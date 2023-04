Dezelfde allure als de hoofdpersoon van uw favoriete tv-serie: daar kan make-up bij helpen

Beeld Willemien Ebbinge

Veel dragers van make-up hebben een vaste beautyroutine die ze ooit hebben ontwikkeld en waar op zich niets mis mee is. Soms blijven ze alleen wel wat lang hangen in een bepaalde techniek of keuze voor een kleur – en niemand die even aan de bel trekt dat het wel eens tijd is voor iets nieuws. Welnu, het is tijd voor iets nieuws. En bij het ontwikkelen van een nieuwe look kijken we nu eens niet naar de zogenaamde trends op de catwalk of in tijdschriften.

Trends zijn in principe dood en stap één is daarom: het verzinnen van een geheel nieuwe beauty-identiteit. Eentje die zorgt voor het verkrijgen van die felbegeerde – en vooral op internet veel gebezigde – main character energy. Ofwel: hoofdpersoonallure. Want hallo, je bent toch zeker de hoofdpersoon in je eigen verhaal, of niet soms?

Espresso martini

Zorg dus voor een mooi achtergrondverhaal voor die hoofdpersoon en houd die in het achterhoofd bij het opmaken. Dat is in elk geval de fantasierijke manier waarop de 26-jarige Zoe Kim Kenealy, die make-uptutorials maakt, haar looks van meer context voorziet. Daarom krijgen haar make-uplessen heel specifieke titels, van ‘tired cool girl spa selfie’ tot ‘chic one night stand’ tot ‘the misfit cool girl’.

Neem die laatste, iedereen snapt toch meteen dat zij een type is dat graag experimenteert met opvallende statementkleuren, gaat voor natuurlijke, borstelige wenkbrauwen en alleen nonchalant aangebrachte lippenstift draagt omdat ze de rillingen krijgt van perfecte rode lippenstift? En wie toch nog wat in het duister tast bij deze omschrijving, zal het direct begrijpen bij het bekijken van Kenealy’s filmpjes op haar Instagramkanaal (@zoekimkenealy). En leert ook meteen welke make-up perfect past bij een espresso martini of hoe een mond eruit zou zien na het bijten in een vergiftigde appel.

Zelf geen inspiratie om een hoofdpersoon, laat staan een heel achtergrondverhaal, te verzinnen? Leen er dan een uit een van onderstaande televisieseries, want die grossieren in personages van wie de make-up een wezenlijk onderdeel is van hun identiteit.

Euphoria (HBO)

Je wordt misschien niet vrolijk van de levens van de getroebleerde tieners in deze serie, hun make-up is wel extreem creatief en inspirerend. De karakters van de hoofdpersonen worden gereflecteerd in hun make-up, van de kleurrijke en abstracte oogschaduwcreaties van Jules tot de zwart omrande ogen en glanzende rode lippenstift van Kat. En naarmate de personages zich ontwikkelen, veranderen hun beautykeuzes met ze mee.

Wednesday (Netflix)

Sinds de Addams Family-spin-off te zien is op Netflix (november 2022), is de zoekterm ‘Wednesday Addams make-up’ ontelbaar keer ingevoerd op Google. Men blijkt vooral geobsedeerd door haar ‘soft goth’-lipkleur, waarbij de visagist het heeft laten lijken alsof Wednesdays lippen van nature donker getint zijn (maar dit in werkelijkheid voor elkaar kreeg met een lippenstift van Mac in de kleur Nightmoth). De look van Wednesdays moeder Morticia – met bordeauxrode tinten rond de ogen en op de mond – is overigens evenzeer in trek.

The White Lotus seizoen 2 (HBO)

Naast het Siciliaanse decor en de fantastische garderobes is de make-up in deze serie ook een feest voor het oog. Het zwoele jarentachtiggevoel bij de Italiaanse vriendinnen Lucía en Mia, de chique hotelbarlooks van Harper en natuurlijk de charme van die tikkeltje uitgelopen wakker-geworden-in-de-mascara-van-gisteren van Tanya. Geen nagellak in de serie zit daar toevallig, alles is onderdeel van een uitgestippelde strategie, uitgedacht door beauty director Rebecca Hickey.

Het excuus ‘te oud’ te zijn voor main character make-up gaat niet op, want het mooie van zelfbedachte hoofdpersonen is dat die alle leeftijden kunnen hebben. Kijk alleen al eens naar de ijzersterke look van Dame Helen Mirren (77) in de recente film Shazam. Over main character energy gesproken.

Vondst van de week

Dat make-up er is om ons mooier te maken spreekt voor zich. Maar het is een bijkomend genot als die spullen er zelf ook een beetje knap uitzien, zodat ze daarnaast een aanwinst voor je interieur zijn. Toen Hermès drie jaar geleden een make-uplijn lanceerde, nam het bedrijf ontwerper Pierre Hardy (vooral bekend van de schoenen) in de arm om te zorgen dat de buitenkant minstens zo bijzonder zou worden als de inhoud. Met als resultaat producten waarvan je gerust kunt stellen dat ze main character energy bezitten, zie bijvoorbeeld de lipsticks die dit seizoen een make-over kregen en zijn voorzien van verticale strepen in frisse strandstoelenkleuren. Ook altijd leuk: de creatieve samenwerkingen van make-upmerken met een designer, zoals dit seizoen die van Mac met de Engelse modeontwerper Richard Quinn, bekend van zijn over-de-topprints vol stippen en bloemen.

- Mac x Richard Quinn, lippenstift, € 27,50.

- Mac x Richard Quinn, mascara, € 37,50.

- Mac x Richard Quinn, oogschaduwpalet, € 44.

- Hermès, limited edition lippenstiften, € 73.

Mac x Richard Quinn, lippenstift, € 27,50. Beeld

Mac x Richard Quinn, mascara, € 37,50.

Mac x Richard Quinn, oogschaduwpalet, € 44.

- Hermès, limited edition lippenstiften, € 73.