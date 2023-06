Deze oudere zwemmers stappen dagelijkse zonder kippevel de zee in. Je krijgt het er koud van

Om 9 uur ’s ochtends gaan ze te water, de leden van zeezwemvereniging Marsdiep. De Noordzee bij Den Helder is 13 graden, het A4'tje op de muur van hun kleedcabine op de dijk waarschuwt voor sterke stroming en hoge golven: ‘Nooit alleen zwemmen.’ Toch lopen ze er zonder aarzelen in, de zestigers, zeventigers en een enkele negentiger, hun hand langs de touwen waarmee het zwemgedeelte in zee is afgezet. In de verte ligt Texel. Gekleurde badpakken, zwarte zwembroeken, lijven die alles al eens hebben meegemaakt. Eerst tot de knieën en dan hup, in een keer tot de nek. Lekker? ‘Nee, ik ben altijd bang dat ik een hartaanval krijg’, zegt Kris Welling (62). En lacht.

99 jaar bestaat de zeezwemvereniging. Maar sinds Wim ‘Iceman’ Hof merken ze dat zwemmen in het ijskoude water ook populairder is geworden onder jonge mensen, hun club telt inmiddels 180 leden. De oudste is 93 en draagt geregeld een gedicht voor, de jongste is 1 en alvast lid gemaakt door moeder en oma, ook zeezwemmers. Het lidmaatschap kost 25 euro per persoon per jaar, voor nog eens 5 euro extra krijg je een sleutel van de cabine. Fotograaf Rob Hornstra (48) kwam de groep tegen toen hij in Den Helder aan zijn project The Europeans werkte, over mensen in de periferie van Europa. ‘Ik zag ze die ijskoude zee ingaan en vond ze meteen cool: ze zijn op leeftijd, maar ze doen het gewoon. En wat ik zo leuk vind, is hoe relaxed iedereen is voor de camera. Ze vinden het echt niet erg om te worden gefotografeerd.’

Eierkoeken met room

De vlag wappert. Altijd op woensdagochtend: dan weet iedereen dat het koffieochtend is. Onder aluminiumfolie staan de eierkoeken met room en aardbeien van Loes Oosterbroek (69) al te wachten, maar de leden liggen nog in het water. Dat zij dit doen, wil niet zeggen dat álle seniore Heldenaren zulke helden zijn. Haar man steekt zijn grote teen nog niet eens in het water, daarom zwemt Elly Wessels (70) met haar schoonzus en broer. Op een stormachtige middag bleven de golven maar over haar heen slaan, het water gutste in haar ogen en mond en toen ze het uitspoog, schoot per ongeluk het bovenste stuk van haar kunstgebit mee. Net nieuw. ‘We moeten van de zomer maar kijken of het op Texel is aangespoeld’, zei haar kleinzoon.

Ook verraderlijk: de muien die soms voor de kust ontstaan, een soort geulen tussen twee zandbanken waar de stroming plotseling zo sterk is dat je er zonder hulp niet meer uit komt. Gelukkig zijn er de touwen in zee om je aan vast te houden. Dan zijn er nog kwallen en krabben natuurlijk, plus de basaltblokken; de reden dat ieder lid waterschoenen draagt. Stromend water is er niet in de cabine, om beurten nemen ze een jerrycan mee om na afloop de keet schoon te spoelen. Een douche? ‘Nee, joh. ‘Dat moet je erop laten zitten, zo gezond’, riepen ze ontsteld toen ik hier dertig jaar geleden voor het eerst kwam’, zegt secretaris Marianne Mensink (66). ‘Dus nu douche ik ’s ochtends thuis en dan ga ik hier het water in.’

Geen kippevel

Na een minuut of tien is iedereen er weer uit. Kalmpjes staan ze op de dijk. ‘Wie neemt de volgende keer gebak mee, jongens?’ Niemand heeft kippevel.

Wat is er toch zo fijn dat ze hier van mei tot oktober dagelijks de golven in duiken? ‘Het geeft je echt een boost,’ zegt secretaris Mensink, ‘je bent de rest van de dag vrolijk.’ ‘Je hoort bij een club’, zegt Iep Jeensma (93) die vroeger met zijn vrouw kwam, nu helaas alleen. ‘Het fijnst is de euforie na afloop’, denkt Kris Welling. Ze doet een oranje poncho om. ‘En ik heb wéér geen hartaanval gekregen.’