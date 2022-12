De sfeer is feestelijk bij speakeasy Ox, maar de gerechten zijn afgeraffeld en onbegrijpelijk slordig

De cocktails en de sfeer zijn in goede handen bij Ox in Rotterdam, maar het eten is een dure aaneenschakeling van gemakzuchtig gemiste kansen.

Ox Schiekade 189, Rotterdam ox-rotterdam.nl Cijfer: 5 Cocktailbar-restaurant met een verstopte ingang en Chinese gerechten ‘in een modern jasje’. Vier gangen verrassingsmenu (shared dining experience) € 70 p.p., losse gerechten om te delen rond de € 10 en € 20, gerecht met eend € 27,50 p.p.

Een speakeasy is een min of meer geheime bar die z’n oorsprong heeft tijdens de Amerikaanse drooglegging, toen drankzuchtigen hun toevlucht zochten in clandestiene stokerijen. Sinds de jaren nul beleefde dit type ‘moet-je-van-weten’-etablissementen ook buiten de illegaliteit een opleving, en de aantrekkingskracht geldt onverminderd. Zo is Ox verstopt achter een scharrig, helverlicht flatportiek niet ver van Rotterdam Centraal. Alleen het karakter bij de bel – de os uit de Chinese dierenriem – laat ons weten dat we op de goede plek zijn. Door een onopvallende deur worden we een met kaarsen verlicht, aardedonker trapje afgeleid naar het ondergrondse.

Daar wacht het restaurant aan het eind van een ruig, met graffiti besmeerd halletje – een soort kruising tussen een opiumkit en een jazzkelder. Het is er lawaaierig en feestelijk en ook hier zijn overal kaarsen. Vrijwel al het andere licht komt van het reusachtige aquarium, waarin maanvissen traag heen en weer zwemmen. Achter de lange bar staan toffe gasten cocktails te shaken, en onze extreem leuke serveerster – een en al guitige knipogen en samenzweerderige grapjes – dirigeert ons naar een hoog tafeltje. Ze is de hele avond een plezier om aan tafel te hebben, en ook de rest van het personeel is hartstikke aardig.

Hersenkrakend koud

‘Willen we een cocktail, dames?’ Dat willen we. Van de lijst klassiekers kies ik de oil washed dirty martini (€ 13) met Griekse olijfolie en gefermenteerde olijfbladeren. Die is perfect: hersenkrakend koud en genadeloos effectief met een randje vuige funk – het perfecte medicijn tegen een slechte dag.

Uit het lijstje gebaseerd op de regio’s van China kiezen we de Sichuan (€ 15): een old fashioned met roggewhiskey, zwarte kardemom, oolongthee en citrusbitters – kruidig, rond en lekker. Later op de avond krijgen we ook nog twee goedgemikte natuurwijnen geschonken (een Federspiel riesling van Högl en een Italiaanse moscato met wat schilweking), er is van alles per glas.

Verbouwde Chinese klassiekers

De sfeermatige en vloeistoffelijke invulling zijn bij Ox, kortom, in goede handen. Daarom vinden we het extra stom te moeten melden dat het eten bij ons matig-tot-slecht is. De menukaart toont een interessante lijst met verbouwde Chinese klassiekers. Je kunt kiezen voor een verrassingsmenu (€ 70) of je plaatst je bestelling door de gewenste gerechten op een notitieboekje aan te kruisen, zoals bij het dimsummen gebruikelijk is. Een beetje een kunstje, in een zaak waar de meeste mensen zo te zien voor-, hoofd- en nagerecht bestellen en die met mes en vork opeten, maar goed.

Is er verder iets, vragen we, dat we echt niet mogen missen? ‘We hebben pekingeend met pannekoekjes buiten de kaart om’, zegt de serveerster met wederom een samenzweerderige knipoog. ‘Daar komen de mensen echt voor terug. Zin in?’ Kom maar op!

Onbegrijpelijk slordig

Allereerst kiezen we de dimsumklassieker xiao long bao (€ 8 voor twee); met varkensgehakt en bouillon gevulde stoompasteitjes die hier niet in hun mandje (xiaolong) worden geserveerd maar op een leistenen bord. Als we ze optillen zien we waarom: van beide buideltjes is de complete bodem afgebroken en in de keuken achtergebleven, samen met de bouillon. Het zijn als het ware gehaktballetjes onder een deegstolpje.

De Chrystal tofu shiitake (€ 10 voor vier) zijn rijstvellen gevuld met lekker hartig, pikant mapo tofu-achtig mengsel met shiitake. Hier zijn de pasteitjes echter zo slordig in het mandje gelegd dat ze volledig met elkaar verkleefd zijn. Alles valt uit elkaar en scheurt tot een hutsekluts van deeg en vulling zodra we het proberen op te pakken, de randjes die over elkaar heen liggen zijn hard en droog gebleven. Onbegrijpelijk slordig. Het stomste aan allebei de gerechten vind ik dat degene die dit op het bord heeft gelegd, gezien moet hebben wat er is misgegaan, maar waarschijnlijk heeft gedacht: ‘Ach, het is donker daarbinnen – ze merken het vast niet.’ Precies zoals bij het op-z’n-gat-serveren van ontplofte bitterballen.

Imitatiekaviaar

Dan de dronken krab (€ 16) in een gelei van shaoxingwijn. Die wordt geserveerd in een kaviaarblikje met onderin een crème van aardpeer, dan koude krab in gelei en daar weer crème fraîche op, en een uitgedroogde dot van het goedje dat hier ook weer foutief ‘haringkuit’ wordt genoemd. Echte haringkuit bestaat uit speldenknopkleine, crèmekleurige eitjes. Deze zwarte imitatiekaviaar is een fabrieksproduct gemaakt van gerooktevisafval, bindmiddel en inktvisinkt.

Dronken krab. Beeld Els Zweerink

Noordzeekrab met geoxideerde wijn is een verrukkelijke combinatie, maar door de gestapelde manier van serveren moeten we meer denken aan een bakje tonijnsalade. Het is qua textuur niet lekker, het eet heel raar (zo uit een blik) en de opgedrongen associatie met een duur luxeproduct als kaviaar vind ik bij een gerecht mét kaviaar al behoorlijk ordinair, laat staan in een gerecht zonder.

Shared dining-valkuil

De cold mala chicken (€ 17) is wederom een troepig bordje met daarop een kleine, met sous-vide tot één saaie en evenwijdige textuur gegaarde kippendijfilet. Die is ingesmeerd met een marinade van sichuan- en chilipepers (het woord ma-la wordt in de Sichuankeuken gebruikt voor de verdovende sensatie van de sichuanpeper samen met de hitte van chilipeper) met daarnaast een matig interessant koolwortelslaatje. Het heeft echt niks te maken met de Sichuangerechten met koude kip, zoals de Mouth watering chicken of speekselkip, waar het waarschijnlijk losjes op is geïnspireerd.

Ook de koude brisket (€ 16), die bereid zou zijn in ‘negen jaren oude master stock’ en geserveerd zou worden met judasoor, tofu en koriander, is een onaf, afgeraffeld gerecht dat er werkelijk niet uitziet en ons vooral de associatie met broodbeleg geeft. De brisket is niet zacht maar taai en heel zwaar gerookt, en ligt op hetzelfde matige wortelkoolslaatje dat we bij de kip kregen. De rest van de beloofde ingrediënten (tofu, paddestoel, negen jaren oude master stock) ontbreken volledig. Het zijn typische voorbeelden van de shared dining-valkuil: gerechten kleiner dan voorgerechten die worden geserveerd voor de prijs van een hoofdgerecht.

Controversieel ingrediënt

Het uitstekende humeur dat we kregen van onze cocktails is inmiddels wel zo’n beetje uitgewerkt, en de eend waar mensen voor terugkomen vormt de genadeklap. Pekingeend is een gerecht met een heel specifieke, bewerkelijke bereiding van lakken, drogen en roosteren waardoor die z’n specifieke vorm krijgt. Het onderhuidse vet is gesmolten, de eend wordt daarin als het ware gekonfijt, en het vel is zeer dun, knapperig en smaakvol – het belangrijkste deel van het gerecht. Wat wij krijgen is geen pekingeend, maar een groot stuk zwaar gepekelde en toch taai geworden geroosterde eendenborst in plakjes, zonder knapperig vel.

Pekingeend. Beeld Els Zweerink

De bijgerechten: pannekoekjes met harde randjes, ingemaakt mosterdblad en aardbeien-hoisinsaus (beide oké), julienne van rauwe groenten, en werkelijk het allerzieligste, allermeest mishandeldste reepje foie gras dat we ooit hebben gegeten. Het is een mysterie hoe het is bereid, smaakt naar ongezouten purschuim en ik vind bovendien dat je een controversieel ingrediënt als gemeste lever niet onaangekondigd en ongevraagd moet serveren. De witte gestoomde rijst (€ 3) die we als bijgerecht hebben besteld is droog en smaakloos als houtsnippers, de gestoomde groenten (€ 10) is een bosje bimi met pikante saus. Als dessert kiezen we tofu-fa; een soort zijdezachte panna cotta van sojamelk (€ 12). Het blijkt een gemberpuddinkje met druiven, stijf als een stuiterbal.

Veel restaurants gaan nog steeds gebukt onder personeelstekort en torenhoge inkoopprijzen, en moeten daarom bijna allemaal zowel hun prijzen verhogen als hun keukenhandelingen vereenvoudigen – daar hebben we begrip voor. Waar we geen begrip voor hebben, is gemakzuchtig broddelwerk zoals we bij Ox op tafel kregen waar dan vervolgens de hoofdprijs voor wordt gerekend: pas op de rekening zien we dat de als ‘pekingeend’ verkochte eendenborst € 55 kost. Het is jammer van de leuke plek, maar dit is echt geen aanrader.