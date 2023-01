Die tiplijstjes worden elk jaar langer: zo loopt die culturele achterstand steeds verder op

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week vijf (of zeven, of drie) argumenten tegen jaarlijstjes.

Kijk, daar rond je net je zoveelste favorietenlijst van 2022 af.

Na Beste Boeken, Aangrijpendste Films, Tofste Albums, Leukste Liedjes, Gaafste Concerten, Bijzonderste Theaterervaringen, Lekkerste Series nu eindelijk Geinigste Podcasts voltooid.

Nog te doen: Fijnste Steden. Lekkerste Restaurants. Beste Tv-programma’s. Fraaiste Nu Pas Ontdekte Muziek. Speciaalste Tentoonstellingen. En nog zo wat. Voor je Indrukwekkendste Documentaires moet je nog een paar avonden de archieven van alle streamingdiensten doorspitten. Wordt vast ook een fraaie lijst.

Dan volgt het meest bevredigende deel voor de lijstjesmaker: de lijsten nonchalant doorsturen aan vrienden en bekenden. Misschien zet je ze wel zo onnadrukkelijk mogelijk online.

En als je eindelijk je eigen lijstjes af hebt, zul je toekomen aan alle lijsten die aan het eind van 2022 zijn blijven haken. De 54 Beste Boeken volgens de Volkskrant-redactie, de 30 Best New TV-Series by The New York Times. Mooiste Films volgens de VPRO-filmredactie. Bijzonderste Films volgens de VPRO-kijker: weer honderd nieuwe titels, waarvan je er 97 nog ‘moet zien’. Humo: busladingen experts over wat zij dit jaar het mooiste vonden, en allemaal tippen ze wat anders. Moet ook weer op allerhande lijsten. Lijstje Bestellen, Lijstje Reserveren, Lijstje Onthouden. Niet dat je er wat aan hebt voor de Favorietenlijstjes van 2023, want die zijn tegen die tijd weer achterhaald. Zijn er weer nieuwe Beste Boeken, nieuwe films die je Schandalig Genoeg Gemist hebt.

En ligt het aan jou of worden die lijsten elk jaar een beetje langer? Selecteerden de kranten altijd al meer dan vijftig boeken, aangevuld met de lijstjes met jaartips van boekhandelaren, verwoede beroepslezers, Bekende Lezers, Zomaar-lezers, Niet-lezers? Ooit bedoeld als een gids door het culturele oerwoud zijn die lijstjes inmiddels zelf een bos geworden waarin je zonder kompas reddeloos verloren bent. Even rekenen: 55 boeken, van gemiddeld 250 bladzijden per boek. Dat is, uit het blote hoofd, ongeveer 13.750 pagina’s. Komt, voor de razendsnelle lezer, op zo’n honderdveertig uur. Vijftig mooiste films, á dik twee uur (conservatieve schatting): honderd uur. Tien Niet Te Missen Verdiepingspodcasts: honderd afleveringen van drie kwartier. Vijfenzeventig uur. Beste Nieuwe Tv-series: tweehonderd uur, en daar zijn de intro en aftiteling al vanaf.

Meer dan vijfhonderd uur. En dan heb je nog geen snipper muziek geluisterd, nog geen sport gezien, nog geen krant opengeslagen, nog geen theater van binnen gezien, nog geen tel door sociale media gescrold. En: heb je je nog slechts beperkt tot de culturele opbrengst van de laatste paar maanden, de opbrengst die is opgemerkt door enkele grote media, want aan de meer specialistische lijstjes begin je niet eens.

Dit is het probleem met lijstjes: je bent er weerloos tegen. Geef jou een lijstje en je bestudeert het tot je het uit je hoofd kent. Het zal wel iets te maken hebben met je aangeboren gemakzucht; een lijstje is stukken eenvoudiger te verhapstukken dan een doorwrocht artikel. Het vervelende bijeffect van die lijstjeszucht is dat je er onmiddellijk zelf een lijstje tegenover moet zetten, een antwoord op een vraag die niemand heeft gesteld. Het zal wel aan je slappe karakter liggen, maar de cultuurtips zijn zo alomtegenwoordig dat ze iets dwingends krijgen, iets beklemmends. Anjet Daanje! The Bear! Triangle of Sadness, hallo, schrijf je mee!?

Het afwerken van die lijstjes neemt altijd veel meer tijd in beslag dan je tot je beschikking hebt en zo vernauwt het leven zich tot een almaar verder oplopende culturele achterstand. Bovendien duurt het niet lang alvorens je het kritieke punt bereikt waarop je zo veel lijstjes tot je hebt genomen dat je aan een stuk door lijstjes aan het afwerken bent. Je zegt je werk op, je eet niet meer goed, je doet geen ontdekkingen meer, je komt nooit nog iets tegen wat tegenvalt of verrast of wat niet belangwekkend is, of nog erger: niet in de afgelopen twaalf maanden geproduceerd. Nee, jij niet, jij vreet je 24/7 een weg door bergen bewezen kwaliteitscontent, tot je ervan moet braken.

Voor je gemoedsrust zou het het beste zijn als Tiplijstjes van overheidswege verboden zouden worden, maar ja: krijg dat er maar eens doorheen. En trouwens: dan komen er vast illegale Best Of-lijstjes, van types die een commercieel belang bij hun tips hebben.

Nee, dan toch liever de professionele lijstjesmakers, die je dezer dagen proberen dol te draaien met lijstjes met duizenden uren cultuur die nog niet bestaat.