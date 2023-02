Deze Hongaarse fotograaf legde haar moederschap vast, en dat maakte een hoop mensen boos

De ster van de fotograaf Andi Galdi Vinko was rijzende toen ze zwanger werd. Nu werkt ze ‘in geleende tijd’. Ze ging foto’s maken van haar nieuwe leven, om haar bestaan te kunnen blijven bewijzen als fotograaf, maar ook als zorgende moeder.

Een onlinevoorpublicatie in 2019 van het boek Sorry I gave birth I disappeared but now I’m back van de Hongaarse fotograaf Andi Galdi Vinko (40) lokte in Hongarije duizenden reacties uit, veelal haatdragend. Mannen schreven: ‘Haar man behandelt haar vast slecht, en daarom laat ze zien hoe ellendig haar leven is.’ Veel vrouwen reageerden met: ‘Iedereen weet dat het moederschap zwaar is, je hoeft het niet te laten zíén.’

Wat laat ze dan zien? Een net bevallen vrouw in een luier. Doorkomende voortandjes. Een kruipende baby die een nat spoor achterlaat op het beddengoed. Een tepel met melkdruppel die dicht boven een kinderoog zweeft. Tupperware gevuld met moedermelk.

Beeld Andi Galdi Vinko

Galdi Vinko nam ook een foto op de wc. Je ziet haar blote benen, een afgestroopte onderbroek en een kind op de grond dat met nieuwsgierige en verwachtingsvolle ogen in de camera kijkt. Die wc-foto werd misschien wel als het meest provocerend ervaren, die moest wel zijn geënsceneerd, want ‘waarom doet ze niet gewoon de deur dicht?’ Een antwoord hoefde ze zelf niet te formuleren. Tientallen vrouwen postten hun eigen wc-foto’s, genomen vanuit hetzelfde perspectief, inclusief onderbroek en baby. Blijkbaar was Galdi Vinko toch niet de enige moeder die haar privacy was kwijtgeraakt.

Verheerlijkt ideaal

Er is een gezegde in Hongarije: je moet drie kinderen krijgen, één voor de vader, één voor de moeder, één voor het land. ‘De overheid propagandeert traditionele familiewaarden en stimuleert trouwen en kinderen krijgen, maar geeft na de conceptie geen moer om het welzijn van het gezin, met name van de moeders. Wat ouderschap echt is, wordt verborgen achter glossy magazines.’ Het is deze context waarin ogenschijnlijk onschuldige kiekjes uit het leven van een jonge ouder als aanstootgevend kunnen worden ervaren. Zo veel realisme tornt aan het verheerlijkte ideaal van Madonna met kind.

Beeld Andi Galdi Vinko

Beeld Andi Galdi Vinko

Dit was vier jaar geleden, inmiddels is de serie een boek en de ontvangst daarvan was veel positiever. ‘Sinds corona en de lockdowns weten we denk ik allemaal hoe het is om aan huis gekluisterd te zijn.’ Galdi Vinko wilde sowieso nooit een statement maken, ze wilde alleen haar nieuwe leven vastleggen. De foto’s zijn dan ook geen activisme, maar ‘een observatie van het ouderschap’. Wel merkte ze hoe weinig ze haar eigen leven terugzag in beeld: ‘Het moederschap is overal ter wereld ondervertegenwoordigd in kunst, niet alleen in Hongarije.’

Haar beeld van het moederschap kwam van schilderijen van oude – mannelijke – meesters die ze in het Rijksmuseum en het Louvre zag, schilderijen waarop borstvoeding geven en het zorgen voor kinderen er steevast natuurlijk uitziet. Haar moeder had bijna alleen drie kinderen opgevoed, als vanzelfsprekend, zonder erover te praten. Op de kunstacademie leerde ze wel de kwetsbare en tegelijkertijd krachtige foto’s van Rineke Dijkstra kennen, die vrouwen direct na de bevalling fotografeerde, ‘maar ik had geen benul van de betekenis ervan, totdat ik zelf in zo’n luier stond.’

Geleende tijd

Toen Galdi Vinko zwanger werd, was haar ster als fotograaf rijzende. Ze woonde in Londen en Parijs en leidde een snel leven, met veel reizen en ontmoetingen. ‘Er waren mooie dingen aan het gebeuren.’ Eenmaal zwanger verhuisde ze terug naar Boedapest, dicht bij familie, natuur om de hoek.

‘Ik kreeg een heel nieuw lichaam, met nieuwe functies. Mijn borsten waren ooit prachtige ornamenten en werden van die gigantische koedingen.’ En dan al die hormonale veranderingen. Intens verliefd zijn op je kind, om een moment later intens verveeld te zijn. Maar ook het gevoel dat de wereld verdergaat, terwijl jij stilstaat. Galdi Vinko schrijft in haar boek: ‘Nu ben ik moeder van twee kinderen en werk ik in geleende tijd in de hoop dat de jaren die ik aan het moederschap ben kwijtgeraakt, zonder schuldgevoel of schaamte bij mijn cv kunnen worden geschreven.’

Beeld Andi Galdi Vinko

Beeld Andi Galdi Vinko

De titel van het boek is een zin die Galdi Vinko schreef aan een opdrachtgever, toen ze twee weken na de bevalling van haar eerste dochter in 2016 voor het eerst haar mail weer checkte: sorry ik ben bevallen, ik verdween, maar ik ben terug. De aangeboden foto-opdracht was al lang vergeven, maar de zin bleef bij haar hangen. Wat Galdi Vinko daarmee wilde zeggen, roepen naar de buitenwereld, is: vergeet me niet. ‘Goed, ik geef nu borstvoeding, mijn tepels bloeden, het doet pijn, en toch ga ik door omdat iedereen zegt dat kinderen ziek worden als ze flesvoeding krijgen. Maar ik kom terug. Ik weet dat mijn dochter veilig en gezond is, maar mag ik er evengoed over inzitten dat niemand me meer belt voor shoots? Of ben ik gewoon een zeurende bitch? Waarom geniet ik hier niet van? Hoe kan zoiets universeels als het moederschap zo eenzaam zijn? En waarom is het kind, ook gemaakt met een spermacel, zo veel minder ontwrichtend voor het leven van mijn man?’

Beeld Andi Galdi Vinko

Beeld Andi Galdi Vinko

Overlevingsstrategie

Om bewijs te hebben dat ze toch van alles aan het doen was, ging ze foto’s maken. ‘Als mijn man thuiskwam en vroeg wat ik de hele dag had gedaan, kon ik zeggen: nou, ik heb een foto gemaakt van alle fokking hydrofiele luiers die ik heb gevouwen. Voor mij was dat mijn overlevingsstrategie. Om mijn bestaan te kunnen blijven bewijzen als fotograaf, maar ook als zorgende moeder.’ Tegelijkertijd is het zelfspot, zegt Galdi Vinko, even grinniken om de ironie van het leven.

Zes jaar lang maakte ze op deze manier foto’s, eerst van haarzelf en twee dochters, later ook van vrienden. En ja, daartussen zitten de niet te vermijden vloeistoffen, vaak op ongewilde plekken. En het ongemak. En het gedoe. Maar ook schoonheid, liefde en geluk dringen zich naar voren. De ronde vormen van een zwanger lichaam. Frambozen, op elke kindervinger één. Het kale ligplekje op het achterhoofd van een baby. Witte billen met kuiltjes die stevig worden ondersteund door oma’s geleefde, bruine arm. Want ook dát gebeurt er allemaal als je verdwijnt.