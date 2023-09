Deze hemelse chocomousse maakte Yvette met bramen en frambozen uit eigen tuin – een droom die uitkwam

Chocomousse met frambozen en bramen. Beeld Oof Verschuren

Een droom kwam uit. Na jaren van noeste arbeid heb ik de tuin in redelijke staat weten te krijgen. Geen échte moestuin, want we zijn hier niet doorlopend. Dus voor die jaloersmakende tomaten ga ik gewoon op tijd naar de boerenmarkt. Maar! In mijn grote nieuwe bloembakken plantte ik wel alle kruiden die ik maar kon bedenken. Kolen zoals boerenkool en palmkool (cavolo nero) en alle soorten sla staan nu gebroederlijk tussen de rudbeckia’s en de geum in. Het staat niet alleen mooi, het werkt ook perfect. Iets verderop, een veldje lager, staan de herfstframbozen. Die beginnen al in augustus, elke zomerdag haal ik zo een pond uit eigen tuin. Langs de randen: bramen. Op de appels, peren en noten moeten we nog wachten, maar zo kunnen we ons toch elk seizoen verheugen op iets nieuws. En, nu komt het… als ik sta te koken, en ik heb iets nodig, dan loop ik met mijn mandje de tuin in. Voor bieslook, voor basilicum, voor lollo rosso.

Er kwamen gasten logeren en ik stuurde ze ook dagelijks op weg voor boodschappen. Toch een beetje een belevenis. Elke dag opnieuw. Jongens, wie wil er thee na het eten? We doken met zaklantaarn de bloembakken in voor venkel, munt of verveine. Ontbijt met yoghurt? ‘Hier, pak even een bakje en pluk wat rood fruit daar beneden links in het veld. Neem ook wat bramen mee als je ze ziet.’

Het is gelukt. Ik voelde me regelmatig alsof ik in mijn eigen film was beland. En ook als u maar een klein balkon heeft kan ik het u toch aanraden: zet er een bak met frambozen neer, ze blijven jaarlijks terugkomen en maar fruit geven. Klimmers zoals de loganbes (een kruising tussen braam en framboos) zijn ook perfect, ik heb ze in mijn piepkleine Amsterdamse hof tegen de schutting gezet en elk jaar haal ik er meer fruit vanaf. Geen groene vingers voor nodig. Een kom eigen oogst is leuker dan wat dan ook. De hemel op aarde. Maak er deze vederlichte chocomousse bij. Echt, alsof er een engeltje op uw tong piest.

Hemelse chocomousse met bramen en frambozen

Toet voor 4 personen

voor de mousse 100 gram pure chocolade, in stukjes

25 gram roomboter

4 eieren, gesplitst in dooier en wit

50 gram fijne kristalsuiker

snuf zout voor de fruitsaus 150 gram mix van frambozen en (wilde) bramen

1 eetl. poedersuiker

kneep citroensap

2 eetl. rode vermout, port of rode wijn + 1 eetl. suiker

een handvol verveineblaadjes; dragon of munt kan ook (en anders niks)

Smelt de chocolade met de boter au bain-marie. Dat is dus in een kom, die u op een pan zacht kokend water zet. De kom mag het water niet raken, de chocola smelt van de hete stoom. Als de chocola halverwege gesmolten is draait u het vuur uit en laat u de chocolade met de boter verder smelten in de restwarmte. Dat gaat vlug. Roer af en toe even door. Haal de kom van de pan en laat iets koeler worden.

Klop de dooiers en de fijne suiker met de mixer mooi schuimig en stijf. Spatel de gesmolten chocolade erdoor. Klop in een brandschone kom met helemaal schoongemaakte kloppers de eiwitten met een snuf zout stijf (als ze niet schoon en dus nog een beetje vet zijn, zullen de eiwitten niet stijf worden). Als het eiwit zo stijf is dat u de kom boven uw hoofd durft te houden, spatelt u eerst 1⁄3 deel van het eiwit door het chocolademengsel en dan – steeds per grote schep – de rest. Roer tot het net gemengd is, niet langer. Zet de kom dan in de koelkast, zeker drie uur, om op te stijven.

Maak ongeveer een uur (of iets korter) voor u gaat serveren de fruitsaus.

Meng het fruit met de poedersuiker, het citroensap en de vermout en laat even staan. Kneus met een lepel het fruit een beetje langs de rand van de kom, maar laat ook wat fruit heel. Lepel de mousse in vier kommen. Schep de saus erover. Garneer met verveine als u dat heeft.

Opmaaktip

De chocomousse kunt u, afgedekt, zeker nog een dag bewaren in de koelkast. De fruitsaus wel een week. Ook heerlijk over yoghurt, custard, vla of ijs.