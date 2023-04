Deze freelancer springt graag door alle hoepeltjes die zijn opdrachtgevers hem voorhouden

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week moet Frank Heinen iets van het hart over verzoekjes die gewoon leuk beginnen, maar uitmonden in gewoon niet zo leuke rompslomp.

Het begint met een verzoekje.

Het begint altijd met een verzoekje.

Het verzoekje luidt elke keer anders: kom voorlezen, schrijf een stukje, ga op je hoofd staan in het kader van de leesbevordering. In het kort komt ieder verzoekje altijd neer op: doe iets voor ons.

Of er een vergoeding beschikbaar is, wordt na verloop van mails duidelijk, meestal tussen de regels door. Ach, een vergoeding... Wat zakelijk. Ze hadden het zo graag ongedwongen gehouden. Ze hadden gehoopt dat je het misschien, heel gek, ook gewoon leuk vond om iets voor hen te doen. Maar goed, als je erop stáát: ja, dan is er een vergoeding.

Hoe hoog? Jeetje, wat een vragen allemaal. Vinden ze helemaal niet gezellig. Als het zo moet, dan hoeft het voor hen eigenlijk al niet meer. Nou, waar dacht je zelf aan? Oei, zo veel? Maar vind je het dan niet ook gewoon leuk om iets te doen? Zij vinden het namelijk wel gewoon leuk als jij iets komt doen.

Dus, willen ze alleen maar zeggen: het kan wel.

Goed, afspraak gemaakt, vergoeding afgesproken, datum gepland.

Direct erna: automatisch gegenereerd bericht van de afdeling administratie. Of je jezelf zo snel mogelijk wilt aanmelden voor het interne crediteurensysteem-met-sms-verificatie. Graag even een profiel aanmaken en niet vergeten je unieke, vijftiencijferige volgnummer op al je facturen te vermelden. En neehee, je bent geen robot.

Mailen, uitleggen dat het een eenmalige opdracht is, tegen een bescheiden vergoeding (want je vindt het ook gewoon leuk) en dit klinkt als een hele hoop extra werk.

Drie dagen later: mail van de crediteurenadministratie. Even voor de goede orde: daar kunnen zij dus niks aan doen, dat is bedrijfsbreed, komt door aangescherpte eisen, gewoon een mailtje met een factuur sturen, haha, pdf’je zeker, zijn er nog bedrijven die daar genoegen mee nemen? Heb je al geprobeerd in te loggen? Bel anders even, dan lopen ze er samen met je doorheen.

Nou, bellen maar.

Wachten, wachtmuziek aanhoren, je probleem voorleggen aan een levend persoon. Samen inloggen, foutmelding, nee, je gebruikersnaam is je voor- en achternaam in hoofdletters, plus geboortedag en -jaar. Ook niet? Dan heb je waarschijnlijk geen speciaal teken in je wachtwoord verwerkt, nee, natuurlijk doet-ie het dan niet! Weet je wat: ze mailen je zo snel mogelijk een alternatieve gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie, wel graag binnen een dag gebruiken en personaliseren, anders vervallen ze weer. En o ja: wat is je opdrachtcode?

Opdrachtcode?

Hoe wil je anders in hemelsnaam betaald worden voor wat het dan ook is dat je gaat doen? Zonder opdrachtcode kunnen ze toch nooit verifiëren wat je hebt gedaan, dat snap je toch wel? Ze laten de opdrachtgever even een opdrachtcode opstellen, die moet je op je factuur vermelden, onder het volgnummer, en dan zorgen zij dat-ie ook op je tijdelijke overeenkomst komt te staan. Of dacht je dat je iets kon uploaden, al was het maar een reiskostendeclaratie, zonder tijdelijke overeenkomst? Dan zou jan en alleman alles maar kunnen uploaden, dus nee, daar beginnen ze niet aan. Je krijgt een dezer dagen een standaardcontract, wil je dat liever per post ontvangen, of ophalen uit een verzegelde online kluis? Per post? Dat duurt wel langer, en het is ook minder veilig dan zo’n kluis, wacht, ze maken even een aparte inlog voor je aan, dan kun je er direct je overeenkomst vinden, nog niet downloaden alsjeblieft, er staan nog geen handtekeningen op, dat duurt drie werkdagen. En als ze erop staan, kun je het contract printen en ondertekenen – paraaf op elke pagina, handtekening op de laatste – en als je al die pagina’s dan even scant (niet: fotografeert) en die scans uploadt in het betaalsysteem, dan is het zo gepiept. En dan graag nog een scan van je paspoort en van je VOG en dan zijn we er wel zo’n beetje. Reiskosten? Ben je gek! Dat gaat via de afdeling ‘Mobiliteit en controle’, die werken met een track&trace-app voor medewerkers die de gemaakte werkkilometers automatisch uploadt in een beveiligde reiskostenomgeving, ontzettend handig allemaal. Er zit van die afdeling nu net even niemand op z’n plek, kunnen zij op een later moment even met je samen zitten om alles nog eens rustig door te nemen? Face to face is het handigst, ze zitten in Zoetermeer, kun je morgenochtend?