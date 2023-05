Designers zijn nog lang niet uitgekeken op sneakers, die al ruim een halve eeuw buiten de sportzaal worden gedragen

Uma Thurman in Kill Bill, 2003. Beeld ANP

Het icoon: Uma Thurman

In 1887 maakte de Boston Journal of Education, Amerika’s oudste educatieve publicatie, melding van sneakers; de eerste keer dat het woord in de Engelse taal werd geregistreerd. Volgens het tijdschrift (verschijnt nog altijd drie maal ’s jaars) was sneakers ‘de naam die jongens geven aan hun tennisschoenen’.

Sneaker is de term die in de Verenigde Staten wordt gebruikt voor wat wij gymschoenen noem(d)en. Engelsen gebruiken de term trainers, in Frankrijk zeggen ze baskets. Wat die termen duidelijk maken: het betreft schoenen om in te sporten, en elke sport kent zijn eigen type schoen. Zo is de karateschoen van soepel leer met een dunne zool. Bruce Lee droeg in Game of Death de schoenen van Onitsuka Tiger (sinds 1977 Asics geheten, van het Latijnse Anima Sana In Corpore Sano) die Uma Thurman kopieerde in Kill Bill. Dit zijn nou typisch schoenen die je echt alleen maar kunt dragen als je ook zo’n geel-zwart pak aantrekt. Samuraizwaard is optioneel.

De sterveling: Guido Spek

Sneakers waren schoenen om in te sporten, tot ze schoenen werden die ook buiten de gymzaal werden gedragen. Dat gebeurde vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw; eerst nog alleen onder een spijkerbroek of een chino, maar sinds deze eeuw ook onder een pak – de vercasualisering van de garderobe.

Omdat er altijd wel iemand is die zonodig moet overtoepen, draagt acteur Guido Spek zijn gympen onder een smoking op de loper van het Amsterdamse theater DeLaMar. Is het uit gemak? Is het uit opstandigheid, die onbetamelijkheid die in de Nederlandse volksaard als eigenzinnig wordt misverstaan? Lagen de lakschoenen nog bij de schoenlapper?

Nog een geluk dat ze niet geel-zwart zijn.

Acteur Guido van der Spek met gympen onder zijn smoking. Beeld ANP / Robin Utrecht

Op de catwalk

De dagen van de peperdure designergymp lijken nog lang niet geteld. Dior doet dit voorjaar bijvoorbeeld een Salomon look-a-like om de gorpcore-look cachet mee te geven en Hermès brengt een chique logoloze sneaker die perfect is voor naar (een hip) kantoor. Louis Vuitton heeft dit seizoen een vrolijk soort pastiche op de Air Jordan van Nike, een must voor merkfetisjisten. Andere designers slaan de handen ineen met een sneakermerk voor een samenwerking die voor alle partijen, inclusief de consument, interessant is, zie Junya Watanabe x New Balance.

v.l.n.r. Rick Owens, Louis Vuitton, Junya Wantanabe X New Balance. Beeld Imaxtree

v.l.n.r. Hermès, Dior, Junya Wantanabe. Beeld Imaxtree

Huiswerk

* Kies sneakers die bij je kleding passen, niet andersom.

* Schoenen moet je poetsen, en sneakers dus ook – afgetrapte sneakers staan tja, eh..., afgetrapt.

* Dure ‘dirty’ sneakers zoals Balenciaga Paris Destroyed (denk 1.450 euro) hoef je niet te poetsen. Die mag je meteen weggooien.