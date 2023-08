Deze Britse fotograaf portretteert kinderen en hun slaapkamers over de hele wereld

De kamer van Abel uit Frankrijk. Beeld James Mollison

Abel (6)

Abel woont met zijn ouders in Frankrijk, op de derde verdieping van een 18de-eeuws appartementencomplex in Versailles. Abel kan het beroemde Paleis van Versailles nét zien vanuit zijn slaapkamerraam. Hij is er al vaak met school geweest en kijkt graag naar de fonteinen in de tuinen. Abel houdt van het leven in Versailles, omdat de stad minder vervuild is dan het nabijgelegen Parijs. Sinds zijn ouders hem Harry Potter voorlezen, is hij geobsedeerd geraakt door de kostuums en personages uit de sprookjesachtige verhalen. Zijn kamer ligt vol met speelgoedkastelen, draken en andere mythische wezens.

Sharmin (8)

Sharmin woont en slaapt met haar moeder en oudere zus in de ene kamer van hun huisje aan de rand van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Haar vader heeft hen zes jaar geleden in de steek gelaten. Sharmin en haar zus snijden elke ochtend leer om schoenzolen van te maken, zodat ze het loon van hun moeder kunnen aanvullen. Sharmin gaat daarna drie uur naar op school, waar ze wat brood en bananen krijgt. Van leer snijden doen haar handen pijn, dus naar school gaan voelt als een verademing. Na school speelt Sharmin graag en ze houdt van tv-kijken. Als ze groot is wil ze naar het buitenland verhuizen om daar in een kledingfabriek te werken.

Lotta (10)

Lotta woont in Amsterdam met haar ouders en oudere broer. Het gezin heeft geen auto en gaat overal heen met het openbaar vervoer of op de fiets. Lotta is er trots op dat ze op haar 8ste verkozen is tot de eerste Junior Fietsburgemeester van Amsterdam. Ze werd dat met een voorstel voor een ov-fiets speciaal voor kinderen. Met kinder-ov-fietsen, hoopt Lotta dat kinderen er vaker op uit kunnen gaan met het gezin. Lotta deelde eerst een slaapkamer met haar broer, maar de kamer is nu in tweeën gesplitst, zodat ze beiden wat meer privacy hebben.

Joshi (11)

Joshi hoort bijna niets en gaat daarom naar een speciale school voor dove kinderen in Rajkot, India. Hij heeft een gehoorapparaat als hulpmiddel. Hij draagt dat alleen thuis, uit angst hem op school te verliezen. Joshi woont in een driekamerappartement. Hij slaapt in de keuken, naast de koelkast. Zijn ouders gebruiken thuis spraak om met hem te communiceren, waardoor ze vaak moeten schreeuwen. Door middel van spraaktherapie en een implantaat, waar Joshi’s ouders al maanden voor sparen, hopen ze hem te kunnen helpen om beter te horen en praten.

Christian (10)

Christian woont in Kristiansund, Noorwegen, samen met zijn moeder, stiefvader, oudere zus en jongere halfbroer. Zijn belangrijkste hobby is het bouwen van legomodellen, waar hij soms wel twaalf uur per dag mee bezig kan zijn. Christians kamer is bezaaid met meer dan honderdduizend legoblokjes. Na schooltijd moet Christian klusjes doen, zoals het buitenzetten van het vuilnis, de vaatwasser leegruimen en zijn kamer opruimen. Als dat klaar is, krijgt hij een uur computertijd en een half uur om televisie te kijken. Christian is dol op schaken en het tekenen van personages uit de films Star Wars en Pirates of the Caribbean. Hij houdt er niet van zich in te moeten spannen en droomt ervan archeoloog te worden als hij later groot is.

Aleyhia (12)

Aleyhia woont in een groot huis met vier slaapkamers, ongeveer een uur van het centrum van Tokio, Japan. In haar kamer heeft ze een flinke verzameling knuffelberen en squishies. Ze woont samen met haar moeder, broer en twee oudere halfbroers, die een Japanse vader hebben. Haar eigen vader is Amerikaans. Aleyhia’s vader heeft haar verlaten toen ze 2 jaar was, ze heeft hem daarna nooit meer heeft gezien. Ze wil ook niets met hem te maken hebben. Aleyhia is het enige meisje op school van niet-Japanse afkomst. Ze kan het snelst rennen van de klas en wil graag blijven hardlopen als ze groot is, maar ze houdt ook van dansen en Japanse muziek.

Phonlaphat (14)

Phonlaphat woont met zijn ouders en zus in een traditioneel huis in Bangkok, Thailand. Meestal loopt hij naar school, maar soms mag hij meerijden op de motor van zijn vader. Phonlaphat is klassenvertegenwoordiger en gaat voor bij het zingen. Hij identificeert zichzelf als kathoey, ook wel ladyboy; een trans­gender persoon die als jongen is geboren en zich als meisje gedraagt en kleedt. Omdat de schoolregels kort haar voor jongens vereisen, wil Phonlaphat hierna naar de universiteit om mode te studeren en zijn haar lang te laten groeien. Hoewel transgender personen ondanks de brede acceptatie in Thailand toch nog worden gediscrimineerd, voelt Phonlaphat zich op zijn school geaccepteerd.