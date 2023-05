Denim is het materiaal waarop ontwerpers nu hun ideeën uitleven, ook die van de duurzamere soort

Beeld Willemien Ebbinge

Denim mag dan alledaags zijn en van alle seizoenen, bij de shows van dit voorjaar wemelde het van het spijkergoed op de catwalk. Voor het Italiaanse luxehuis Bottega Veneta verscheen Kate Moss in een ruitshirt met een ruimvallende jeans, die van leer bleek te zijn gemaakt. Er waren luxe, wijdvallende spijkerbroeken, en de enkellange spijkerrok bleek een nieuwe trend.

Denim is het materiaal waarop ontwerpers momenteel hun ideeën uitleven, niet in de laatste plaats op het gebied van innovatie. Jeans zijn de vervuilendste kledingstukken van de mode-industrie. De productie van een jeans, waarvan de grondstoffen katoen en indigo zijn, gaat gepaard met het gebruik van extreem veel water, kunstmest en pesticiden. Ook de bewerking van een jeans – het verven met chemicaliën, steenwassen, bleken en zandstralen – is zeer schadelijk voor mens, dier en milieu.

Lichtpuntjes

Er valt een hoop op denim aan te merken, toch zijn er lichtpuntjes. Het laatste decennium zijn er denimlabels bij gekomen die zich bezighouden met innovatie om de nadelige gevolgen van de denimproductie te verminderen. Voor Nederlandse denimmerken als bijvoorbeeld Kuyichi, Mud Jeans, Kings of Indigo en het Duitse Armedangels is impactvermindering een belangrijke pijler van hun identiteit. Zo profileert Mud Jeans zich als een bedrijf dat geen rommel achterlaat. Ze maken hun spijkergoed zonder leren labels en met zo weinig mogelijk elastan, zodat het katoen makkelijker te recyclen is. Het kleuren van de jeans gebeurt door middel van foam dye, een techniek waarbij schuimverf met hoge druk op de stof wordt gespoten. Ten opzichte van de conventionele verfbaden levert dat een forse besparing op van water, energie en chemicaliën.

Armedangels heeft voor alle stadia van hun productie een aantal principes geformuleerd. Al hun denim is vrij van schadelijke chemicaliën, het katoen dat ze gebruiken is uitsluitend biologisch of gerecycled en de volledige productieketen, van grondstof tot afgewerkt textielproduct, is traceerbaar en transparant.

Duurzame ambities

Intussen laten ook klassieke denimlabels als Levi’s en G-Star zich voorstaan op hun duurzame ambities, al beslaan deze nog niet hun volledige productie. Vorig jaar lanceerde Levi’s de allereerste circulair gemaakte 501 van gerecycled denim en gecertificeerd organisch katoen. Alle onderdelen waarbij Levi’s normaal synthetische vezels gebruikt (polyesterzakken, garen, labels en vlieseline), werden vervangen door alternatieven van katoen. Vanaf dit voorjaar is hun duurzame lijn, de WellThread-collectie, met plantaardige kleurstoffen en pigmenten gekleurd. Ook wordt voortaan gewerkt met biologisch- en overgangskatoen. Dat laatste is katoen dat geoogst wordt van het land waar biologisch katoen wordt geplant, maar nog niet als zodanig wordt gecertificeerd omdat de grond nog chemicaliën bevat.

Ook consumenten zelf worden aangespoord bewuster met hun denim om te gaan. Meerdere labels bieden via hun website reparatieservices aan en noemen inleverpunten zodat de denim gerecycled kan worden. G-Star riep consumenten via een campagne op hun jeans tot ‘het einde’ te dragen.

Zo ontwikkelen talloze denimlabels hun eigen manieren om de ecologische voetafdruk van hun spijkergoed te verminderen. Een hulpmiddel voor de consument om wegwijs te worden in al deze uiteenlopende goede intenties zijn de vergelijkingswebsites van Project Cece en Good on you. Hierop wordt de betekenis van verschillende keurmerken en certificaten uitgelegd. Ook kun je er kledingmerken onderling met elkaar vergelijken op hun duurzame beleid.

Sleetse marketingterm

Dat duurzaam ook een sleets rakende marketingterm is, daarvan zijn merken zich bewust. Een woordvoerder van Armedangels zegt desgevraagd: ‘We gebruiken het woord ‘duurzaam’ niet langer om ons of onze producten te beschrijven. Elk product dat wordt gemaakt en geconsumeerd brengt schade aan het milieu toe, dus duurzame producten bestaan niet. Daarom communiceren we duidelijk dat elke nieuwe aankoop bijdraagt aan de voetafdruk van de consument.’

denim Beeld Willemien Ebbinge

Deugdelijke afkortingen en hun betekenis GOTS = Global Organic Textile Standard, een internationaal keurmerk dat eisen stelt aan zowel de productie van de vezels als de verwerking ervan tot kledingstukken. Zeker 70 procent (te herkennen aan de tekst Made with organic) of minstens 95 procent (te herkennen aan de tekst Organic) van het kledingstuk moet uit biologisch geproduceerde materialen bestaan. GRS = Global Recycled Standard, een wereldwijde standaard voor producten die ten minste 20 procent gerecycled materiaal bevatten. De standaard heeft criteria voor milieuvriendelijke productie en voor goede werkomstandigheden. C2C = Cradle to Cradle. Bladeren die van een boom vallen, zijn voedsel voor diezelfde boom. Cradle to Cradle is de vertaling van dat principe naar de huidige productieprocessen: afval als ‘voedingsstof’ voor nieuwe producten.