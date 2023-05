Deze supermarktrosé dampt het glas uit met de zwoelheid van een pornoster

Een vreemde wijn vandaag op deze plek. Voor mijn doen dan, maar wie weet ook voor dat van u. Want deze rosé is een exponent van een nieuwe trend: knallend geurende wijn. Die bestond al, maar in een beperkt repertoire, met de sauvignon blancs van Nieuw-Zeeland voorop. ‘Stuivend’ noemden we die. In de lesboeken staat dat sauvignon blanc bij de ‘aromatische druivenrassen’ hoort, net als gewürztraminer en muskaat. Maar merlot? Montepulciano? Nee. Dat zijn nog blauwe druiven ook. En ik zie het meer en meer.

Ik weet niet wat voor fratsen Antonio en Luigi Ulisse (mooi, je zal maar ‘Odysseus’ hebben als achternaam!) uithalen in hun kelders in de Abruzzen, maar hun rosé 2022 dampt het glas uit met de zwoelheid van een pornoster. Zit in een gematteerde fles, is net niet helemaal droog, kortom: een tikkeltje ordinair is het wel. Maar kom op, dacht ik, niemand kijkt, laten we eens rock-’n-rollen op zo’n gewone zaterdag in het Volkskrant Magazine. Koud schenken hoor, roze bril op, komt alles goed. In mei leggen alle vogels een ei en openen wij er een roséetje bij.

Tenuta Ulisse rosé 22