten vond vooral plaats als Eva hem aansprak op zijn gedrag. ‘Hij stompte mij bijvoorbeeld soms als we in de auto zaten, zo van hehe, grapje. Als ik begon te huilen, zei hij: doe nou niet zo flauw. Als ik later op mijn blauwe plek wees, zei hij: ‘Heb je je niet gestoten?’ Of: ‘Jij bent ook echt te gevoelig, ik hoef je maar aan te raken of je krijgt een blauwe plek.’ En dan deed hij het weer, pats, kijk, dit wordt straks een blauwe plek. Daardoor ging ik aan mezelf twijfelen.’

Eva raakte gaandeweg haar morele kompas kwijt en verzette zich niet meer tegen de extreme ideeën van haar ex. ‘Zo vond hij dat we de baby op de koude grond moesten leggen als hij buikpijn had.’ Eva zwijgt even. ‘Ik vind dat heel moeilijk om over te praten, want ik voelde: dit klopt niet, ik wilde mijn zoontje lekker warm bij mij in bed leggen. Dan zei hij: dat werkt niet, of: jij moet je er niet mee bemoeien. Hij legde gewoon de baby op de vloer om koud te worden, wachtte tot hij stopte met huilen en dan zei hij: zie je wel, het is beter zoals ik het doe. Ik moest er bijna van kotsen als hij dat deed, maar hij ging gewoon door. Wat hij normaal vond, werd ook mijn normaal, terwijl alles in mijn lijf zei: dit is niet normaal.’

Gaandeweg voelde Eva zich steeds meer uitgehold. ‘Ik twijfelde aan alles wat ik deed, ik was altijd een beetje zenuwachtig.’ Er was een extra complicatie: Eva wist soms écht niet meer of ze zich alles goed herinnerde. Ze ging dissociëren als er vreemde dingen gebeurden. ‘Dat is een copingmechanisme: je bent dan als het ware afwezig terwijl je er bent, en dat maakt het gaslighten nog makkelijker.’

Twijfel over alles

Ook jurist Marie (49) kan zich niet alles herinneren van de relatie met haar ex Pieter. ‘De laatste jaren leek het wel alsof ik niet meer kon nadenken. Ik stond in een soort bevriesstand en was altijd gestresst.’ Marie vertelt dat Pieter haar wist los te weken van vrienden en familie. ‘Hij zei dan over mijn ouders, met wie ik een fantastische band heb: ‘Ik zie dat je zo je best doet, maar zij zien dat niet. Of: ‘Zoveel vrouwen hebben last van hun moeder, bij jou is het helemaal erg.’

En ook Pieter liet haar vaak aan zichzelf twijfelen, bijvoorbeeld als het ging over geld: ‘Ik was een tijd financieel afhankelijk van hem: hij regelde de financiën, maar ik kreeg geen inzicht in de bankafschriften. Hij stortte zogenaamd regelmatig geld op onze gezamenlijke rekening voor boodschappen, maar ik wist nooit wanneer, en hoe zuinig ik ook deed, ik kon aan de kassa regelmatig niet pinnen. Dan moest ik hem weer bellen. Toen we een keer ruzie hadden over geld – hij verweet mij dat ik op zijn zak leefde – wees ik hem erop dat ik een grote erfenis had gekregen van mijn oom. Hij ontkende glashard dat het geld ooit was gestort. Dat was zo krankzinnig! Maar ertegen ingaan maakte het alleen maar erger, dan ontplofte hij.’

Zowel Eva als Marie is twee jaar na het stranden van de relatie nog bezig met de vraag waarom ze de situatie zo lang lieten voortduren. Eva: ‘Ik heb nog steeds moeite met heel simpele keuzes, zoals wat ik wil eten, maar ook waar ik wil wonen. Ik heb het gevoel dat ik weer onderaan moet beginnen, alsof ik net voor het eerst op mezelf ben gaan wonen.’

Beeld Anna Kiosse

Sekte voor twee

Iris Koops wil dat ernstige manipulatie strafbaar wordt gesteld. ‘Coercive control, de overkoepelende term voor allerlei vormen van geestelijke dwang, is in landen als Groot-Brittannië al strafbaar, maar in Nederland nog niet.’ Terwijl de schade groot is. ‘Een relatie met een gaslighter is eigenlijk een sekte voor twee: het slachtoffer wordt opgebruikt en moet vaak langdurig herstellen en loskomen van de pleger, die gewoon verder kan trekken naar zijn volgende doelwit.’

Tegen dit soort ‘microsektes’ strijdt ook psychotherapeut Robin Stern. ‘Soul destroying’, noemt ze het proces, ‘waarbij een partner volledig de grip kwijtraakt op haar eigen realiteit en morele kader’. Juist daarom vindt Stern niet dat er te lichtvaardig met verwijten van gaslighting moet worden gestrooid. Ze vindt dat psychologische begrippen als ‘gaslighting’, ‘trauma’ en ‘depressie’ wel snel worden ingezet om alledaagse hordes te beschrijven. ‘Voor slachtoffers ís het al zo lastig om te bepalen of gaslighten aan de orde is, omdat ze niet meer vertrouwen op hun eigen oordeel. Daar komt begripsverwarring bovenop. Dus mensen moeten het niet in de mond nemen als iemand gewoon irritant zit te doen, of als ze het niet met je eens zijn.’

‘Meestal escaleert het gesprek als mensen de ander beschuldigen van gaslighting’, zegt relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven, ‘want mensen willen niet zo worden gelabeld, ze schieten in de verdediging.’ De beste manier om de dynamiek van eenzijdig beschuldigen en voor gek verklaren te doorbreken? Van de Ven: ‘Stop beiden met je gelijk te halen. Ik probeer mijn cliënten uit te leggen dat waarheidsvinding niet het doel is: probeer verbinding met elkaar te maken, elkaars perspectief te respecteren en doorgronden. Dat betekent dus: echt naar de ander luisteren, en ingaan op wat die ander zegt.’

Ook volgens Robin Stern is de zoektocht naar het gelijk de motor van de gaslight-tango. Haar advies: ‘Trek je terug uit het manipulatieve gesprek, en probeer eerst tot jezelf te komen. Want zolang je de gaslighter wil overtuigen van je gelijk, zit je in de ‘tango’, dan draag je bij aan de dynamiek.’

En in het publieke debat? Hebben we daar wel wat aan het begrip? ‘Het gesprek slaat vaak juist dood als je zegt: je bent me aan het gaslighten’, zegt Rietdijk. ‘Je hoort niet vaak dat iemand dan zegt: o ja, klopt, ik was opzettelijk je werkelijkheid op losse schroeven aan het zetten. En om dingen nog verwarrender te maken: soms is het verwijt van gaslighting op zichzelf een vorm van gaslighting.’ Toch kan het begrip om een breder debat te beschrijven inzicht geven in machtsverhoudingen, zegt Rietdijk: ‘Zo kan racial gaslighting situaties beschrijven waarin mensen van kleur stelselmatig aan het twijfelen worden gebracht over hun ervaringen met racisme.’

Ook met alle kennis over het begrip, blijft gaslighting ongrijpbaar. Probeert iemand jou echt te ontwrichten, of reageer je misschien toch wat overgevoelig? Om die vraag te beantwoorden moet je vrijwel altijd aan het speuren slaan. Als de lampen flikkeren en je gestommel hoort boven, zul je de zolder op moeten, om te weten te komen of er iemand met de lampen knoeit. Niks te zien daar? Dat zegt niet alles, want de gaslighter laat zich niet zomaar vangen – en is de laatste om toe te geven dat hij het was.