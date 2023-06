Deze mensen winnen prijzen met hun dieren: ‘Onze stier is een lichtend voorbeeld’

Wim en Joke Diepenbroek (allebei 77)

Wonen in Varsseveld

Kuifhoender

Won Vele 1ste prijzen op internationale pluimveeshows

Waarde 200 euro

Wim: ‘Mijn kuifhoenders hebben alles gewonnen wat er te winnen valt, in binnen- en buitenland. Door de vogelgriep is deze hobby niks meer aan. Er zijn geen wedstrijden meer, je komt mekaar en elkaars hoenders niet meer tegen. We hebben nu nog zo’n vijftig hoenders. Eigenlijk zijn dat er te veel; we kunnen ze niet allemaal houden. Vroeger slachtte ik ze. Nu niet meer, ik heb daar een gloeiende hekel aan gekregen. Dat vieze geknoei en die rommel in de schuur. Vreselijk. Weggeven is beter, vind ik. Ooit verkocht ik veel kuifhoenders aan fokkers in Rusland. Nu kunnen ze barsten! Ook al geven ze me er duizend euro per stuk voor.’

Carin Stavast (58)

Woont in Amersfoort

Evi, Shetland Sheepdog

Won 1ste prijs 2022 op het jaarlijkse Animal Event in de categorie jeugdhond en teef in de jeugdklasse

Waarde ‘Paar duizend euro’

‘Mijn hond Evi won in 2022 het Nederlandse Animal Event, in de categorie jeugdhond en teef in de jeugdklasse. Een tijd geleden besloot ik een hond te nemen, omdat ik niet zo lekker in mijn vel zat. Inmiddels heb ik drie honden. Het is moeilijk om te stoppen, de Shetland Sheepdog is zo’n leuk ras. Voor mij is het nemen van honden heel goed geweest. Het dwong me naar buiten te gaan, waar ik andere mensen tegenkom met wie ik in gesprek ga en ervaringen deel. Heel waardevol.

Omdat ik Evi zo mooi vond, besloot ik aan wedstrijden mee te doen. Tot mijn verrassing wonnen we de eerste keer meteen. Dat gaf me zo veel positieve energie. Ik kan iedereen een hond aanraden.’

Wilfried de Ruiter (42)

Woont in Putten

Engelse grasparkiet

Won Goud op het NK, goud in 2022 in Putten, 1ste plaats in Hapert

Waarde 1.000 euro

‘Ik heb zo’n honderdvijftig grasparkieten, in alle kleuren en maten. Prachtig lieve vogeltjes zijn het. De radio in hun hokken staat dag en nacht aan. Dat is om ze te laten wennen aan het praten van mensen. Dat is belangrijk voor shows, zo schrikken ze nergens van en heb ik meer kans om te winnen. Ik win overal met mijn vogels. Ik fok ze al heel lang, en mijn opa leerde mij veel op jonge leeftijd. Dat is wellicht mijn geheim van de smid. De hele dag door is het buiten een vrolijk gekwetter. Gelukkig hebben we nog geen klachten van de buren gehad. Dat zal ook wel niet gebeuren, want het is zo’n vrolijk en positief geluid.’

Anita Huls (65)

Woont in Wilnis

Fiorello de alpaca

Won het nationale ­kampioenschap van Nieuw-Zeeland

Waarde 30 duizend euro

‘Ik zag deze alpaca voor het eerst in de Australische tv-serie McLeod’s Daughters en was meteen verkocht. Ik ben inmiddels al twee keer in Australië geweest om de set te bezoeken. Wist je trouwens dat de buurman in die serie in het echt helemaal niet naast de familie woont, maar zo’n 60 kilometer verderop? Maar Australië is een groot land, op die afstand ben je dus nog steeds een buurman.

Ik heb dit huis in Wilnis in 2010 speciaal gekocht voor de fok van alpaca’s. Een droom werd hier werkelijkheid. Alpaca’s zijn prachtige beesten. De onvoorwaardelijke liefde van een dier geeft mij zo veel warmte. Daar kan geen mens tegenop. Ik scheer mijn dieren ook zelf. Inmiddels heb ik een lucratieve handel in dekbedden, gevuld met alpacawol. Zelf slaap ik er ook onder. Hoe cool is dat?’

Henk Hamming (68)

Woont in Lochem

Vlaamse Reus

Won 1ste prijs op de Overijsselse provinciale tentoonstelling

Waarde 150 euro

‘Ik heb altijd konijnen gehad. Ze zijn rustig, betrouwbaar en prachtig om te zien. Het fokken van deze reuzen is een heerlijke hobby. Vroeger doodde ik juist dieren; ik ben gepensioneerd slager. Slachten vond ik altijd al het mooiste wat er was. Ik slacht mijn konijnen nu dan ook zelf. Ik kan er erg van genieten als zo’n dier vakkundig geslacht, helemaal schoon aan de haak hangt. En ze smaken ook goed. De weg van de schuur naar de braadpan in de keuken is hier erg kort. Maar mijn vrouw wil daar echt niks van weten.’

Brend de Maag (17)

woont in Laren

Sierduiven

Won 1ste prijs clubshow in Laren en Mooiste sierduif bij de categorie Jeugdfokkers bij dierenvereniging PEKLO in Lochem

Waarde 30 euro

‘Ik ben de hele week bezig met mijn duiven. Drie keer per week de hokken schoonmaken, twee keer per dag voeren en schoon water geven. Vanaf 6 uur ’s ochtends ben ik er elke dag mee bezig. Ik ga nooit met vakantie, daar vind ik niks aan, ik ben liever thuis voor de dieren. Oké, een paar dagen per jaar ga ik met vrienden naar Zwarte Cross (muziekfestival en motorcross, red.), in onze eigen opgeknapte caravan. Mijn vrienden lachen me weleens uit om mijn duiven. Ze vinden me eigenlijk maar een raar hobbyboertje.’

Ed Neerincx (65)

Woont in Elst

Max, een Blonde d’Aquitaines-stier

Won Nederlands kam­pioen voor de mooiste Blond d’Aquitaines

Waarde 7.500 euro

‘De liefde voor dit ras komt door mijn vroegere vak. Ik ben altijd slager geweest. Toen verkocht ik al vlees van dit Franse koeienras. We noemden het toen – heel commercieel – ‘Blonde Biefstuk’. Van heinde en verre kwamen de klanten. Ook voor mijn worst, ik was namelijk ooit de rookworstenkoning van Arnhem. Ik slacht zelf ook weleens dieren die we hier op stal hebben. Die worden dan in pakketjes van 10 kilo verkocht.

Max, onze prijswinnende stier, is een lichtend voorbeeld. Hij staat goed op de benen, is mooi gespierd en door zijn huid heen kun je alles goed zien. De sukade, de ribben, de rug, de lendenen, alles is duidelijk zichtbaar in prachtige proporties. Max werd in 2019 Nederlands kampioen. Supertrots waren we. Hij heeft ook goed zaad, wat goede handel oplevert. Deze stier is nog lang niet arbeidsongeschikt. Hij zal hier niet in de vriezer eindigen, want daar heeft mijn vrouw emotioneel moeite mee.’

Evelyne Beek (30)

Woont in Fijnaart

Savannahkat

Won Grand Champion bij de Noord-Europese ­verkiezingen in Asperen

Waarde ‘een mooie ­middenklasse-auto’

‘Ik raakte via een filmpje op Facebook bekend met dit kattenras en was meteen verkocht. Ik ben in 2017 begonnen met het fokken van deze katten. Inmiddels heb ik er 23. Het hele huis, de tuin, mijn leven; alles is kat, kat, kat. Als ik zou moeten kiezen tussen mijn katten of Andy, mijn vriend, kies ik uiteindelijk toch voor mijn katten.

Er is wel één nadeel: ik ben allergisch voor katten. Ik heb vaak aanvallen, niesen, hoesten, jeuk, rode vlekken in het gezicht, betraande ogen. Maar ik heb het er allemaal voor over. Ze zijn mijn grote liefde, mijn overgave.’

Hendrik Doerga (70)

Woont in Almere

Dikbekvink

Won 1ste prijs categorie Twatwa bij jaarlijkse zangvogelwedstrijd in de Bijlmer

Waarde 1.000 euro

‘In de Amsterdamse wijk Bijlmer wordt al veertig jaar lang een zangvogelwedstrijd georganiseerd. Deelnemers uit het hele land doen met hun vogeltjes mee aan dit spektakel. Mijn vogel werd al vier keer kampioen. Ze zong het allermooiste, ik was supertrots dat mijn vink won.

Ik praat thuis altijd Surinaams met mijn vink. Als hij boos is, roep ik liba liba liba tegen hem. Dat betekent ‘sufferd’. Dat roep ik ook als-ie een wedstrijd heeft verloren.

Als de vogels zo mooi fluiten denk ik altijd weer aan mijn vroegere thuis in Suriname. Daar vingen we ze en sloten ze binnen op in hokjes. Zo hadden we ons eigen oerwoud. ’s Zomers ben ik dus altijd thuis. In de hangmat met mijn vogels buiten, biertje erbij: Suriname in Almere!’