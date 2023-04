Deze biologische grüner veltliner komt van een geologisch terras, maar past ook prima op dat van u

‘Terrassen’ heet de grüner veltliner van vandaag. Tenminste, zo heeft wijnmaker Josef Ehmoser de cuvée genoemd. Hij had daarbij niet die van ons in gedachten, vrolijk onder de parasol, lentezonnetje op de konen, benen languit, waar blijft dat tweede glas? Deze wijn komt namelijk van een geologisch terras, een enorme bank van lössgrond die parallel aan de Donau van west naar oost loopt en die de Wagram wordt genoemd. Napoleon versloeg er in 1809 de Oostenrijkers, Ehmoser koestert er zijn wijnstokken. ‘Er waait hier altijd wel een windje’, legt hij uit in een video. En dat is fijn als je biologisch wilt werken, want een drogende wind is een nadeel voor schimmels. 2022 was het eerste jaar dat de biologische certificering op de etiketten mocht – dat is altijd na meerdere jaren van ‘conversie’: wel biologisch werken, nog geen stempeltje krijgen. Zijn wijnreputatie had Ehmoser al wel heel lang. Deze wijn maakt die helemaal waar, intens geurend naar citrus, perzik en witte peper, en met een frisse, elegante smaak die ik bijna als ‘intelligent’ zou willen omschrijven, ook al slaat dat nergens op. Neuriet heerlijk lang na.

Josef Ehmoser grüner veltliner Wagram ‘terrassen’ 2022, biologisch

Colaris.nl, € 11,50

Prijs/kwaliteit 9