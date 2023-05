De ware liefde werpt zich niet in je schoot als je bekend bent, weet Kasper. Integendeel

Cabaretier Kasper van Kooten is op zoek naar een nieuwe, grote liefde. Hij doet wekelijks verslag van zijn tocht.

Aan de andere kant van de prachtige bomenlaan begint C. (47) naar me te zwaaien alsof ze me kent. Ach natuurlijk, dat vergeet ik altijd; ik ben van tv. Soms word ik daar ruw aan herinnerd. Als het op de liefde aankomt wil ik totaal onbekend voor iemand zijn en zonder de valse voorsprong het grote onbekende induiken.

Vorige week nog beet een vrouw mij toe: ‘Wat doe jíj op deze app, jij kunt toch zo iemand krijgen?!’ Ze schreef nog net niet ‘en nou opsodemieteren!’. Het is een onjuiste aanname dat de ware liefde zich in je schoot werpt als je bekend bent. Eerder het tegenovergestelde.

C. wil absoluut geen ONS, stond in haar profiel. Ik nam daarom aan dat ze wel intimiteit wilde, maar geen relatie, en dat ‘ons’ als koppel nooit ging bestaan. Toen ik haar schreef dat ik moest voelen of dat voor mij ook zo ging werken: ‘geen relatie, wel seks’, kwam de vraag: ‘ben je serieus?’ Toen ik antwoordde ‘ja’, schreef ze dat ik maar even moest opzoeken wat ONS betekent.

Dat deed ik. Het betekent One Night Stand, dus. En dat wilde ze niet. Precies het tegenovergestelde van wat ik dacht. Weer wat geleerd. Maar ik wil ook geen One Night Stand. Ik zoek een One Night die Standhoudt.

We lopen nu allebei op de helft van de bomenlaan naar elkaar toe. Ik hou een beetje in, want ze loopt iets langzamer. Omdat C. de resterende afstand tussen ons blijkbaar ongemakkelijk vindt, zwaait ze nog een paar keer. Dat vind ik dan weer ongemakkelijk, omdat mij dat verplicht om steeds terug te zwaaien.

‘Ja, ik dacht al: je bent het echt...’, hijgt ze.

‘Jep’, zeg ik. ‘Heb je lang gereden?’

‘Ja, wat een roteind. Is het wel leuk, hier?’

Ze klinkt serieus. C. ken ik uit de chat als een zeer zelfstandige vrouw met een eigen modezaak in Nederland en een bed and breakfast op Ko Lanta, Thailand.

‘Wil je echt een heel stuk gaan lopen?’, vraagt ze.

‘Dat leek me wel lekker, ja.’

‘Nou, oké dan maar.’

Ik voel snel opkomende irritatie over haar ontbrekende wandelenthousiasme. Waarom spreken we dan hier af?! Bijna floep ik eruit dat ik dan toch liever alleen ga wandelen, maar dat kan natuurlijk niet. Of het kan wel, maar ik doe het niet.

‘Ben te moe om te verdwalen hoor...’, puft ze al bij de eerste paar stappen.

Ik zet met opzet flink de pas erin. Misschien schud ik haar wel af. Ze loopt schuin achter me door de bladeren te sloffen, als een kind met tegenzin. Er komt een mountainbiker langs ons gezoefd. Stikjaloers zie ik hoe volmaakt gelukkig hij op zijn fiets zit, in zijn eentje. Dat wil ik nu ook.

Er komt zowaar een gesprekje op gang. Ze vertelt hoe ze haar bed and breakfast gaat uitbreiden, samen met haar beste vriendin. Die vriendin had ooit een geheime relatie met een getrouwde man, maar die is tijdens een stiekeme ontmoeting omgevallen en ter plekke overleden. Haar vriendin was in shock en moest liegen omdat niet bekend kon worden dat ze een affaire hadden.

C.’s vriendin had de politie verteld dat ze ineens een onbekende man zag liggen tijdens haar fietstocht en direct 112 had gebeld. Als getuige mocht ze mee in de ambulance. Hij bleek op slag dood te zijn geweest. In het ziekenhuis vertelde ze zijn echtgenoot waar ze hem had gevonden. Nietsvermoedend viel de vrouw de minnares van haar man in de armen. Samen huilden ze.

Ik stel mij ineens voor dat mijn sloffende date ook nog getrouwd blijkt te zijn, maar dat ik dat niet weet en dat zij dan hier ineens... of ík?! Ik maak zo onopvallend mogelijk drie strakke bochten rechtsom en sta binnen een kwartier weer op de parkeerplaats naast mijn auto. Het laatste stuk over de bomenlaan loopt ze alleen terug naar de hare. Ze zwaait nog een keer. Ik knik kort en stap in. Goddank heb ik het er levend vanaf gebracht.