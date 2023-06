Deze muscat uit de Elzas is een zomerinvestering. Probeer ’m: een ragfijn spel van frisheid en kruidige geur

Vorig jaar weer eens geweest: de Elzas. Het langgerekte wijnpretpark waar de dorpen ontworpen lijken door Anton Pieck – voor wie zich zijn stijl nog herinnert. Dit jaar viert men het 70-jarig bestaan van de Route des Vins d’Alsace, die van noord naar zuid en omgekeerd de wijnplaatsjes verbindt. De Elzassers hadden dus in 1953 al de gedachte om toerisme in te zetten voor de wijnpromotie. Al was de Bourgogne ze in 1937 al voorgegaan.

Verrukkelijke streek, verrukkelijke wijnen. Ik proefde onlangs een stel droge muscats, wijnen die ik op voorhand onterecht verdacht van lieve onbenulligheid. Maar allemachtig. De Trimbach muscat réserve 2018 had zich ontwikkeld tot een adembenemende elegantie; de primaire muskaatgeuren waren draperieën geworden van aroma en diepte. Alleen verkoopt volgens mij importeur Gall & Gall de ’18 niet meer. Net zo indrukwekkend maar, nou ja, jonger, was de muscat 2021 van Josmeyer, een ragfijn spel van frisheid en kruidige geur. Niet goedkoop, beide wijnen, maar een wereld van verschil met enkele voordeliger versies die op tafel stonden. Dus noem het een zomerinvestering en probeer ze. Of ga zelf langs bij Josmeyer in Wintzenheim. Vive la Route!

Josmeyer muscat d'Alsace