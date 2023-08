‘De tijdelijkheid was wat mij betreft het belangrijkste kenmerk van onze relatie’

Beeld Loutje Hoekstra

Jochem (33) uit Nederland:

‘Op 17 augustus 2021 was het bloedheet in Rome. De dag ervoor had ik een van mijn educatieve geschiedenisvideo’s opgenomen op de Via dei Fori Imperiali, maar met 38 graden was het bijna niet uit te houden en die ochtend besloot ik na een langzame start rond een uur of 11 naar het museum voor moderne kunst te gaan, waar de airco vast zou aan staan. Mijn vriendin was zojuist vertrokken, het liep al een tijdje niet zo lekker tussen ons, het was fijn even alleen te zijn om rustig onze relatie te kunnen overdenken.

’s Avonds boekte ik een goedkoop hostel in de buurt van het station. Om niet in mijn eentje op een kamer te zitten, ging ik met wat mensen eten in zo’n restaurant dat je overal ter wereld in de buurt van hostels hebt, met op het menu goedkope vegaburgers en shakshuka. Opeens werd ik op mijn schouder getikt. Achter me stond een mooi meisje, veel jonger dan ik, ze lachte en vroeg: heb ik jou vanochtend in het museum gezien?

Zomerliefde is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin een zomerliefde van kort of langer geleden door beide lovers onder de loep wordt genomen.

‘Vanaf haar tafel had ik haar al naar me zien loeren, ik herkende haar niet, maar haar gekijk was me wel opgevallen, het gebeurt niet vaak dat meisjes zo duidelijk hun belangstelling laten blijken. Ik reageerde een beetje uit de hoogte, geen idee waarom. Vond ik dat ik op deze manier mijn trouw liet blijken aan mijn vriendin? Speelde ik hard to get? Achteraf heb ik geen idee waarom ik zo horkerig deed, ik zei: ja, daar was ik vanochtend, zullen we straks verder praten?

‘Speelse’ kennismaking

‘Na een minuut of tien stond ik op en liep naar haar toe. Zij zat met wat luidruchtige Amerikaanse meisjes aan tafel, waar het er een stuk gezelliger aan toe ging dan in mijn wat stijve Zwitserse gezelschap. Ik ging links van haar aan tafel zitten, helemaal naar haar toegedraaid. Ik wilde niet al te gretig zijn, maar alles in me riep ineens hoe fijn het was onder onbekende gelijkgestemden te zijn. We begonnen te praten, wanneer ik een woord moet plakken op die eerste kennismaking, zou het ‘speels’ zijn. Een speels soort flirten. We hadden het over het museum, de kunst die er hing, en na verloop van tijd, aangemoedigd ook door de aanwezigheid van de Amerikaanse meiden, van wie er een die avond met negen mannen zoende, veranderden de gespreksonderwerpen in seks, drugs en uitgaan.

‘Het was coronatijd, binnen waren maskers verplicht, maar voor het eerst in lange tijd konden we dansen. De discotheek was een tot dancing opgepimpte aftandse bar, met nauwelijks airco. Ik droeg nog steeds hetzelfde shirt als die ochtend en was aan het einde van de nacht totaal doorweekt en gelukkig en bevrijd. Gezoend hebben we niet die nacht. Wel hebben we de volgende ochtend samen ontbeten, wat achteraf gezien een wonder mag heten, want toen ik wakker werd stuurde ik haar de meest afgezaagde tekst die je maar kunt bedenken: hoe gaat het, engel? Ze reageerde honend: o mijn god, een openingszin uit de jaren negentig, waar haal je die opeens vandaan?

Even slikken

‘Die dag reisde ik door naar vrienden buiten Rome en ging zij terug naar Ljubljana waar ze vandaan kwam. Aan één stuk door stuurden we elkaar in de trein appjes. We staken elkaar vrolijk de loef af met de ene grap na de ander. Daarna werd het stil. Ik had nooit gedacht dat ik haar nog zou terugzien. Mijn gedachten dwaalden al snel af naar het gesprek dat ik te voeren had met mijn vriendin. Wat gingen we doen: door of stoppen. Eenmaal thuis kwamen we tot de conclusie dat de laatste optie voor ons allebei de beste was, wat overigens niks te maken had met Zala.

‘Dat ik niet lang daarna, half september, een bericht kreeg van haar was onverwacht en puur toeval. Met een paar vriendinnen wilde ze er even tussenuit en Amsterdam bleek de goedkoopste bestemming die ze kon vinden, ze wist dat ik in Nederland woonde, maar waar precies? Nou, toevallig Amsterdam dus. Ik bood aan ze een tour door de stad te geven en nodigde ze uit te komen eten in mijn appartement. Toen ze terugkwam van de wc zoenden we en twee dagen later hadden we de geweldigste seks.

‘Ik dacht dat ze ergens begin twintig was, maar ze bleek pas 19, wat wel even slikken was, want zo’n man wilde ik niet zijn. Een veel jongere vrouw wekt de foute schijn van profiteur. En dat terwijl het mij menens was, en ik alleen maar gekker op haar werd gedurende die twee dagen in Amsterdam. Daar was niks oppervlakkigs aan, dit was diep en echt. Sommige mensen nemen de wereld zoals-ie is, maar Zala ondervraagt ieder detail, ze is ongelooflijk grappig en heeft de mooiste lach, en als dat clichés zijn, prima. Sinds november dat jaar hebben we een relatie. Voor mij is ze iedere dag anders én hetzelfde, ik ben enorm gelukkig met ons leven. Wanneer we onze zelfgemaakte tosti’s eten bijvoorbeeld, met knoflook, boter en kaas, in onze slordige voortuin in Gdansk waar we nu tijdelijk wonen.’

Zala (21) uit Slovenië:

‘Ik was in mijn eentje aan het hiken door Italië toen ik besloot nog een paar dagen naar Rome te gaan. Het lopen viel me zwaar en naar Rome moest ik toch om van daaruit de trein terug naar huis te nemen. Die ochtend van 17 augustus 2021 was ik in de Galleria Nazionale d’Arte Moderna, toen ik een mooie man zag lopen. Hij was lang en blond, en droeg een vrolijk funky Hawaii-achtig shirt in groen en geel, en een korte broek. Zijn aanwezigheid had iets kalms. Hij leek iemand die genoeg had aan zichzelf. Rustig liep hij van zaal naar zaal, zonder oog voor de andere bezoekers nam hij de werken in zich op. Ik sloeg hem van een afstandje gade. Leuke man, dacht ik, met dat lichte gevoel van spijt dat je kunt hebben wanneer je een voorbijganger ziet die je intrigeert, waarvan je weet dat je hem nooit zult leren kennen.

‘Het kwam niet bij me op hem aan te spreken. Ik ben nogal gereserveerd, daarbij: wat had ik moeten zeggen of vragen? Hi, ik ben Zala uit Slovenië? Waar kom je vandaan? Daarnaast had ik thuis een jongen, iemand met wie ik veel contact had. Niet dat we iets hadden, maar kennelijk toch genoeg om me geremd te voelen zomaar een vreemde man aan te spreken.

Graag of niet

‘Ik geloof niet dat ik tussen het verlaten van het museum en het eten nog aan de lange knappe man uit het museum heb gedacht. Hij was intussen verdwenen naar een hoek van mijn geheugen, als just another person. ’s Avonds ging ik met Amerikaanse meisjes uit het hostel naar een tent waar het vol zat met jonge lowbudgettoeristen. We zaten aan tafeltjes buiten in een chaotische, drukke buurt, ik keek om me heen en ineens zag ik een Hawaii-shirt dat me bekend voorkwam. Ik keek nog eens en nog eens, en ja hoor, hetzelfde shirt, hetzelfde haar, dezelfde man. Ik had intussen wat gedronken, draaide me om en vroeg: zag ik jou niet in het museum vandaag? Hij reageerde nogal koeltjes: ja, daar was ik, laten we straks even verder praten. Ah, oké, dacht ik, graag of niet. En ik keerde me om naar mijn nieuwe lawaaierige Amerikaanse vriendinnen.

‘Na een half uur kwam hij toch naast me zitten. Hij draaide zich helemaal naar me toe, alle schroom leek ineens verdwenen en al snel hadden we een gesprek dat licht en schertsend was, maar niet zonder diepte. Op een of andere manier helpt het als je merkt dat je grapjes door de ander worden begrepen. Met onze humor zaten we helemaal op één lijn, wat het mogelijk maakte daar midden op straat in de hitte tussen de druk pratende Amerikanen ingewikkelde onderwerpen aan te snijden, zoals de relatie met onze moeders en broers en zussen. Die avond hebben we gedanst en gedronken en de volgende dag hebben we elkaar aan één stuk door berichtjes gestuurd vanuit de trein; hij ging naar vrienden, ik terug naar Slovenië. Allebei grappend over onze kater.

Van vreemdeling naar vriend

‘Maar hij bleef just another person. Een player van 31 die indruk wilde maken, dacht ik. Een fuckboy die je niet serieus moet nemen. Hij werd pas weer een tastbare herinnering toen ik toevallig de maand erop in Nederland belandde, omdat ik met wat vriendinnen een stedentrip wilde maken en Amsterdam de goedkoopste bestemming bleek. Ik stuurde Jochem een bericht. Hé, waar woon jij eigenlijk? Als historicus gaf hij ons een rondleiding langs de grachten waarvan ik niks heb onthouden, omdat ik alleen maar naar zijn mooie gezicht en lichaam zat te kijken.

‘Dat weekend is hij blijven slapen in onze airbnb. De dag erop, toen ik met vriendinnen in museum Nemo was en al snel besloot naar buiten te gaan en op de trappen wat te lezen, begon ik met hem te appen en binnen een kwartier kwam hij naar me toe gefietst. Ook hij had een boek meegenomen. We gingen zitten op een bankje aan het water, stil, lezend, ik met mijn hoofd tegen zijn schouder. Alsof we een stel waren, een stel voor even. Voor de duur van een paar dagen veranderde deze vreemdeling in mijn vriend. Want dat we nooit een echt stel zouden worden, daar twijfelde ik geen seconde aan. De tijdelijkheid was wat mij betreft het belangrijkste kenmerk van onze relatie.

‘Voor mij was 2021 het jaar waarin ik me had voorgenomen vriendjes voorlopig af te zweren. Ik had het goed in mijn eentje, zou met het Erasmus-uitwisselingsprogramma naar Berlijn gaan, er viel nog zo veel te ontdekken. Pas toen hij later dat jaar, in november, bij mij langskwam en we op een ochtend in bed lagen en hij zich naar me toe draaide en vroeg ‘Wil je mijn vriendin zijn?’, begreep ik voor het eerst dat ik verliefd was. Ik was in shock. Hoe had ik verliefd kunnen worden zonder dat te weten? Natuurlijk wilde ik zijn vriendin zijn, dat sprak vanzelf.

‘Berlijn werd uiteindelijk Gdansk en Jochem ging met me mee. Ineens leef ik met een volwassen man die gewend is aan drie maaltijden op een dag en daar zit niks bij met goedkope toast of chips. Het is nogal een stap om zo jong al samen te wonen, maar voorlopig heb ik geen enkele twijfel. Dat kalme, zelfverzekerde van hem, dat ik al had gezien in het museum, maakt hem prachtig en uniek. Dat en zoveel meer, zoals de rare yogahoudingen die we voor de grap doen in bed en die altijd worden gevolgd door geknuffel.’