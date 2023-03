Beeld Claudie de Cleen

Jeroen Riemeijer (66): ‘Ik heb morgen een vriendendiner en als iemand daar me vraagt: ‘Hoe gaat het?’, zeg ik: goed. Gewoon goed, en daar hou ik het bij. Want het gáát goed, bovendien heb ik niet altijd zin om erover te praten. Als ik iets niet wil, is het gezien worden als de zielige weduwnaar, want dat ben ik niet. Ik wil dat mensen me uitnodigen om wie ik ben, niet om me op te beuren.

Joke begon te dementeren toen ze 53 was. Ik merkte wel dat ze veranderde, maar aan alzheimer denk je niet op die leeftijd. Eerder aan de overgang, de drukte op haar werk. Ze was verpleegkundige op een consultatiebureau en op een dag liet ze daar de koelkast openstaan. De volgende ochtend konden alle medicijnen worden weggegooid. Dat was zó niets voor Joke, toen zeiden collega’s: hier is iets aan de hand. Een specialist constateerde alzheimer.

Vanaf toen ging ze hard achteruit. Op een gegeven moment heb ik mijn baan opgezegd om fulltime haar mantelzorger te worden. We hebben nog mooie reizen gemaakt, naar onze dochter in Kuala Lumpur bijvoorbeeld, om de eerste verjaardag van onze kleindochter te vieren. Ik zag dat ze ervan genoot, maar ze had geen besef meer van waar we waren. En ze was snel van slag, dus ik moest haar steeds geruststellen; geen paniek, alles is goed. Ze kon niet meer praten, ik moest haar verschonen, op het laatst herkende ze mij vaker niet dan wel.

Zwartste dag

Kijk, dit kaartje kreeg ik van een KLM-stewardess, ze drukte het in mijn hand op een van onze reizen: ‘Alle respect voor hoe lief en zorgzaam u met uw vrouw omgaat’. De zwartste dag in mijn leven was de dag waarop ik haar naar het verpleeghuis moest brengen. Het ging niet meer thuis, iedereen zei het. Mijn beste vriend, ook onze huisarts, zei: Jeroen, je gaat eraan onderdoor. Dus het moest, het kon niet anders.

Maar die dag – ik weet nog elke minuut van die dag. Het was erger dan haar overlijden, eigenlijk wil ik er nooit meer aan denken. Van ellende heb ik alles bij elkaar geschreeuwd op het parkeerterrein van het tehuis waar ik haar moest achterlaten. De omwonenden horen het nóg, denk ik. Godzijdank zei ze niet: ‘Nee, nee, ik wil mee terug naar huis’, dat besef had ze al niet meer, maar het was wel míjn beslissing, ík was degene die had gezegd: hier ga je voortaan wonen, hier brengen we je spulletjes naartoe. Dat schuldgevoel draag ik nog altijd met me mee.

Joke, de vrouw van Jeroen Riemeijer, kreeg op haar 53ste alzheimer. Ze overleed in 2019 in het verpleeghuis waar ze het laatste jaar woonde, ze was toen 60. Een van hun twee dochters woont in Dubai.

Ze heeft er ruim een jaar gewoond, tot haar overlijden. Een fantastisch huis in Medemblik, met geweldig personeel, ik kwam er elke dag. Om een uur of 2 kwam ik binnen, om 7 uur ging ik weer naar huis, nadat ik haar had geholpen met eten. Het is een heel geleidelijk proces van afscheid nemen, eigenlijk. Toen ze overleed, op haar 60ste, was ze al zeven jaar niet meer de vrouw van daarvoor.

Niet meer bij de herinneringen

Ik mis haar verschrikkelijk. Ze was mijn grote liefde, we waren bij elkaar vanaf de tijd dat ze mijn buurmeisje was in Amsterdam: zij 13 jaar, ik 14 jaar. We hebben twee prachtige dochters gekregen, we genoten van het leven – en weet je wat het gekke is? Ik kan er niet meer bij. De tijd dat we het goed hadden samen, de tijd zonder ziekte: ik kom niet meer bij die herinneringen. Als anderen tegen me zeggen: ‘Moet jij niet op eens op Tinder, zo’n leuke vent blijft toch niet alleen?’, zeg ik: nee, want het mooiste heb ik al gehad. Ik kijk niet bij de groenteafdeling van Albert Heijn of daar een leuke juffrouw in haar eentje loopt. Ik heb er geen behoefte aan, niemand kan aan Joke tippen. Maar hoe ze liep, hoe haar stem klonk, wat we bespraken als ik ’s avonds na een vergadering thuiskwam en we samen nog een glas dronken: ik weet het niet meer, dat is weg.

Frans Bromet heeft een documentaire over ons gemaakt, Uit elkaar, over de eerste periode van Joke in het verpleeghuis. De ontreddering die je daarin ziet herinner ik me veel beter dan alle veertig gezonde jaren daarvoor. Het zij zo. We hebben het prachtig gehad samen, dat wéét ik. Ik weet ook dat ik mezelf tegenspreek omdat ik er niet meer bij kan, maar ik hoef er niet voor naar een psycholoog. En ik loop ook niet gebukt rond met een rugzak vol ellende, al klinkt het hele verhaal misschien wel zo, want ik vind het leven nog steeds mooi. Ik heb geweldige vrienden, ik fiets, ik zwem, ik ben blij met mijn dochters en mijn kleinkinderen. Als hier zo’n kleine tijger de gang in stormt die ‘opa!’ roept en zijn armen om me heen slaat, vind ik het vreselijk dat oma er niet meer is, maar ik kan er wel van genieten.

Liever vooruitkijken

Ik voel me weleens tekortschieten tegenover mijn dochters omdat ik weinig met ze over het verdriet praat, maar het lukt niet goed, ergens blokkeert het. Noem het wegstoppen, maar ik vind het lastig dat te delen, en zij volgens mij ook. Het is niet zo dat ik voor het verdriet wegloop, ik heb hier in de woonkamer wel huilend op de grond gelegen, maar ik zoek het ook niet op. De documentaire van Frans Bromet, bijvoorbeeld, hoe mooi gemaakt ook, vind ik niet grappig, dus die ga ik niet terug zitten kijken. Ik kijk liever vooruit. Er is genoeg over om voor te leven. Nee, dat zeg ik niet goed: er is heel véél om voor te leven.

Jeroen en Joke Riemeijer tijdens hun laatste verre reis, naar Bali in 2018. Beeld privé

Al ben ik met pensioen, ik doe als mediator nog opdrachten voor organisaties en gemeenten waarbij ik partijen bij elkaar probeer te brengen. ‘Dat je daar zin in hebt, bezig zijn met de ruzies van anderen’, hoor ik wel van mensen, maar ik vind dat geweldig mooi werk. En met vrienden heb ik een stichting opgericht hier in Purmerend waarmee we dingen organiseren voor eenzame mensen. In coronatijd hebben we in de markthal twee diners voor in totaal zeshonderd man zorgpersoneel georganiseerd, met eten van chef-koks, artiesten, alles. Ik ben nog nooit zo vrolijk geweest als op die avonden, dat is fantastisch om te doen.

Hier in huis heb ik een kamertje ingericht voor Joke, loop maar even mee. Je ziet: hier hangen foto’s van haar, haar urn staat hier, en in deze stoel heb ik heel vaak gezeten. Bij haar, want hier is ze voor mij. Maar misschien moet ik langzamerhand gaan zeggen: was. Dit kamertje begint me te beklemmen. Komende zomer gaan we haar as uitstrooien in zee, zoals ze het gewild heeft. Haar urn komt hier dan niet meer terug. ‘Het gemis maakt van mij een dankbaar persoon’, dat zinnetje klinkt steeds als een mantra in mijn hoofd. Al ben ik de details van ons leven kwijt, we hebben het goed gehad samen en daarmee kan ik verder.’