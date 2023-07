De subscription box is een soort kerstpakket, maar dan elke maand – met voornamelijk ‘onnodige troep’

Katinka Polderman bedenkt een alternatief voor de subscription box. Want we komen om in moderne verschijnselen als deze, maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten.

Eén keer ben ik erin getrapt: een paar jaar geleden nam ik een abonnement op een subscription box met Japanse kantoorartikelen. Voor 25 euro kreeg ik elke maand een verrassingsdoosje met dingen als een kladblok van ragfijn papier, pastelkleurige konijntjesvormige paperclips, postpapier met antropomorfe spiegeleieren mét bijpassende enveloppen én bijpassende stickers, washitape, een pen en nog meer stickers. Elke maand maakte ik schuimbekkend van vreugde het doosje open en liet verlekkerd al dat prachtigs – dat ik anders nooit zou hebben gekocht en nu zomaar in mijn schoot kreeg geworpen – door mijn handen gaan. Daarna stopte ik alles terug in het doosje en deed het doosje in een la, bij de eerder ontvangen verrassingsdoosjes met Japanse kantoorartikelen. Voor ooit, dan-en-dan-een-keertje.

Het duurde een tijd voordat ik ontdekte dat ik nooit iets uit die doosjes gebruikte, en daarna duurde het een poos tot ik het abonnement opzegde.

Inmiddels was ik meer dan 300 euro en twee lades vol doosjes verder.

Er zijn abonnementsdozen voor speelgoed, knutselprojecten, spirituele producten (‘ieder kwartaal een momentje voor jezelf’, met deze maand: een steen, een kaars en wensvlaggetjes), onderbroeken, hondensnacks, honingvarianten, parfum, kleding, kruidenmelanges, gin, koffie, thee (‘iedere maand een momentje voor jezelf, ontdek steeds nieuwe thee mengelingen’ (sic)), sieraden, er zijn ontelbaar veel verschillende ‘beauty boxen’ (‘geniet iedere maand van een momentje voor jezelf met onze beauty box’), dozen met snoep, dozen met ‘duurzame producten’ (‘vol duurzame alternatieven voor je huidige wegwerpspullen, voor een zero waste lifestyle’), gitaristengadgets en scheikundeproefjes.

De subscription box is een soort kerstpakket, maar dan elke maand. En welk thema de box ook heeft, de gemene deler is dat de spullen die erin zitten nooit zouden zijn gekocht als ze niet in abonnementsvorm waren aangeboden, in ieder geval niet door degene die ze in zijn of haar doosje vindt, omdat ze sterk afhankelijk zijn van persoonlijke smaak en gewoonten. Het grootste deel van al die ‘unieke musthaves’ uit de doosjes valt in de categorie ‘onnodige troep’. Ze belanden dus in een la en uiteindelijk ongebruikt in de prullenbak.

Wij mensen zijn dol op verrassingen, dol op uitpakken en dol op nieuwe spullen die we niet per se nodig hebben. Daarbij zijn we blijkbaar te lui om zelf te bedenken waaraan we ons geld uitgeven. En al die hebzucht en luiheid blijken precíés in een kartonnen doosje te passen.

Het is vreselijk decadent en kon eigenlijk al nooit, maar nu al helemaal niet meer. Weg ermee dus.

Voor de echte subscriptionboxjunks heb ik wel een soort overgangsregeling bedacht: de doorgeefdoos. Je stopt hem vol met alle troep die via de subscription box je huis is binnengekomen en stuurt hem naar de volgende doorgeefdoosabonnee. Die haalt eruit wat hij of zij denkt te gaan gebruiken, stopt z’n eigen overtollige abonnementsmeuk erin en stuurt de doos door. Een oneindige antiverspillings-subscription box. Leuk ingepakt, want dat is natuurlijk waar het om draait: het feest van het uitpakken, al die troep even vreugdevol schuimbekkend bepotelen en dan hop die doos weer in.