De smalle straatjes, het statige stadhuis, het schelpvormige plein: Siena ís geschiedenis

Beeld Joost Stokhof

‘Het is dus Sjeena’, zegt Stephanie Kloos (53), ‘geen Sjenna.’ Ze kwam voor het eerst in Siena in 1993 als student Europese studies, werd er verliefd, en verhuisde in 1999 voor altijd naar Italië. ‘Toen ik een tijdje tolkte op het gemeentehuis, Engels en Nederlands, viel het me op dat er vaak buitenlandse bruidsparen naar Siena en Toscane kwamen om te trouwen. Veel Amerikaanse paren, maar ook Nederlandse.’ Samen met haar zus in Nederland begon Kloos ToscanaFesta, een bedrijf dat Toscaanse bruiloften organiseert, van locatie tot jawoord in het gemeentehuis. ‘Siena is een stad die geschiedenis ademt, nee, geschiedenis ís. Het statige Palazzo Pubblico, de Duomo met de zwart-witte strepen, de smalle straatjes, alles gaat terug tot de Middeleeuwen. Dat is al bijzonder genoeg. Maar als je de omgeving erbij optelt, de wijngaarden, kastelen, cipressen en glooiende heuvels en de olijfbomen die in alle seizoenen hun zilverachtige kleur houden, dan is dit helemaal een fenomenale plek.’

Paarden en wijken

Stephanie Kloos: ‘De Campo is het schelpvormige stadsplein en het hart van alles. In de zomer wordt hier twee keer de Palio gehouden, de paardenrace tussen de verschillende stadswijken, die allemaal een ruiter afvaardigen. De Campo wordt dan omgebouwd tot middeleeuws strijdtoneel met tribunes en verpulverde tufsteen op de grond. Elke wijk heeft van oudsher zijn eigen vlaggen en vaandels, en er zijn processies en diners. Elke wijk wil graag winnen, maar het is nog belangrijker dat de rivaliserende contrada niet wint. Ik heb de Palio al vaak meegemaakt, maar het spel en de betekenis zijn voor mij nog steeds niet helemaal te doorgronden. Buiten de Palio is de Campo altijd een leuk en levendig plein, en goed te overzien vanaf het terras van Osteria del Bigelli, een prima restaurant.’

Osteria del Bigelli, Il Campo 58-60

Beeld Joost Stokhof

De zalen van het Palazzo

‘Aan de Campo staat het Palazzo Pubblico, het eeuwenoude stadhuis van Siena, tevens het stadsmuseum, met een 14de-eeuws fresco van Simone Martini. Het Palazzo Pubblico heeft een prachtige trouwzaal, de Sala del Concistoro, met zo’n spectaculaire plafondschildering. Je kunt sinds een paar jaar ook trouwen in de open loggia van het paleis, of – heel exclusief – in de Sala del Mappamondo, de zaal met het Martini-fresco. Dat kost zomaar een paar duizend euro. Het Palazzo Pubblico is ook te bezoeken zonder trouwplannen. Het is altijd wel heel feestelijk als een bruidspaar over de Campo loopt en wordt toegeklapt met hoera-geroep.’

Il Palazzo Pubblico, Il Campo 1

Beeld Joost Stokhof

Bron van vreugde

‘We blijven op de Campo, omdat ik ook de Fonte Gaia wil noemen, de fontein van de vreugde. Siena heeft geen meren of rivieren dichtbij, dus is er in de 14de eeuw een ingenieus netwerk van waterwegen onder de stad aangelegd, de bottini, om van rivieren en bronnen verderop water naar de stad te vervoeren. De Fonte Gaia was de eerste bron die in gebruik werd genomen en was daarom letterlijk een bron van vreugde. Van april tot en met oktober kunnen bezoekers de bottini bekijken. Dat organiseert de gemeente, de Comune di Siena, samen met de Associazione La Diana.’

Spritz en pizzaatjes

‘Dit vind ik zo’n fijne wijnbar, recht tegenover de Fontebranda, een andere middeleeuwse waterbron, en naast Siena’s andere grote kerk, de San Domenico, die ’s avonds mooi verlicht is. Pino alle Fonti heeft goede wijn en spritz en excellente pizzaatjes en hapjes, bruschette, crostoni, salami, pecorino. We gaan hier dus graag borrelen.’

Pino alle Fonti, Via Fontebranda 79

Beeld Joost Stokhof

Knusse truffel

‘Siena is volgens de legende op de heuvel ontstaan, waar nu de smalle Via Castelvecchio is, een historische plek. Hier wonen, achter de beschermende middeleeuwse stadsmuren, is werkelijk bijzonder – alles blijft voor altijd bewaard. Heel soms vind ik het een beetje benauwend: dit is een onveranderlijke stad, niets zal ooit anders worden. Maar eten op de kleine, beschutte binnenplaats van Osteria di Castelvecchio is fantastisch, daar is geen twijfel over mogelijk. Binnen is het net zo knus. Ik kan in deze osteria alles aanraden: de vis, de fiorentinasteak, de groene tagliolini met truffel, de maltagliati met Toscaanse worst. De Toscaanse keuken is vrij eenvoudig, een boerenkeuken, maar zo goed. Geen sauzen, wel kruiden, salie, basilicum, rozemarijn.’

Osteria di Castelvecchio, Via Castelvecchio 65

Verrassend Toscaans

‘Iets verder van het centrum ken ik nog een sfeervol en gezellig restaurant met aardig personeel: Salefino, op de hoek van de Via Garibaldi en de Via degli Umiliati. Mooi opgemaakte gerechten. Het is weer een onmiskenbaar Toscaans restaurant, maar wel met verrassende invloeden van buiten, en met aardbeien met mascarpone toe, verrukkelijk.’

Salefino Vino e Cucina, Via degli Umiliati 1

Wijngoed in de avondzon

‘Niet ver van Siena ligt het landhuis waar mijn zus en ik vaak huwelijksfeesten houden. Een historisch chianti-wijngoed met een zwembad, een groot stuk land met schapen, paarden, kippen, een moestuin, een kruidentuin, alles tussen de druivenranken en cipressen. Als een blij gezelschap daar aan gedekte tafels zit in de avondzon, de glazen vol, kan dat er heel filmisch uitzien. La Torre alle Tolfe is net zo goed als landhuis buiten trouwerijen te boeken, gasten mogen – als ze willen – meehelpen met de druiven- en olijvenoogst.’

La Torre alle Tolfe, Strada delle Tolfe 14

Chianti en pelgrims

‘Toscane is schoonheid, ik zei het al en kan het niet anders zeggen. Van de chianti-wijngaarden – er is een chianti-autoroute, de Chiantigiana (SR222) – tot de kastelen: er is een kastelenroute, de Strada dei Castelli del Chianti. En er is een oude pelgrimsroute, dwars door Siena, de Via Francigena, die nog niet zo lang geleden nieuw leven is ingeblazen. Dicht bij Siena kan ik nog het middeleeuwse dorp Monteriggioni erg aanraden, middeleeuwse pracht.’