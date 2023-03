De zin en onzin van sporten in het donker, terwijl je in een exclusieve setting werkt aan je ‘amazing self’

Club Saints & Stars, Amsterdam. Beeld Marie Wanders

Het is donker. Slechts drie kaarsen in glazen potten zorgen voor licht, dat dus schaars is, maar wel net voldoende om de tientallen dansende paardenstaarten om me heen te kunnen zien. Die paardenstaarten horen bij silhouetten die ritmische bewegingen op de plaats maken. Het zweet loopt langs mijn slapen, omdat ik ook ritmische bewegingen maak. Althans, ik probeer ze te maken, maar het lukt voor geen meter. Ik zit keihard te trappen op een hometrainer, en moet met mijn handen verschillende grepen op het stuur maken, op het ritme van Livin’ on a Prayer van Bon Jovi. Iemand roept door een microfoon dat ik de dag achter me moet laten en even later ook dat ik ‘a beautiful shoulder’ heb. Ze vertelt over de stress van het dagelijks leven en dat we eigenlijk altijd alleen maar bezig zijn met van A naar B te komen. Vervolgens roept ze dat we doubles gaan doen en ik weet niet wat dat zijn.

Emotionele massage

Het is mijn eerste les Rocycle, een vorm van spinning, indoorfietsen, waarbij je, met muziek als aandrijving, drie kwartier lang het zweet uit je lijf trapt terwijl je ook allerlei choreografische oefeningen uitvoert. Dat kunnen push-ups op je stuur zijn, of beurtelings je schouders aanraken terwijl je half boven je zadel hangt, of een andere ogenschijnlijk simpele oefening waarvan je denkt: o dat lukt me wel, totdat je het doet en opeens niet meer snapt hoeveel handen en benen je nou eigenlijk hebt.

Dit gebeurt onder de bezielende begeleiding van een trainer die niet alleen het ritme aangeeft en de oefeningen voordoet, maar de les ook lardeert met spirituele wijsheden, motiverende kreten en mentale coaching. Een soort emotionele massage die de fysieke beproeving moet complementeren. En dit alles speelt zich dus af in het donker.

Beeld Marie Wanders

Geen nieuw concept

Rocycle is niet nieuw in Nederland. In 2016 begon ondernemer Rogier van Duyn (de ‘Ro’ uit Rocycle) met het concept in Amsterdam, nadat hij tijdens een reis in de Verenigde Staten geïnspireerd was geraakt door het daar razend populaire SoulCycle. Inmiddels heeft Rocycle vier vestigingen in Amsterdam, twee in Rotterdam en een in Utrecht. Ook in Berlijn en Hamburg zijn er Rocycle-studio’s en binnenkort komen er nog drie vestigingen in België en twee in Duitsland bij. Maar Rocycle is niet meer de enige sportschool waarbij je in een club-achtige omgeving kunt spinnen of andere groepslessen kunt volgen. In Amsterdam zijn er bijvoorbeeld twee vestigingen van Vélo Cycle, waar min of meer hetzelfde soort lessen worden aangeboden.

Sportschool Saints & Stars gaat nog een stapje verder: daar worden groepslessen aangeboden in een club-achtige setting compleet met lichtshow. De Britse fitnessketen Trib3 doet iets soortgelijks en biedt lessen aan in een omgeving die iedereen ouder dan 40 zal omschrijven als een ‘discotheek’. Trib3 begon in het Verenigd Koninkrijk, breidde uit naar Ierland, Spanje en Finland en heeft sinds begin dit jaar ook twee vestigingen in Amsterdam.

Kleine claustrofobische opwelling

Hoewel voorlopig nog een hoofd- of Randstedelijk fenomeen, is sporten in een donkere of club-achtige omgeving aan een opmars bezig. Wat is het geheim achter het succes van Rocycle en die andere aanbieders? Wat is de zin en onzin van push-ups doen op je stuur terwijl je benen doortrappen op de maat van de muziek? Heeft sporten in het donker überhaupt meerwaarde? En hoe voelt dat dan?

Om alvast een voorzichtig antwoord op die laatste vraag te geven: het is even wennen. Op het moment dat de trainer de lichten dimt en het donker wordt in de niet al te grote ruimte die volgepropt zit met fietsen en mensen, moet ik toch even door een kleine claustrofobische opwelling heen. Gelukkig heb ik tijdens deze eerste Rocycle-les iemand meegenomen. Yannick de Korte, specialist beweeggedrag bij Kenniscentrum Sport en Bewegen, zit op de fiets naast me. Niet omdat hij het allemaal nou zo leuk vindt, maar omdat ik hem heb gevraagd mee te komen zodat hij later vanuit fysiologisch perspectief kan vertellen wat de zin en onzin is van dit concept.

Club Saints & Stars Beeld Marie Wanders

Even hiervoor zijn we samen binnengekomen in de Rocycle-studio in Utrecht. ‘Hey. Beautiful.’ staat er op de glazen deur. We lopen een klinische, witte ruimte binnen, die doet denken aan de Apple Store, of een conceptwinkel waar één sneaker wordt verkocht. ‘Hey. Beauty. Come.’ staat er in wit verlichte letters op de grijze muur achter de balie. Een jonge vrouw heet ons in het Engels welkom, geeft ons een korte uitleg, een paar spinningschoenen en wijst ons de kleedkamers.

Fraai schouwspel

Nadat een medewerker heeft geholpen onze fietsen af te stellen, gaan we zitten. De zaal, met ongeveer zestig fietsen, zit helemaal vol, voor het overgrote deel met jonge vrouwen. Bijna allemaal dragen ze zwarte sportleggings en zwarte tops. De stem van de trainer klinkt luid door de speakers die overal in de ruimte hangen. Ze heet ons welkom – in het Engels, uiteraard – en dan begint de les. Ik heb nog nooit een spinningles gedaan en vind het lastig om te trappen op de maat van de muziek – wat enigszins problematisch is, aangezien dat precies het fundament is waarop de rest van de les is gebouwd.

Door de speakers beukt techno en elk nummer is één oefening, waarna iedereen na afloop massaal klapt. Er wordt ook gejoeld, vaak net nadat de trainer iets opbeurends heeft gezegd, bijvoorbeeld dat je hier de dag achter je moet laten, want all we have is now – een tekst die ook in rode verlichting op de muur staat. We doen push-ups op ons stuur, maar moeten ook vaak half uit het zadel komen en vervolgens de schouders van links naar rechts bewegen. Iedereen voert die oefeningen moeiteloos uit en voor de neutrale toeschouwer is die collectieve choreografie een fraai schouwspel. Maar niet per se voor de deelnemer die het maar niet lukt zijn benen in het ritme van de muziek te krijgen, laat staan zijn lijf op de juiste momenten voorover te gooien om op zijn stuur push-ups te doen. Misschien ook omdat hij ergens bang is dat het wiebelende stuur onder zijn gewicht afbreekt en hij voorover valt met zijn hoofd tegen het achterwerk van de zeker vijftien jaar jongere vrouw die voor hem fietst.

Leuk, afwisselend en uitdagend

Na afloop, als de deelnemers met rode hoofden hun donsjassen en sneakers weer hebben aangetrokken en zonder te douchen het pand hebben verlaten, zegt De Korte dat hij zich kan voorstellen dat Rocycle veel mensen enthousiast krijgt, omdat het sportief afzien combineert met plezier. Het viel hem verder op hoe jong iedereen was (De Korte is zelf pas 30). Ja, dat was mij ook al opgevallen. Maar hoe werkt Rocycle nu precies voor je lichaam? ‘Met de pedaalbeweging op een fiets worden voornamelijk de spieren in je benen, billen en core aan het werk gezet’, zegt De Korte. ‘Rocycle onderscheidt zich door ook het bovenlijf aan het werk te zetten door verschillende oefeningen met lichte gewichtjes en push-ups op het stuur toe te voegen aan de lessen.’

Prima, maar dat leunen en op en neer en heen en weer bewegen met je heupen, waar is dat dan goed voor? ‘Die bewegingen helpen om verschillende spiergroepen te accentueren. Door bijvoorbeeld op de pedalen te gaan staan wordt je bovenlijf meer geaccentueerd en worden de bilspieren en hamstrings meer gestimuleerd dan wanneer je zittend fietst. Het choreografische uitvoeren van de bewegingen helpt waarschijnlijk vooral om de oefeningen leuk, afwisselend en uitdagend te houden.’

De toegevoegde waarde van muziek bij het sporten is volgens De Korte ook evident: ‘Het luisteren naar muziek kan de motivatie verhogen, het gevoel van vermoeidheid verminderen, afleiding geven, en de stemming en het plezier vergroten. Het ritme van die muziek helpt daarnaast om efficiënt en constant een beweging uit te voeren, ideaal voor tijdens de cyclische pedaalbeweging in een Rocycle-les.’ Ook wel ideaal als je zelf enig gevoel voor ritme hebt.

Beeld Marie Wanders

Risico op vallen

Het klinkt allemaal goed: een intensieve, leuke work-out waarbij je niet alleen veel calorieën verbrandt, maar ook nog eens je hele lichaam traint. Maar serieus, push-ups op je stuur? Het Amerikaanse welzijnsblog Self wijdde er enige tijd geleden een heel artikel aan. Volgens de directeur van een instituut dat sportinstructeurs opleidt zouden push-ups geen plaats moeten hebben in een spinningles omdat het ten koste kan gaan van de vloeiende beweging waarmee je aan het fietsen bent; oefeningen met het bovenlijf kunnen ten koste gaan van het ritme van je onderlijf. Maar nog erger: ‘Je zit op een heel smalle fiets die niet helemaal stabiel is’, legt de directeur van het opleidingsinstituut uit. Als je niet voldoende core-stabiliteit hebt, bestaat het risico dat tijdens de push-ups je handen van het stuur af glippen en je naar voren of opzij valt. Kijk aan.

Als ik De Korte wijs op dit artikel, antwoordt hij dat hij het weliswaar grotendeels met de argumenten eens is, maar niet met de conclusie dat cardio- en krachttraining per se gescheiden moeten worden uitgevoerd. Omdat er nog steeds te weinig mensen regelmatig sporten en bewegen, vindt hij dat plezier boven efficiëntie mag gaan. Het hoeft wat hem betreft niet direct een probleem te zijn dat die push-ups niet zoveel effect hebben, of dat het ten koste zou gaan van de optimale cyclische beweging. ‘Zeker niet als deze nieuwe vorm van indoorfietsen veel mensen enthousiasmeert om in beweging te komen, bijvoorbeeld doordat het leuk en vernieuwend is, tijdsefficiënt, goed voor de gezondheid of omdat je nieuwe mensen ontmoet. Niet iedereen sport om prestaties te verbeteren.’

Abba, Queen en The Spice Girls

Het moet dus vooral leuk zijn. En het wordt ook steeds leuker, naarmate je het vaker doet. Tenminste, dat is wat ik merk als ik wat meer lessen volg. Niet alleen bij Rocycle, waar ik tijdens de thema-ride ‘Abba vs Queen’ mezelf niet kan bedwingen mee te zingen (wat dan wel weer ten koste gaat van mijn toch al matige been-arm-coördinatie), maar ook bij de Holy Ride-les bij Saints & Stars, waar aan het begin en aan het eind van de les de rookmachine ook nog even wordt aangezwengeld. Of bij de ‘25th Anniversary Spice World’ van Vélo Cycle, waar 45 minuten lang alleen maar liedjes van The Spice Girls voorbijkomen (inclusief coolingdown op 2 Become 1). Het lukt me bij elke les steeds makkelijker om het ritme te vinden en zelfs het heen-en-weer-hupsen en de push-ups op het stuur beginnen me goed af te gaan (hoewel de angst voor het brekende stuur en de daaropvolgende vernederende val nooit ver weg is).

En als het even niet lukt, is dat niet erg, want niemand kan me zien. Waar ik in het begin moeite had met het sporten in het donker, begin ik het na een paar keer aangenaam te vinden. Niet in de laatste plaats omdat ik me als vrijwel enige man in groepen van louter jonge vrouwen niet helemaal op mijn plaats en gemak voel: hoe minder licht, hoe minder zelfbewustzijn.

Bovendien lijkt het gebrek aan afleiding en visuele prikkels er ook voor te zorgen dat ik me beter kan concentreren op de muziek en mijn bewegingen. Lijkt, want of het nu echt effect heeft op je prestaties, valt te betwijfelen. De Korte ziet het donker of de club-achtige omgeving vooral als een gimmick die de aantrekkingskracht van het concept kan vergroten. In een artikel van The New York Times over de opkomst van sporten in het donker wordt een studie aangehaald waaruit blijkt dat sporten in het donker juist een averechts effect op de prestaties kan hebben, bijvoorbeeld door verminderde coördinatie.

Club Saints & Stars Beeld Marie Wanders

Aan je mentale welzijn werken

Maar ook hier geldt weer: sporten gaat niet alleen maar over presteren. Zowel Rocycle als Vélo Cycle profileren zich als plekken waar je niet alleen maar komt om calorieën te verbranden, maar ook om aan je mentale welzijn te werken. Alles en iedereen is amazing. Van de teksten op de spiegels (You are so cool and intelligent and strong and fierce and amazing, bij Vélo) tot de spreuken op de muren (It’s what you do in the dark, that puts you in the light, bij Rocycle), tot de wijsheden die tijdens de lessen om je oren vliegen (‘je hart kan niet breken’, zegt de trainer tijdens de Abba/Queen-special, ‘alleen je verwachtingen’) tot de illustraties en geschreven boodschappen op hun Instagram-pagina’s; het gaat vooral om de emotionele beleving.

En het donker lijkt die emotionele beleving te versterken. In een recente enquête die ceo Rogier van Duyn hield onder zijn riders komt naar voren dat aardig wat respondenten een lesje Rocycle ervaren als therapeutisch. ‘Iemand zei laatst tegen me dat Rocycle haar licht in de duisternis was’, vertelt Van Duyn tijdens een telefoongesprek, ‘Ik krijg daar kippevel van.’

Hoewel je in ogenschouw moet houden dat Rocycle deze enquête zelf had uitgevoerd, en een spinningles – hoe enerverend, ontspannend of emotionerend ook – geen substituut is voor een fatsoenlijke psychotherapie, geeft het wel aan dat Rocycle voor veel mensen meer is dan alleen een sportlesje. ‘Iedereen kan een goede spinles geven’, gaat Van Duyn verder, ‘maar dat is niet het succes van Rocycle. Het succes zit hem in de emotionele verbinding met jezelf. Dat zeggen we ook altijd: mind, body, music.’ Meer dan 90 procent van de respondenten van het onderzoek van Rocycle is vrouw en die verhouding zie je ook terug in de lessen zelf. ‘Ik heb er in het begin van alles aan gedaan om meer mannen naar binnen te krijgen. Die groep wordt nu wel wat groter, maar het zijn nu eenmaal veel meer vrouwen.’ Volgens Van Duyn komt dat omdat vrouwen wat socialer ingesteld zijn en sneller groepslessen volgen en mannen liever alleen sporten.

Strak decor en dure lessen

Maar behalve het plezier van de work-out, het sporten in het donker en de ‘emotionele verbinding’ is er nog een andere, misschien nog wel belangrijkere factor die ten grondslag ligt aan de populariteit van Rocycle en consorten. Waar Rocycle het houdt bij een witgrijze, minimalistische Marie Kondō-achtige omgeving, heeft Veló Cycle een wat kleuriger, maar evengoed strak decor. Ook kun je er na afloop van je les een sapje halen bij de juicebar (voor bijvoorbeeld een Green Pyramid betaal je € 5,75). Dat kan ook bij Saints & Stars, dat verder vol inzet op de luxueuze hotellobbyervaring met een zithoek met comfortabele banken, planken vol met fotoboeken (Sportret, Sharks, Manolo Blahnik, Kate Moss by Mario Testino), willekeurige dingen onder glazen stolpen, grote kristallen en verkoelende handdoekjes met mintgeur na de lessen. En dit alles in een omgeving waarbij de totale grijswaaier van Histor gebruikt lijkt te zijn. Als je wel zou besluiten te douchen – of dat nu bij Saints & Stars, Vélo Cycle of Rocycle is – kun je je laven aan douchegels en shampoos van Marie Stella Maris of Zenology.

En daar betaal je ook voor. Een enkele les Rocycle kost, afhankelijk van hoeveel je er tegelijk koopt, tussen de 8 en 12 euro. Bij Vélo is dat tussen de 9 en 13 euro, en bij Trib3 betaal je 10 euro per les en kun je voor 80 euro per maand onbeperkt sporten. Bij Saints & Stars kosten losse lessen 20 euro per stuk, maar ze worden goedkoper naarmate je er meer afneemt. Via alles-in-een-aanbieders als ClassPass of OneFit kun je een beperkt aantal lessen per maand volgen. Het is dus allemaal niet bepaald goedkoop. Maar daar krijg je wel het gevoel van exclusiviteit voor terug.

Beeld Marie Wanders

Een perfect selfcare-pakket

En dat is een belangrijk onderdeel van de totaalervaring. Behalve een gezond lijf en emotioneel welzijn bieden deze sportscholen de onuitgesproken belofte van status, van ergens bij horen, van een gemeenschap. Zonder dat het ten koste gaat van je individualiteit, van je amazing self, want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Rocycle, Vélo Cycle, Trib3, Saints & Stars; ze bieden allemaal het perfecte selfcare-pakket voor de jonge, gehaaste stedeling: in slechts 45 minuten verbrand je een optimaal aantal calorieën, train je je hele lijf, heb je plezier, werk je aan je geestelijke gezondheid, in een exclusieve setting, stukje clubgevoel erbij, en word je omgeven door mensen net zoals jij en dit alles midden in de stad.

Mij valt vooral op hoe snel iedereen na afloop van de lessen weg is. Sommigen moeten zelfs zo snel verder met hun levens dat ze de coolingdown overslaan. Die missen dan wel de high fives van de trainer, die na de les van haar fiets afstapt en bij de deur gaat staan om alle riders nog een amazing dag toe te wensen. Ook na afloop van de 25th Anniversary of Spice World-les zijn veruit de meeste deelnemers allang vertrokken als ik de kleedkamer uit kom en mijn spinningschoenen in de daarvoor bestemde ton laat vallen. De trainer staat bij de buitendeur en neemt afscheid van een enkele nog overgebleven jonge vrouw met kort blond haar en een luipaardlegging. Grote kans dat ze nog niet geboren was toen Spice Up Your Life de hitlijsten bestormde. Maar ze heeft het naar haar zin gehad, zeggen haar stralende ogen en haar rode gezicht. ‘Wat een vibe hè’, zegt ze tegen de trainer, ‘is toch chill.’ Dan is ze weg, de stad in, verder met haar leven.