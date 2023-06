De zoektocht naar zingeving leidt bovengemiddeld veel Nederlandse mannen naar de Praxis

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week komt Jarl van der Ploeg in opstand tegen de nationale hobby doe-het-zelven.

Om de goede vrede in de buurt te bewaren, wil ik benadrukken dat deze column fictief is en dat iedere gelijkenis met mijn buurman Hans puur op toeval berust. Dat gezegd hebbende vraag ik mij af, fictieve Hans: waarom? Waarom vond jij het een goed idee om op de eerste zonnige zaterdag van het jaar, de eerste dag dat we buiten konden ontbijten en verse sinaasappelsap konden drinken in de zon, om klokslag 8 uur je schuurmachine aan te slingeren in je achtertuin?

Het was even daarvoor begonnen toen ik nog in bed lag en wakker werd van zo’n raar, snerpend geluid dat ook lichamelijk voelbaar is, alsof iets je botten probeert te kietelen. Ik deed het gordijn open en zag mijn buurman in de weer met zijn gereedschapskist. Nu heb ik doorgaans last van een behoorlijk rijk driftleven, maar omdat ik net in de buurt was komen wonen, besloot ik mijn wrevel in te slikken. Hij zou vast zo ophouden.

Alleen hield hij niet op. Nee, hij ging de hele dag door, net als de dag daarna, want fictieve Hans had besloten een tuinhuis te bouwen. Geen klein bescheiden tuinhuis bovendien, maar een gigantisch gevaarte dat ongeveer driekwart van zijn tuin moest beslaan, alsof hij de bouwtekeningen van de architect op het verkeerde formaat had afgedrukt. Hij zou hier nog weekenden mee zoet zijn.

In haar boek Polderjapanner noemt de in Japan geboren schrijver Fumiko Miura, die jaren geleden naar Nederland emigreerde, doe-het-zelven onze onbetwiste nationale hobby. Eentje die ze uit geen enkel ander land kent. Ze schreef verbijsterd te zijn over de gigantische hoeveelheid amateurklussers in dit land, laat staan het aantal klusprogramma’s op tv.

Waarom Nederlanders zo van klussen houden, liet Miura in het midden. Geldbesparing zou gezien de stereotypen de meest logische verklaring zijn, maar omdat ik weet hoeveel Tesla’s en Urban Arrows er in mijn straat geparkeerd staan, denk ik zelf eerder aan verveling. Want uiteindelijk zijn wij, rijke Randstedelingen, allemaal producten van een veel te gemakkelijk leven in een doelloze wereld – zo eentje waar we Big Green Egg-barbecues kopen omdat we uit pure ellende niet meer weten wat we met ons geld aan moeten. En blijkbaar leidt die zoektocht naar zingeving bovengemiddeld veel Nederlandse mannen naar de Praxis.

Wat onze klushobby bovendien laat zien, is een ingebakken gebrek aan eerbied voor praktische beroepen. Toen Mark Rutte een aantal jaar geleden bijvoorbeeld een kopje koffie liet vallen in een Kamergebouw, wilde hij de gemaakte troep per se zelf opruimen, ook al stonden de schoonmakers naast hem. In Nederland werd dat bejubeld als de ultieme vorm van hoffelijkheid, terwijl zo’n geste in veel andere landen juist als grove belediging zou worden gezien. Rutte zou diezelfde schoonmakers nooit een dagje het land laten leiden, maar andersom was het blijkbaar volslagen normaal hun beroepje even over te nemen.

Ik heb me er zelf ook weleens schuldig aan gemaakt toen ik in een buitenlandse stad uit eten was en besloot de lege borden alvast op te stapelen zodat de ober wat minder werk had. ‘Wat doe je?’, beet een geschokte tafelgenoot mij toe. ‘Je gaat bij een huisarts toch ook geen eigen diagnose geven? Die ober is trots op zijn werk.’

Ik probeerde dit allemaal aan fictieve Hans uit te leggen, maar toen ik vanaf mijn balkon naar hem zwaaide, wees hij eerst verontschuldigend naar de schuurmachine en toen naar zijn oren. Hij kon nu even niet praten, want hij was aan het klussen.

Oké, Hans, dacht ik. Dan doe ik het wel via de Volkskrant.