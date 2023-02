De week van Georgina Verbaan was ‘een beetje saai’, maar soms is prima ook goed genoeg

Het fijnste moment van de week van Georgina Verbaan was thuis met haar katten. Beeld Ivo van der Bent

Georgina Verbaan (43) beoordeelt haar week met een ‘gewoon prima’. Na een rustigere periode begonnen weer meerdere dingen tegelijk deze week. Ze kon zich verheugen op de première van Klem (de film), en daarnaast werd het startschot gegeven voor twee nieuwe projecten waar ze onderdeel van is: een nieuwe serie en een nieuwe film. Dat betekende tweemaal een eerste scriptlezing en tweemaal een repetitie, samen met oude bekenden en nieuwe collega’s. ‘Ja, dat was eigenlijk heel erg leuk’, concludeert ze, waarbij die ‘eigenlijk’ geïnterpreteerd mag worden als dat het ook altijd weer even wennen is, zo veel drukte en mensen – ze was het bijna verleerd.

Het fijnste moment van haar week was dan ook ‘thuis, met mijn drie katten op mijn schoot’ (een kleine verontschuldiging, ‘beetje saai misschien’, sorry dat het geen grootser en meeslepender antwoord is). Voor Verbaan is het een beproefd recept om van een intensieve week weer bij te komen.

De week had in plaats van ‘prima’ een ‘top’ kunnen zijn als ze zichzelf niet zo in de weg had gezeten. ‘Ik ben niet zo goed in het organiseren van mijn huis en agenda. Het zou fijn zijn als ik wat meer overzicht heb. Maar ja, die ADHD maakt dat niet makkelijk.’ Soms lijkt er eventjes een praktische oplossing te zijn. ‘Ik heb een tijdje zo’n whiteboard in huis gehad, dan kwam mijn beste vriend langs en gingen we samen een paar weekplanningen invullen. Of nou ja, ik deed dat zelf, maar als hij ernaast zat, kon ik me er beter toe zetten.’ Dat hielp, maar het is ook veel werk iedere keer. Soms zit de oplossing in het wiegen van de schommel en zo je hoofd tot stilte manen.

Soms wordt een week gedefinieerd door wat een mens niet heeft gedaan, weer eens tekenen bijvoorbeeld (‘daar ben ik slecht in, maar ik vind het wel heel leuk’), een mooie film kijken (‘ik had zin in Dead Ringer, met een fantastische dubbelrol voor Bette Davis, maar het kwam er niet van’).

En soms wordt een week gedefinieerd door het rotsvaste vertrouwen dat niet alles tegelijk hoeft, dat prima ook al goed is, en dat eten, slapen en ademhalen al meer dan genoeg is. Denk maar aan een kat.