De stijl van stylist Tan France (van de ‘French tuck’) komt wel héél dicht in de buurt van perfectie

Perfectie bestaat niet, al helemaal niet als het gaat om mode en stijl, waar the eye of the beholder altijd het finale oordeel velt. Maar bij het bestuderen van de stijl van televisiepersoonlijkheid, ontwerper en stylist Tan France (bekend van Queer Eye en Next in Fashion, beide op Netflix) komen de ogen van de toeschouwers wel heel dicht in de buurt van een perfectie-ervaring. Dat zit hem niet eens zozeer in wát hij aanheeft (al zijn die outfits altijd een genot op zich), als wel in de manier waarop hij het draagt. Alles klopt, vooral die aspecten waarmee anderen vaak smokkelen: de snit van zijn jasjes, de lengte van mouwen en broekspijpen, de boorden van zijn overhemden, de plooien van zijn geliefde bandplooibroeken, de proporties, de kleuren, de stoffen. Enfin, er is geen detail dat aan zijn aandacht ontsnapt, tot en met zijn perfect gecoiffeerde grijze kuif aan toe.

Zomerstijl is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine van Stefanie Bottelier.

De liefde voor en kennis van mode ontwikkelde de 40-jarige Tanveer Wasim Safdar (France is de naam van zijn echtgenoot) op jonge leeftijd. Vanaf zijn 6de was hij kind aan huis in de Noord-Engelse textielfabriek van zijn uit Pakistan afkomstige grootvader en op zijn 13de zette hij al zelf een spijkerjack in elkaar. Na een succesvolle carrière in de mode – hij werkte als ontwerper voor ketens zoals Zara en begon in zijn nieuwe thuishaven Utah een merk gespecialiseerd in modest kleding, een groot succes bij de plaatselijke mormonen – was hij klaar voor een leven als rentenier.

Maar toen was daar Netflix met het voorstel mode-expert te worden in de realityshow Queer Eye, waarin vijf gay mannen – ‘The Fab 5’ – make-overs uitdelen op het gebied van mode, beauty, interieur, koken en culturele vorming. In dat hysterische en hysterisch populaire programma is France vooral bekend geworden vanwege het veelvuldig aanbevelen van de ‘French tuck.’ Ondanks zijn achternaam is hij niet de uitvinder van deze nonchalante techniek voor het instoppen van een shirt (in de broek aan de voorkant, eruit aan zij- en achterkant) en opvallend genoeg wordt hij zelf zelden gespot met zijn hemd uit zijn broek.

Het nastreven van perfectie kan leiden tot voorspelbaarheid, maar hier zien we de hand van de meester. Als France kiest voor een klassiek pak dan is dat wel limegroen, babyblauw of zachtroze, of hij draagt er opvallende schoenen bij. En als hij extravaganter gekleed gaat, is zijn kleding vaak neutraal gekleurd en gaat die vergezeld van ingetogen accessoires. En zo blijft hij verzekerd van de bewondering van alle beholders.

