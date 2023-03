‘Die knappe geitenboerin maakte met haar korte oogcontact een onmiddellijk verlangen los’

Beeld Max Kisman

Noortje (44): ‘Zes jaar geleden vertrok ik met man en kinderen naar het platteland van Frankrijk. We zegden onze baan op, verkochten ons huis en gingen tijdelijk op een camping wonen, in afwachting van een nieuwe woning. Die bleek moeilijker te vinden dan we hadden gedacht. Het was juni, nog een paar weken en het toeristenseizoen zou beginnen en dan zouden we van de camping worden gezet. Maar de euforie over het avontuur waarin we ons hadden gestort, was vele malen groter dan onze zorgen. Op een dag was op het terrein een marktje. Er stond een wijnboer, iemand met foie gras en achter de kaasstal stond een geitenboerin. Ze was ongeveer net zo lang als ik, droeg een blauw loszittend bloesje en een kaki kort broekje met stevige schoenen. Haar ogen raakten me tot ver voorbij de mijne, alsof ze me wilde.

Regel haar nummer maar

Ik heb vroeger vaak gedacht dat ik mijn leven zou doorbrengen met een vrouw. Voor ik mijn man leerde kennen had ik diverse flings en een paar vaste relaties met vrouwen. Maar toen ik hem ontmoette, was het of al mijn losse eindjes verbonden werden. Ik wist heel zeker, ook al is hij zestien jaar ouder dan ik: met hem wil ik altijd samen zijn, met hem wil ik kinderen. Een gevoel van vrijheid en verbondenheid dat sinds ons vertrek alleen maar sterker was geworden. En nu stond ik daar op die Franse camping oog in oog met een knappe geitenboerin die met haar korte oogcontact een onmiddellijk verlangen losmaakte. Wat doen we als ik toch ineens weer een vrouw tegenkom, had ik mijn man in het begin van onze relatie weleens gevraagd. ‘Dat zien we dan wel, daar komen we wel uit’, had hij geantwoord.

Ik liep terug naar de tent. In een soort poging van mijn vondst onze vondst te maken en mezelf daarmee van iedere verdenking te ontdoen, zei ik tegen mijn man: je moet nu even naar de markt lopen, daar staat een ongelofelijk aantrekkelijke geitenboerin. Hij keek even op van zijn stapel papieren die nog ingevuld moesten worden en zei: regel haar nummer maar. Dat deed ik. Ze nodigde me uit op de boerderij. Mag ik dan mijn man en kinderen meenemen?, vroeg ik. Dat mocht. En zo gebeurde het dat we een paar dagen later met zijn vieren door de beboste heuvels naar de geitenboerderij reden. Mijn man maakte een wandelingetje met de kinderen over het erf en ik hielp haar bij het melken van de geiten.

Eén met de aarde

Ze had sterke armen en benen en de manier waarop ze met de dieren omging was zo vloeiend dat het leek of zij en de kudde elkaar volledig begrepen. Zij was één met de aarde en het land waar ik net was komen wonen. Ze had fijne, kleine borsten en een mooie lach en tijdens het melken viel me op dat haar handen ruw en zacht tegelijk waren. Zelfs haar gereserveerdheid – ze vroeg niet veel en gaf spaarzaam antwoord op mijn vragen – kwam me aantrekkelijk voor en in stilte noemde ik haar ‘mysterieus’.

Op dat moment, tijdens die eerste echte ontmoeting, bleef ik rustig. Er was nog niks gebeurd, en misschien zou er helemaal niets gebeuren. Ik kon me veilig verschansen achter mijn rol van buitenstaander en echtgenoot en zolang niemand zag hoezeer ze me van streek maakte en bezighield, was er niets aan de hand. Ze roerde door de wrongel. Ik was verliefd.

Toestemming voor een nachtje logeren

De weken erna probeerde ik haar te vergeten, bewust zette ik haar nummer niet over op mijn nieuwe Franse telefoon. Zij ging een tijdje met vakantie, wij vonden een huis en waren druk met de verhuizing. Tot aan het einde van de zomer de telefoon van mijn man ging, hij overhandigde die aan mij: ‘Je geitenboerin.’

We spraken af te gaan eten, liepen hand in hand het restaurant uit, we spraken af te gaan wandelen en lagen boven op een heuvel in het gras naast een oud chateau. Haar gebruinde gezicht dicht bij het mijne, de ogen die plots alle kleuren tegelijk leken te hebben: blauw, grijs, groen, bruin. We zoenden, raakten elkaar aan. De keer erop zei mijn man: neem een schone onderbroek mee, waarmee hij nadrukkelijk toestemming leek te geven voor een nachtje logeren.

Vanaf dat moment was ik onhoudbaar, ik werd stapelgek op haar. Met mijn man sprak ik af dat ik 24 uur per week met haar zou mogen doorbrengen. In het begin vond hij de gedachte van mij met een vrouw zelfs opwindend, maar dat sloeg om toen ik al snel alleen maar oog had voor haar en ik de zes dagen met hem louter begon te zien als opmaat naar die ene zevende dag. Ik vond dat ik moest kiezen: mijn man of haar. En toen ik niet kon kiezen vroeg ik hun te kiezen. Maar geen van beiden wilde voorwaarden stellen aan hun liefde voor mij. Vrienden zeiden tegen mijn man: wat knap dat je Noortje zo vrij kunt laten. Maar veel keuze had hij natuurlijk niet. Als hij me zou inperken, was hij me kwijt. De basis van onze relatie was immers vrijheid en avontuur. Het besluit Nederland te verlaten kwam daaruit voort.

Ondoorgrondelijke nuchterheid

Toen ze jarig was, wilde ik naar haar toe. ‘Je bent eergisteren toch al geweest, dit vind ik niet leuk’, mopperde mijn man. ‘Snap ik’, antwoordde ik, ‘sorry, maar ik ga toch.’ Bijna twee jaar heeft deze deelrelatie geduurd. Tot ik haar – ze was inmiddels 60 kilometer verderop gaan wonen – op een dag met een zwaar gemoed met de trein opzocht. Het zat me dwars dat ze zich nooit helemaal wilde laten kennen.

Wanneer ik met haar wilde praten over het waarom van alles, ons leven, de reden van onze ontmoeting, haalde ze haar schouders op en zei: er is geen waarom, dingen gebeuren gewoon. Ze had een nuchterheid die haar ondoorgrondelijk maakte en die misschien wel alles van doen had met haar liefde voor dieren en de natuur; dat aardse wat ik zo aantrekkelijk had gevonden.

Op het Franse stationnetje stonden we samen in de julihitte. Ze rook naar munt en tijm en huilde toen ik zei dat dit voorlopig mijn laatste bezoek was.’