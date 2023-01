Deze zonnige sinaasappelgalette montert iedereen op

Sinaasappelgalette met amandel-kardemomcrème. Beeld Oof Verschuren

Als man Oof zin heeft om mijn lievelingsontbijt te maken, bakt hij toast aan één kant, smeert er zoute boter op en belegt hij ze met een lik goed bittere marmelade, liefst met flinke stukken ingemaakte sinaasappelschil erin. U kunt mij eigenlijk niet blijer maken.

Waar je mee opgroeit is je thuis. Marmelade hoort zo bij mij dat ik het vaak niet eens opnoem als mensen me naar favoriete ingrediënten of gerechten vragen.

Toen ik opgroeide, maakte mijn moeder elke januari marmelade. Het was iets dat iedereen deed. Het gesprek van de dag. Welke winkel had de beste ‘Seville oranges’: de bittere sinaasappel of citrus aurantium? Er werd een hele voorraad marmelade aangelegd die genoeg moest zijn tot de fruitjams van de zomer.

De anglicanen conserveren hun Seville oranges al sinds de 16de eeuw. De Schotten begonnen de bijzondere sinaasappels als eersten uit Spanje te importeren en verspreidden de gewoonte om sinaasappelmarmelade als ontbijt te eten tot op de dag van vandaag. Het was een goede manier om fruit lang mee te laten gaan in de fruitloze maanden. Bittere sinaasappels zijn zo zuur dat je ze niet zo kunt eten, maar met een grote hoeveelheid suiker smaken ze fantastisch. Het bitterzure, maar heerlijk sinaasappelige blijft perfect overeind staan in alle zoetigheid.

Nu ik hier in Ierland de supermarkt binnenstap, zie ik de Seville oranges weer overal aangeprezen. Zal ik...?

Misschien ga ik dit weekend ook maar marmelade maken, het is een langdurig proces, maar wellicht een lekker klusje voor een grijze januaridag.

Want als Churchill zelfs een blokkade aan de grens ophief tijdens de Tweede Wereldoorlog om de sinaasappels vanuit Spanje te laten doorkomen, puur en alleen om het Britse moreel op te monteren, moet dat voor ons allemaal nog steeds werken.

Vindt u geen bittere Spaanse sinaasappels uit Sevilla, maak dan deze zonnige galette van gewone sinaasappels en mandarijnen. ‘Tis the season!

Sinaasappelgalette met amandel-kardemomcrème

voor het deeg 200 gram bloem, plus extra 100 gram amandelmeel snuf zout rasp van 1 sinaasappel 50 gram fijne kristalsuiker 100 gram koude roomboter, in blokjes 1 ei, gescheiden in dooier en wit 1-2 eetl. ijswater voor de crème 50 gram roomboter 50 gram fijne kristalsuiker 50 gram amandelmeel snuf zout de zaden uit 4 kardemompeulen, grof gemalen 4 grote of 6 kleine hand- of bloedsinaasappels, of 2-3 handsinaasappels en 2-3 mandarijnen de zaden uit 2-3 kardemompeulen, grof gemalen wuif suiker, optioneel

Maak het deeg. Meng de bloem met het amandelmeel en het zout, het sinaasappelrasp en de suiker. Wrijf de boter erdoor tot grof kruim. In de keukenmachine op de pulseerstand gaat dit het snelst. Voeg de dooier toe, meng meteen tot het deeg net samenkomt. Vindt u het nog te droog, voeg dan drup voor drup ijskoud water toe tot het net wel samenkomt. Vorm een platte bal, pak het in en laat het 30 minuten tot 1 uur rusten in de koelkast.

Maak de crème. Klop daarvoor alle ingrediënten luchtig met de mixer. Dek af met een bord tot u gaat bakken. Snijd van de sinaasappels en mandarijnen de schil af: snijd de top en de onderkant er eerst af, door het wit heen tot u net op het vruchtvlees zit. Zet de vrucht recht voor u op de plank en snijd met een scherp mes van boven naar beneden de schil eraf tot u een naakte sinaasappel voor u heeft. Ga door tot u alle vruchten heeft geschild. Snijd ze vervolgens in zo dun mogelijke plakjes.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Rol het deeg uit op een licht met bloem bestoven werkblad tot een ronde lap van 30 cm doorsnede en til die op de bakplaat. Besmeer de deeglap met de crème en houd daarbij een rand van ongeveer 5 cm rondom vrij. Verdeel de citrusschijfjes over de crème en vouw vervolgens de rest van het deeg over de vulling heen. Klop het eiwit los en kwast het over de deegrand. Besprenkel eventueel nog met suiker. Bestrooi het fruit met extra kardemom.

Schuif de galette in de oven en bak hem 25-30 minuten of tot het deeg goudbruin is. Lekker met een lik slagroom erbij.

Opmaaktip

Dit is eigenlijk toast met marmelade, maar dan heel luxe. Serveer wat over is gerust als ontbijt, even opgewarmd in een koekenpan met deksel.