Dit is de diamant-dynastie achter familiebedrijf Gassan Diamonds

Het familiebedrijf Gassan – diamantairs en juweliers – wordt bestierd door Benno Leeser, de ongekroonde diamantkoning van Nederland, voor wie de opvolgers in het bedrijf al klaarstaan. Een portret van een diamantdynastie waar zakendoen en vertrouwen hand in hand gaan. ‘Ik wil een contract niet eens lezen, zo zit het leven voor mij niet in elkaar.’

Als een alpineskiër slalomt Benno Leeser (67), de pater familias van de diamantdynastie Gassan, door het propvolle spelershome van Feyenoord in De Kuip in Rotterdam. De vader van spelverdeler Orkun Kökçü omhelst hem, net als de broer van trainer Arne Slot. Hij loopt op Lutsharel Geertruida af, de verdediger. Die krijgt een hand, een persoonlijk memorandum in zijn oren gefluisterd en een visitekaartje toegestopt.

‘Ik weet wie u bent’, zegt Geertruida lachend, ‘ik heb van de andere jongens veel over u gehoord!’ High five! ‘Zo gaat het’, zegt Leeser, en neemt snel een slokje water. ‘Dan zien ze dat andere jongens armbanden hebben, en dan komen ze. Of ze weten van horloges. Die willen ze ook en... Wacht, ik moet nog even Idrissi hebben. Oussama...’

Hij stuift weg met wapperend colbert, en tegelijkertijd maakt de linksbuiten zich los van zijn gezelschap, om met een lach van oor tot oor Leeser te omhelzen, als de favoriete oom die hij lang niet heeft gezien. Ja, het gaat goed, hij komt snel langs. Tot snel!

Benno Leeser. Beeld Linda Stulic

Je ziet het gebeuren, het kan in het spelershome of de businessclub van Feyenoord zijn of op een bijeenkomst van de Amsterdamse toerismesector of tijdens een lunch bij de Giovanni van Bronckhorst Foundation in Rotterdam. Benno Leeser die een gezelschap leest als Napoleon zijn strijdtoneel. Zijn handen achter zijn rug, het hoofd ietsje naar achter, ogen die razendsnel heen en weer gaan, en dan is het zover. Hij weet wat hem te doen staat, wie aan wie kan worden voorgesteld, wie hij nog even snel de hand kan drukken, een lach.

Zijn dochter Debora Leeser (37) noemt hem een stoepier, iemand die op de stoep mensen de zaak weet binnen te lokken. Het woord matchmaker valt, alsmede ongekroonde diamantkoning en verbindingsofficier. Zijn kracht is de ontwapenende charme; in een fractie van een seconde voert hij een aandachtsbombardement uit: een aanraking, een aardig woord, precies de goeie vraag waaruit blijkt dat hij een goeie luisteraar is.

Vraag aan zijn moeder, Anita Leeser-Gassan (87), hoe ze de ziel van de dynastie omschrijft, en ze zegt: ‘Benno. Hij houdt alles bij elkaar. Hij heeft er een familiebedrijf van gemaakt. En Benno weet misschien nog wel meer van familie dan van diamanten.’

In het ochtendlicht ziet het House of Gassan, waar ooit de diamantslijperij van de gebroeders Boas huisde, eruit als een fabriek uit een kinderboek. Dit is het hoofdkwartier in het centrum van Amsterdam van de diamantfirma Gassan, net na de Tweede Wereldoorlog opgericht door de oude diamantslijper Samuel Gassan (1910-1983), de man die de oorlog wist te overleven met een kapitaaltje aan diamanten die hij in de hak van zijn schoen meesmokkelde.

Nu heeft Gassan, behalve het hoofdgebouw dat een magneet is voor toeristen, drie winkels in Amsterdam, een in Rotterdam, veertien op Schiphol en zeven in Singapore. In 2020 had de firma het 75-jarig bestaan moeten vieren, maar daar stak corona een stokje voor. Op de been gehouden door overheidssteun konden de vijfhonderd werknemers blijven, en nu is sprake van ‘stevig herstel’. In Nederland wordt per jaar 900 miljoen euro omgezet in de totale juweliers- en horlogebusiness. Bij branchevereniging Federatie Goud en Zilver zijn 650 ondernemingen aangesloten. Gassan is een van de grootste, met een jaaromzet van 182 miljoen euro.

De Gassan 121, een diamant met 121 geslepen facetten. Beeld Linda Stulic

In de voormalige fabriek (anno 1879) kun je directeur Benno Leeser zien glimmen, omringd door gesigneerde voetbalshirts van Erling Haaland of Zlatan Ibrahimovic, vergaderend met zijn opvolgers Debora Leeser (dochter) en David Bijlsma (stiefzoon). Om het familieportret verder te volmaken: ook hun partners werken hier, en een nieuwe vertakking van de stamboom dient zich aan, Giselle Bijlsma (21) en haar juwelenlijn Gigi by Gassan.

De laatste Gassan is Anita Leeser-Gassan, behalve oud-rechter en advocaat ook voormalig president-commissaris van het familiebedrijf, en een vraagbaak van formaat. In het boek Een moeilijke jeugd beschreef journalist Loes de Fauwe haar levensgeschiedenis en haar rol als het gezicht van het kinderrecht in Nederland.

Dan is er nog één personage in de familiegeschiedenis dat je overal in dit gebouw terugvindt, en dat is de Gassan 121, een ronde diamant met 121 in plaats van de gebruikelijke 57 facetten, in 2005 geïntroduceerd. De Gassan 121 kun je volgens edelsteendeskundige George Hamel zien als ‘een afspiegeling van het bedrijf’: ‘In het eigene en veelzijdige, in de vele facetten van de diamantbranche die bij Gassan aan bod komen, van ruwe diamant tot horloges.’

De Gassan 121 is nooit hetzelfde, elk exemplaar heeft zijn eigen karakter en waarde en heeft er een reis op zitten van de mijnen in Afrika naar de groothandel in Antwerpen, om vervolgens hier te worden bewerkt, geslepen en verwerkt in juwelen en sieraden, of te worden verkocht om daarna in een horloge terug te keren.

Anita Leeser-Gassan: ‘Het karakter van de Gassan 121 voel je als je hem in handen hebt. Je kunt niet zeggen dat-ie brutaal is, of agressief, het is een levendige diamant, net een mens. Net zo kwetsbaar, hij kan zomaar verdwijnen. Ook als je een mens tegenkomt, heeft-ie vele facetten. Hoe meer facetten, hoe meer-ie straalt. Zo moet je ernaar kijken. Mijn vader had ’m zeker mooi gevonden, tenminste, als-ie goed had verkocht. Hij was een ongelooflijke verkoper. Als hij tandpasta had verkocht, had hij hetzelfde bereikt.’

Diamanten van Gassan. Beeld Linda Stulic

***

Op de achterbank van de Mercedes zegt Debora Leeser dat ze elke dag aan haar oma denkt, en wat zij heeft meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. De onderduikadressen, de tijd in concentratiekamp Bergen-Belsen. ‘Bij elke hap die ik mijn kinderen geef, bedenk ik dat het niet vanzelfsprekend is. Dat klinkt misschien gek, maar toch is het zo. Ik voel me bevoorrecht met een fijne familie, en dat ik dit werk mag doen. Mijn oma noemt zichzelf een afgeknipt vrouwtje, ze heeft nooit kind kunnen zijn. Ik ga vaak bij haar langs voor wijze raad. Zij heeft minder met materie, veel meer met rechtvaardigheid. Mijn vader houdt zich amper met het verleden bezig, maar ik des te meer.’

Ze is op weg naar de nieuwe vestiging van Gassan in Rotterdam en een lunch van de Giovanni van Bronckhorst Foundation, die zich inzet voor kansarme kinderen. Daarom heeft de chief creative officer bedacht dat ze niet te veel wil opvallen, en is ze in het zwart gekleed, ‘pretty in black’. ‘Het gaat vandaag niet om mij’, zegt ze.

Debora Leeser. Beeld Linda Stulic

Ook in haar keuze voor de juwelen zegt ze terughoudend te zijn geweest. De ring om haar rechtervinger is een eigen ontwerp, van Choices by DL, een verwisselbaar systeem, waarbij de steen kan worden aangepast aan de outfit. Om haar pols een armband met een reeks kleine Gassan 121-diamanten en de voorletters van haar drie kinderen van Trophy by Gassan, het merk van haar man Dustin Huisman, oud-voetballer van Haarlem en MVV. Haar goudkleurige horloge is van Cartier. De oorbellen zijn asymmetrisch, de linker is een uitbundig exemplaar met meer juwelen dan de rechter.

In navolging van haar oma koos ze voor een studie rechten, maar na een jaar stapte ze over naar een modeopleiding en studeerde ze af met een eigen juwelenlijn. Alsof het onvermijdelijk was, kwam ze in het familiebedrijf terecht, net als haar echtgenoot.

De diamantwereld is veel minder oppervlakkig dan die van de mode, zegt ze. ‘Sieraden gaan langer mee. Ze behouden hun waarde. Mijn overgrootvader stopte ze in zijn schoen om te kunnen overleven. Aan een paars jasje heb je niks, en het past ook niet in je schoen. Sieraden kun je altijd ruilen voor een brood.’

Zoals ze in haar ‘klassieke en tijdloze’ ensemble voor de etalage staat van de Gassan-winkel in Rotterdam lijkt ze zo te zijn weggeplukt van Fifth Avenue in Manhattan. Grootstedelijk elegant, zou je kunnen je zeggen, net als haar doelgroep wortel geschoten in ‘Oud-Zuid en omstreken’, de vergulde lijn die het Gooi, Amsterdam Oud-Zuid en Bloemendaal met elkaar verbindt. Dat ze nu ook figureert als het gezicht van Gassan, zoals in het door haar bestierde Gassan Magazine, daar wilde ze eerst niet aan, het lag zo voor de hand. Als lid van de directie voelt ze zich vooral creatief verantwoordelijk voor het bedrijf, met haar stiefbroer ligt ze op koers voor de opvolging van haar vader.

Debora Leeser. Beeld Linda Stulic

‘Ik ben een van de weinige vrouwen in de top in deze branche. Het is toch een conservatieve wereld, wat dat betreft. Zeker als het om horloges gaat zijn het altijd mannen. Ik moet me extra bewijzen, door bijvoorbeeld een slimme opmerking, door te laten merken dat ik het allemaal snap. Vrouwen zijn veel beter in details. Je ziet dat mannen de ontwerpers zijn, en wat krijg je dan? Dat de sluitingen van de oorbellen verkeerd zitten.’

***

Benno Leeser bestuurt zijn BMW van woonplaats Amsterdam naar De Kuip in Rotterdam. Hij draagt een blauw jasje, een ander blauw jasje dan het blauwe jasje van eerder die week. In dat blauwe jasje werd verloren van Ajax en dan is het logisch dat zo’n blauw jasje voortaan wordt genegeerd. Achterin zitten oud-voetballers Michel Vorm en Alexander Prent, allebei met een Rolex-horloge om de pols, net als Leeser zelf.

Leeser is goedgemutst, hoe kan het ook anders op een wedstrijddag. Hij houdt van wedstrijddagen. Een paar dagen eerder was Leeser bij een wedstrijd van Cannes en hij kijkt uit naar een potje van Olympique Marseille. Laatst had hij spelers van Olympique Marseille op de zaak, om horloges en sieraden te kopen. Hij is nou eenmaal een voetbaldier dat de voetbaltaal spreekt, en dat weet de klandizie. ‘Een hockeyer kun je niet een voetballer laten helpen. Aanvoerder Payet zei me: ‘Benno, jij kent meer spelers van de Franse tweede divisie dan ik van de eerste. Daarom ga ik naar Marseille, voor de wedstrijd natuurlijk, maar ook om gedag te zeggen tegen die jongens. Kijk, een een horloge kun je bij iedereen krijgen, bij ons kom je voor het familiegevoel.’

Hij loopt de businessclub van Feyenoord rond als een presidentskandidaat in campagnetijd; er worden veel handen geschud, er wordt op schouders geslagen en het wereldrecord korte, opgewekte gesprekken voeren wordt scherper gesteld. ‘Ik moet hier mijn gezicht laten zien, ze moeten niet vergeten wie ik ben.’ Sinds 1963 komt hij al in De Kuip, en sinds 1982 heeft hij er vier businessseats, eerst als lid van de Vrienden van Feyenoord, daarna was hij vijftien jaar voorzitter van de Feyenoord Business Club.

Het verhaal zoals hij het graag vertelt over zijn voorliefde voor Feyenoord, brengt de Joodse Amsterdammer terug tot ‘jeugdige jennerij’ jegens zijn vader Rolf Leeser, voormalig rechtsbuiten van Ajax, en toenmalig eigenaar van een kledingimperium. Als Ajax in vroeger dagen scoorde, werd Benno omhoog gegooid, en dat beviel hem matig. En toen hij als kind getuige was van een fikse oorwassing door Ajax, besloot hij voor de underdog te kiezen – en er nooit meer vanaf te raken.

‘Een Rotterdammer is veel trouwer’, zegt hij. ‘In Amsterdam hoppen ze van de een naar de ander. Daar zie je op verjaardagen steeds andere mensen. Hier is een ander publiek: ze houden de banden warm en gunnen elkaar wat. Tegen mij zeggen ze altijd: ‘Je bent een aardige jongen, maar je moet wel wat aan dat accent doen’.’

Benno Leeser Beeld Linda Stulic

Nog voor hij iets heeft kunnen bestellen, ligt er al een vraag over een horloge of een sieraad op zijn bordje. Je moet altijd openstaan voor service, luidt zijn devies, al zijn er grenzen. Zoals die ene keer dat een medewerker van Gassan bij de pisbakken van Feyenoord op de schouder werd getikt. Het gouden horloge van de man in kwestie liep niet helemaal lekker, of er iets aan gedaan kon worden. Vind je het goed, aldus de medewerker, dat ik eerst even mijn klusje hier afmaak?

En dan zit Leeser op zijn vaste plek, de onrustige blik is verdwenen. Hij haalt zijn handen langs zijn behaarde zijkanten, totale ontspanning maakt zich van hem meester. De thuiswedstrijd van Feyenoord gaat beginnen, onder de wegtikkende klok staat Gassan als de timekeeper, zoals bij nog dertien andere clubs in de eredivisie. Twee keer deze wedstrijd zijn alle reclameborden rond het veld van Gassan, toch een mooi momentje voor Leeser.

Hij komt te spreken over Feyenoord-supporters die zich een week eerder misdroegen, die antisemitische leuzen scandeerden. En of dat hem er nooit van heeft weerhouden om naar Feyenoord te gaan. ‘Toen mijn moeder nog rechter was, belde ze me op een keer ’s morgens op. Ze had een Ajax-supporter voor het hekje die een brandbom in de tram had gegooid, en wilde van mij de opstelling van Ajax hebben. Daarna vroeg ze het die supporter. Bleek dat die jongen niet verder kwam dan vijf spelers. Kijk, dat zegt genoeg.’

***

David Bijlsma (51) zit achterin de Mercedes en wordt van het Geneefse vliegveld naar het hoofdkantoor van Chopard gereden, het Zwitserse horlogemerk uit 1860, sedert 1963 eigendom van de familie Scheufele. De chief commercial officer draagt een donkerblauw pak, halfhoge zwarte schoenen, wit overhemd, zijn haar is naar achteren gekamd. Aan zijn horloge kun je zien waar hij vandaag naartoe gaat, hij heeft een Alpine Eagle van Chopard om de pols. Toen hij in maart op uitnodiging van Rolex samen met zijn vrouw Gytha de Oscaruitreiking in Los Angeles mocht bijwonen, had hij vanzelfsprekend een Rolex om. Hij keek zijn ogen uit daar, al die grote sterren met die mooie horloges en juwelen. Hij had zelfs de dochter van Bruce Springsteen ontmoet.

David Bijlsma. Beeld Linda Stulic

Hij had het horloge van de verslaggever al gescand, een eenvoudig klokje met een leren bandje van een voor hem niet nader te definiëren merk. ‘Stukje beroepsdeformatie’, noemt hij dat. Hij kijkt zonder na te denken, hij registreert automatisch. Zelf draagt hij ook nog vijf armbanden waarvan twee van Trophy by Gassan, op maat gemaakt, met een kleine Gassan 121 erin.

In de periode dat zijn moeder Kitty een relatie kreeg met Benno Leeser, sprak David voor het eerst de wens uit een horloge te hebben. Het was een Casio, een horloge met ingebouwde rekenmachine, hij moest er klusjes voor doen om het te kunnen kopen. Tegenwoordig wisselt hij zeer regelmatig van horloge, dat hoort als je in deze branche werkt, je bent toch een uithangbord. Hij heeft een hele verzameling, veilig op de zaak opgeborgen, zoals het horloge dat hij op zijn 21ste van zijn ouders kreeg.

Ja, van zijn stiefvader Benno en moeder Kitty, want Benno noemt hij eveneens zijn vader, net als zijn echte vader, Henk Bijlsma, eigenaar van een tank- en autowascentrum. ‘Als ze tegen me zeggen: ‘Ik heb je vader nog gesproken, dan vraag ik altijd: welke van de twee?’ Ik ken Benno al vanaf mijn 4de, hij voetbalde samen met mijn vader bij AFC. Het was even de talk of the town bij AFC toen Benno en mijn moeder een relatie kregen. Het was snel bekeken, van de ene op de andere dag verhuisden we naar Benno. Hij heeft nooit onderscheid gemaakt tussen mij en zijn dochter, we zijn heel close, als familie. Een scheidslijn tussen privé en de zaak is er amper.’

Omdat de samenwerking zo intensief is, hebben ze geregeld ‘keukentafelgesprekken’; mocht er ruis zijn op de lijn, dan moet je elkaar de waarheid kunnen zeggen. ‘We hebben onze plek, en we weten wat iedereen doet. Als ik twijfel, weet mijn zus wat ik moet doen. Maar er kan maar één kapitein op het schip zijn, nu is Benno dat nog, maar ik zie mezelf als zijn opvolger. Voor Debora is dat niet te doen, met drie kleine kinderen. Dat ik extra mijn plek wil bevechten, dat voel ik zelf zo. Dat zit in mij.’

David Bijlsma. Beeld Linda Stulic

Bij Chopard staat een uitgebreid ontvangstcomité klaar van mensen die hij al meer dan dertig jaar kent. Als beginnend diamantair liep Bijlsma hier drie maanden stage en sliep hij bij de familie Scheufele. Toen al stond voor hem vast dat hij een prominente rol in de zaak wilde vervullen. Hij begreep daarom maar al te goed ‘de test’ die hij een paar jaar later moest ondergaan: helemaal in zijn eentje een winkel opzetten op het vliegveld van Singapore. ‘Ik kreeg een half jaar de tijd, ik woonde in mijn eentje daar, ik moest alles regelen. Het was voor mij het moment van de waarheid, zonder de veiligheid van de familie. Er was druk, maar ik wist dat ik het kon, en het lukte ook. Nu hebben we daar zeven winkels.’

***

Benno Leeser zit thuis op de bank, er is een voetbalwedstrijd op tv, zijn vrouw Kitty zit tegenover hem, koffie en water staan op tafel.

Benno: ‘Kit, hoelang doen we al Rolexen?’

Kitty: ‘Vanaf 1986, toen we Schiphol overnamen. Ja, toen zaten al die laatjes vol met Rolexen. Dat kun je je nu niet meer voorstellen.’

Benno: ‘Nu zijn ze niet aan te slepen. De mens is naar meer horloges gegaan, de waarde is enorm toegenomen.’

Kitty: ‘Vroeger hadden de mensen één horloge, nu willen ze ook een horloge voor het strand en eentje voor het golfen.’

Benno: ‘Ik wissel niet zo vaak van horloge, ik ben vooral van de organisatie. Ik vind een horloge mooi, maar dan wel in zijn eenvoud. Zo van, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Je moet tegenwoordig wel voorzichtig zijn, je hebt veel gekken die het op je horloge hebben gemunt.’

Kitty: ‘Jij bent een teamspeler pur sang.’

Benno: ‘Ik kon niet zo heel goed voetballen, al speelde ik wel 93 wedstrijden in het eerste van AFC. Je merkte me pas op als ik niet meedeed. Het ging mij om het team. Dat heb ik nog steeds, je moet het met zijn allen doen, alles moet kloppen. De toiletten moeten ook schoon zijn.’

Kitty: ‘Als iemand een dure steen of horloge wil kopen, dan moet je geen vieze wc’s hebben. Het hele plaatje moet kloppen. Benno is van het hele plaatje, houdt alles in de gaten. En na zijn ziekte is hij nog beter geworden, zachter vooral, empathischer. Weet je dat hij eerst niet naar de dokter wilde?’

Benno: ‘Ik moest naar de zaak!’

Kitty: ‘Niks mee te maken. Je was doodziek. Ik stond te gillen achter het raam. Toen heb ik ervoor gezorgd dat een bevriende arts ’s middags op de stoep stond. Kon je geen kant op.’

Benno: ‘Gelukkig was het geen blaas- of prostaatkanker, maar ik moest wel geopereerd worden. Blaasstenen. Ja, dat heb ik dan weer als diamantair, stenen.’

Eigenlijk is het allemaal heel simpel, vindt Benno, zijn Kitty is essentieel in zijn leven. Zijn vorige huwelijk was een mislukking, en van buitengewoon korte duur. Grootvader Samuel begreep er niks van, zeker omdat het trouwfeest een dure aangelegenheid was geweest.

Kitty moest wel even wennen aan haar nieuwe rol, als vriendinnetje van de baas. Natuurlijk werd er achter haar rug over haar gesmoesd, haar voelsprieten stonden uit. ‘Maar je moet niet opeens met mooie dingen gaan rondlopen’, zegt ze, ‘je moet je er niet op laten voorstaan dat je nu ook tot de familie behoort.’

Samuel Gassan vroeg Benno Leeser op zijn 18de in de zaak te komen. Logischer was het voor Benno om in de modezaken van zijn vader te gaan werken, Leeser Mode. ‘Maar mijn ouders gingen scheiden, en met de tweede vrouw van mijn vader wilde ik absoluut niet werken. Dat vond ik een vervelende vrouw. Wat mijn grootvader in me zag weet ik niet. Toen ik begon en zei dat een en een twee was, deed hij alsof ik een soort wereldwonder was. In de laatste periode, voor zijn overlijden in 1983, hadden we een mindere tijd. Het was voor opa niet niks als van de tien keer dat de telefoon ging het negen keer voor mij was. We kregen steeds meer onenigheid. Ik zag meer in winkels, ook over de inkoop van diamanten kregen we serieuze heibel. Ik vond dat het anders moest, we dreigden over de kop te gaan. Op een dag belde ik Kitty en zei: ‘Ik ben er klaar mee. Ik kom met de trein terug, ik lever mijn auto in’.’

Kitty: ‘Toen heb ik mijn schoonmoeder gebeld. Luister ’ns, het gaat helemaal mis, jij moet ernaartoe, je moet ingrijpen.’

Benno: ‘Mijn moeder heeft de boel gesust. Daarna werd opa steeds zieker, hij begreep dat hij het stokje moest doorgeven. Zo is het gelopen, ik was de nieuwe generatie.’

Familie Gassan. Beeld Linda Stulic

***

De deur in de ontvangstruimte van Chopard gaat open, en daar is Karl-Friedrich Scheufele, samen met zijn zus Caroline de piek in de Chopard-stamboom. Een legende in zijn vakgebied, winnaar van diverse Oscars in het horlogewezen. Hij is blij om David Bijlsma te zien. Om zijn pols heeft Scheufele een L.U.C. 1860, een door hem bedachte Chopard-classic. Als Scheufele niet bezig is met mechanische horloges stapt hij met zijn handgemaakte schoenen in zijn Porsche 356 Speedster 1600 uit 1954 of nipt hij van een wijntje van zijn eigen wijnhuis, Château Monestier la Tour.

Aan tafel heerst overeenstemming over de zegeningen van een familiebedrijf. ‘Daar zijn de mensen geen nummers en kunnen ze zich niet verbergen achter een logo’, zegt Scheufele. Gelukkig is Chopard noch Gassan deel van ‘een groep’ – in Scheufeles stem klinkt minachting.

De familie Gassan ziet hij als echte ondernemers, moedig en doortastend, en de band is al decennia oud. Als bevestiging van de wederzijdse liefde kocht Karl Scheufele, zijn vader, bij het overlijden van Samuel Gassan diens groene Rolls-Royce, en gaf ’m een mooie plek in de garage. Het werd zijn nachtauto, hij vond het te protserig om er overdag mee te rijden.

David Bijlsma. Beeld Linda Stulic

Bijlsma heeft de auto van zijn overgrootvader vorig jaar opgehaald, om er de Mille Miglia mee te rijden, een oldtimerrally door Italië over duizend mijl. Het liefst had hij daarbij het oude Happy Diamond-horloge van Samuel Gassan zelf gedragen, een Chopard-horloge met diamanten van Gassan – maar helaas. ‘Mijn vader had ’m meegenomen naar Cannes’, zegt Bijlsma, ‘en daar werd op het vliegveld een tasje met daarin dat horloge uit zijn handen getrokken. Weg was-ie.’

‘Dit voelde als familie’, zegt Bijlsma op de terugweg naar het vliegveld. ‘Ze zijn net als wij. Ze willen het ook goed achterlaten voor een volgende generatie. Zo heeft Benno het me ooit uitgelegd: als je kiest voor Gassan, dan is het voor continuïteit, non-stop, je kunt niet zomaar de deur dichtdoen. Je moet altijd aanstaan. Dus ben ik altijd David van Gassan, en niet zomaar David.’

***

Je ziet het in de verwachtingsvolle blik van de toeristen die van de bus naar het House of Gassan lopen. Alsof ze een droomfabriek gaan binnentreden. Diamanten zijn geen eerste levensbehoefte, had Benno Leeser al gezegd, en in de kern is het niets anders dan een glimmende brok koolstof. Maar diamanten zijn behangen met de symboliek van oneindige liefde en eeuwigheidswaarde.

En dat is vooral te danken aan De Beers, het Zuid-Afrikaanse diamantbedrijf dat heel lang het monopolie op de handel had. De Beers zorgde dat er in de naoorlogse jaren een onvergetelijke slogan kwam, ‘A diamond is forever’, en koppelde in zijn reclames liefde en diamanten aan elkaar. Ook sponsorde De Beers de film Gentleman Prefer Blondes (1953), waarin Marilyn Monroe Diamonds are a girl’s best friend zong. De bedenker van James Bond, Ian Fleming, had eveneens relaties met De Beers, wat resulteerde in zijn nadien verfilmde boek Diamonds are forever.

De Gassan 121. Beeld Linda Stulic

Bij Gassan gaat het behalve om eeuwigheidswaarde, vooral over vertrouwen, bijna op religieuze wijze beleden. Cultuurhistoricus Daniël M. Metz, auteur van Diamantgracht, het joods hart van een typisch Amsterdamse industrie, noemt vertrouwen ‘de sleutel van de industrie’. ‘Het hele diamantvak is gebaseerd op vertrouwen’, zegt Metz. ‘Als iemand eenmaal in het hart is gesloten, dan is dat een vriendschap voor het leven. Beschaam je het vertrouwen, dan word je geëxcommuniceerd en ben je niet alleen niet meer welkom in Amsterdam, maar ook niet in Antwerpen en New York. Je komt er niet meer in.’

Voor Benno Leeser is vertrouwen een lange aaneenschakeling van voorbeelden, gloedvol uitgeserveerd in zijn kantoor zo groot als een strafschopgebied. Het is de bouwsteen der bouwstenen, vertrouwen gaat verder dan zomaar vertrouwen. Hij heeft al jaren zijn vaste groenteboer, slager, fiscalist, advocaat en bakker. De aannemer die zijn afspraak nakwam en de grootscheepse verbouwing op 28 februari 1990 wist af te ronden, staat nu in het imaginaire boek van vertrouwen als ‘Meneer 28 februari’ genoteerd.

Zijn grootvader was vicevoorzitter van de Diamantbeurs en werd één keer op zijn vingers getikt omdat hij een vordering wilde regelen via de rechter. ‘Dat kan niet, dat regel je onderling of via de beurs. Diamantairs maken een deal zonder contracten. We geven een hand en zeggen mazzel en brooche, Jiddisch voor geluk en zegen. Ik wil een contract niet eens lezen, zo zit het leven voor mij niet in elkaar. Iemand moet zichzelf kunnen zijn, niet om zich heen hoeven kijken als hij een diamant voor zijn vrouw koopt. Die persoon moet ermee omgaan zoals ik ermee omga, en dat vertrouwen is niet in geld uit te drukken.’

Benno Leeser. Beeld Linda Stulic

Waar zijn beschaamde vertrouwen huist, is het amper licht. Hij heeft het gezien maar hij doet de deur liever dicht. Er was een familielid dat zich niet aan de regels hield en een jattende werknemer, beiden even pijnlijk als onherstelbaar. De werknemer was verantwoordelijk voor een diefstal van diamanten ter waarde van 20 miljoen euro, waarmee de man de droom van een prostituee wilde bekostigen: een ranch in Mexico. ‘Het was een enorme schlemiel, ik had het kunnen weten. Maar ik wilde ’m een kans geven.’ Uiteindelijk gaf hij zichzelf aan.

Maar in die barre dagen viel hem ook een gebaar ten deel dat hem flink emotioneerde. ‘Ik kreeg een telefoontje van de grote baas van Rolex. Hij had gehoord van de diefstal en zei: ‘We sturen je geen geld maar wel een hele mooie zending. Kijk maar wanneer je betaalt’. Dat raakte me nog meer dan die diefstal. Zoiets stijgt overal bovenuit. Dat iemand je helpt te overleven.’

De diamantdynastie Samuel Gassan: oprichter firma Gassan in oktober 1945.

Anita Leeser-Gassan: dochter van oprichter Samuel Gassan, moeder van Benno Leeser, oud-rechter, was getrouwd met Rolf Leeser.

Benno Leeser: kleinzoon van oprichter, president-directeur Gassan.

Kitty Leeser: echtgenote van Benno Leeser, eerder getrouwd met Henk Bijlsma.

David Bijlsma: commercieel directeur, zoon van Kitty Leeser en Henk Bijlsma, stiefzoon van Benno, getrouwd met Gytha.

Debora Leeser: creatief directeur, dochter van Benno en Kitty Leeser, echtgenote van Dustin Huisman.

***

Anita Leeser-Gassan schenkt thee in haar appartement in Amsterdam, met haar kleindochter Debora tegenover zich. Het gesprek gaat over de lunch van de Giovanni van Bronckhorst Foundation, eerder die middag op een bedrijventerrein in Rotterdam. Leeser-Gassan is een krachtige verschijning, gehuld in raw denim. De autoriteit die ze uitstraalde als rechter, kent amper slijtage.

Aan haar vinger prijkt een diamanten ring die ze van haar vader kreeg op de dag dat Benno bar mitswa werd, 55 jaar geleden. Ze denkt dat haar vader haar de ring moet hebben gegeven om haar zekerheid te bieden in het leven. Je kon zo’n ring altijd nog ruilen, net zoals haar moeder in de oorlog deed: haar trouwring voor een pak meel.

‘Ik moest bij de lunch aan jou denken’, zegt Debora tegen haar oma. ‘Er werd verteld over de armoede in Rotterdam. Ik zou wel willen helpen, niet zozeer financieel, maar meer echt helpen, een paar dagen in de maand. Dat zou jij ook hebben gedaan: handen uit de mouwen!’

Debora Leeser. Beeld Linda Stulic

Eigenlijk had ze zich tijdens de lunch geschaamd voor haar juwelen, zegt ze. ‘Gelukkig zien ze eruit alsof ze zomaar nep hadden kunnen zijn. Als er kinderen bij waren geweest had ik ze afgedaan.’

Oma zegt daar niet zoveel moeite mee te hebben, wat maakt het uit? ‘Er zijn zoveel mensen die ervan leven. Als je een mooi horloge om hebt, kun je ook gewoon deugen. Hoezo niet? Net als met dat gehak op het toerisme in Amsterdam. Ja, je kunt die binnenstad afsluiten, maar dan kunnen er geen bussen meer naar binnen. Weet je wel hoeveel mensen van het toerisme leven, en hoe belangrijk het daarom is? Vooruit dan.’

Anita Leeser-Gassan. Beeld Linda Stulic

Ze loopt naar de boekenkast en komt terug met een gedenkmedaille van haar vader. Zijn initialen zijn erin te zien, met een schets van haar ‘onderduikvader’, en het woord ‘adamas’ – waar diamant van is afgeleid, dat ‘onbedwingbaar’ betekent. ‘Het draait om veerkracht’, zegt ze. ‘Na de oorlog was er van de diamantbranche niks meer over. Als je er dan nog bent, maak dan van jezelf geen slachtoffer. Je bent overlevende, dat zal wel niet voor niks zijn. Je hebt de plicht om wat te doen. Die veerkracht heb ik doorgegeven, hoop ik. Je moet wel. Ga niet zitten huilen, want dat helpt zo weinig.’