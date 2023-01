Deplanu in Haarlem is een charmant restaurantje dat er merkbaar lol in heeft

We voelen ons meteen thuis in dit Haarlemse buurtrestaurant, waar de smaken dik in orde zijn en de bediening ook – al kan het serveren van de wijn nog wel wat beter.

Deplanu Santpoorterplein 1, Haarlem

deplanu.nl

Cijfer: 8-

Gerechten in tussengerechtformaat rond de € 15, desserts € 11. Er is ook een kaaskaart en een verrassingsmenu van drie (€ 39,50) t/m zes gangen (€ 62,50).

Het Santpoorterplein in Haarlem ligt midden in een knappe, gezellig ogende stadswijk nabij het station. We zien veel elektrische bakfietsen en precies het type glas-in-loodrijke jarendertighuizen waar tot voor kort bemiddelde dertigers, wild in de kop, honderdduizenden euro’s op overboden. Op een hoek vinden we Deplanu, een zaak die ons al meermaals door lezers werd aangeraden (dank daarvoor!) en waar je kunt lunchen, borrelen en dineren.

‘Hartstikke leuk dat jullie er zijn!’, zegt de stralende serveerster als we binnenkomen, en de twee chefs en jonge ober knikken ons in het voorbijgaan vriendelijk toe. Dat prettige gevoel dat iedereen er in een restaurant oprecht lol in heeft je te ontvangen, is altijd een fijne binnenkomer, en zal zich doorzetten in de rest van de avond. De zaak is geel met een half open keuken achter en een vierkante bar middenin de zaak, op de tafels branden stompkaarsen en in een hoek zien we een goede selectie kookboeken. Er staat een knusse, winterse playlist op met sixties soulhits en oude blues. We vinden het er meteen fijn.

De drankenkaart is zorgvuldig samengesteld met een leuke selectie bieren (onder meer een eigen, fris blondbier) alternatieve frisjes en sterkedrank. Er zijn aardige borrelhapjes: smakelijke crostini met kippenlever (vier voor € 9,50), flink in de knoflook en ui, en Spaanse kroketjes. Ook is er een kloeke lijst kazen, want de eigenaar van Deplanu heeft ook een kaaswinkel.

Op de wijnkaart zien we biologische- en natuurwijn van het vriendelijke, toegankelijke soort: de zeer betaalbare huiswijnen zijn een prima cabernet franc en een fijne sauvignon, beide uit de Loire, en er zijn nog een stuk of acht wijnen per glas. Er is ook een lijstje dat, nogal mysterieus, ‘Verborgen Wijnen voor de Liefhebber’ heet – wat aan deze wijnen dan verborgen is, blijft geheim. De glazen worden overigens vol neergezet en niet even netjes aan tafel ingeschonken – dat vind ik nog net te pruimen in een eetcafé maar ronduit klunzig in een zaak die zich laat voorstaan op z’n wijnkeuze, bovendien (nog zoiets) is de witte wijn te koud en de rode te warm.

Favoriete gerecht als kind

Op de menukaart staan de gerechten op nogal curieuze, cryptische wijze gecategoriseerd: onder het kopje ‘Plantaangenaam’ zien we een schorseneer- en een bietengerecht, bij ‘Vis van Gilles’ staat een en ander uit de zee (maar wie Gilles is?), er zijn hartige gerechten waar fruit in zit die, nogal specifiek, onder ‘Vruchtbaar’ staan aangemerkt, en er is een lijstje met de titel ‘Uit en van de aarde’ waar inderdaad van alles en nog wat onder staat dat niet op de maan groeit, zoals octopus, varken en paddestoelen (maar dan weer niet die bieten en schorsenerengerechten uit de eerste categorie, die juist letterlijk ónder de aarde groeien). Nou ja: het ziet er allemaal aanlokkelijk uit.

crema catalana Beeld Els Zweerink

‘En ze hebben crema catalana als dessert!’ roep ik opgewonden, want deze Catalaanse versie van de crème brûlée (met een lichtere custard, en op smaak gemaakt met aromatische citroenschil en kaneel in plaats van vanille) is waarschijnlijk mijn favoriete nagerecht op aarde sinds ik het als kind eens op vakantie at waarna het in mijn hoofd mythische proporties aannam, zoals gerechten bij kinderen soms doen.

Schorseneer, schorseneer, schorseneer

Het Plantaangenaam-gerecht ‘Schorseneer, schorseneer, schorseneer en mosterd’ (€ 13) blijkt een fijn, substantieel bordje bereidingen van de groente die ook wel ‘armeluisasperge’ of ‘huisvrouwenverdriet’ wordt genoemd, omdat ze in aanzien inderdaad wel iets op een asperge lijken en nogal rottig schoon te maken zijn. We proeven een zachte, enigszins geroosterde crème, wat gekonfijte groente, en ook chips van de lange, zwarte wortel: heel luxueus allemaal. Wat rauwe witlof, frisse citrus en mosterdcrumble geven het nodige tegenwicht en de smaken zijn dik in orde.

Stoof met sappige vis, mosselen en kokkels. Beeld Els Zweerink

Dat is in nog hogere mate het geval bij de kabeljauw en schelpjes in Vizcainasaus – dat wil zeggen: saus zoals in de Baskisch-Spaanse provincie Biskaje, met veel paprika, knoflook en chorizo. Het gerecht betreft een soort soepige stoof met sappige vis, mosselen en kokkels, alles goed bereid, lekker pittig en verwarmend. Het enige dat we hier echt missen is een stukje lekker brood om de boel mee op te vegen. Dat wordt niet geserveerd, ook niet op de kaart aangeboden en is juist bij dit soort gerechten echt een must.

Neergeplempte plakjes rauwe champignon

Dan is er dat polpogerecht (€ 15,50) waarbij de octopus eerst sous-vide is gegaard en dan nog even gegrild: het is best lekker, maar mist het verrukkelijk spekkige dat goede gegrilde polpo zo onweerstaanbaar maakt. Er wordt een tikkie kleverig, iets te zwaar gebonden schuim van de Koreaanse gefermenteerde peperpasta gochujang bij geserveerd. En de eveneens Koreaanse gefermenteerde koolbereiding die kimchi heet, plus een hele stapel nogal willekeurig neergeplempte plakjes rauwe champignon die op allerlei manieren, maar vooral wat textuur betreft, een beetje misstaan.

Wel weer erg goed zijn de sappige gamba’s in ajo blanco (€ 14,50), dat laatste is een koude Andalusische soep van amandelen, knoflook en brood. Bij de gamba’s zitten ook wat plakjes witte druif, appel en granaatappelpitjes. Het fruit is hier uitstekend en fris toegepast, en er liggen wat van die lekkere, gefrituurde babygarnaaltjes overheen die de boel een fijn bisqueïge, kroepoek-achtige toets geven.

Enorme dot vet schuim

Iberico solomillo (€ 15,50) is de varkenshaas van het zwarte Ibérico-varken. Hier is het in nori bereid, en wordt het geserveerd met rösti, gekonfijte zuurkool en een schuim van zuurkool en spekjes. Het vlees is van zichzelf zeer smaakvol en wordt aldus een beetje overschaduwd door de hartige nori, die ook wat taai is. De rösti is knapperig en erg lekker, net als de zuurkool en de jus. Maar de reusachtige dot warm, plakkerig, scheerschuim-achtig zuurkoolschuim bovenop is veel te zwaar gebonden wat het hele gerecht te vet en te zwaar maakt. En we hádden toch al zuurkool? Dan hoef ik toch niet ook nog een enorme dot vet schuim? Het varkensvlees alleen met de rösti, jus en zuurkool was prima geweest.

kingboleet Beeld Els Zweerink

Héél goed is de kingboleet (€ 13, een grote kweekpaddestoel die familie is van de oesterzwam, maar een dikke stam heeft zoals eekhoorntjesbrood) met cèpescrème, lekker gestoofde prei, gebrande pecannoten en tahooncress – een soort tuinkers met een lekker notige smaak. Eenvoudig en zorgvuldig.

De crema catalana (€ 11) blijkt bij nadere inspectie van de kaart ‘crema catalana 2.0’ te heten, en dat vind ik meestal een nogal onheilspellend teken. Het is inderdaad een deceptie, want in plaats van het in alle eenvoud perfecte, aromatische nagerecht van custard met een karamellaagje, krijgen we een soort hutspot van ijs, schuim en koekkruimels. Het smaakt inderdaad in de verte wel een beetje naar kaneel en citroen, maar daarmee doet het eigenlijk alleen maar verlangen naar het origineel. Hang die slagroomspuit toch aan de wilgen, chef!

Toch zijn we gecharmeerd van Deplanu, vooral vanwege de prettige sfeer, vriendelijke bediening en de gerechten die met plezier bedacht zijn, overwegend goed opgebouwd, en zorgvuldig op smaak gebracht.