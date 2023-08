De ruimte van de één betekent nu eenmaal automatisch de beknotting van de ander

Na zeven jaar alle vakanties op volle gezinssterkte te hebben beleefd, was het ons eindelijk gelukt: we gingen een weekendje weg, met z’n tweeën, zonder kinderen dus, alleen wij, met de trein naar Rotterdam, al zou ik mijn handtekening net zo lief onder een weekendje visafslag hebben gezet, zo laag lag de lat, zo hoog was de nood.

Nood, echt?

Alles is relatief, maar het kwam niet te vroeg, na zeven jaar. Toen hadden we de oudste achtergelaten bij haar grootouders, opa Ben was er nog, en wij de pleitert gemaakt naar het Midden-Oosten, nog even weg, voordat de tweede kwam. Ik herinnerde me de twijfel die me overviel op de luchthaven, tussen vakantiegangers met afritsbroeken, zakenlieden in transit, bohemiens met O-benen en rugzakken. Waar waren we in godsnaam mee bezig? Straks crashte het vliegtuig en was zij wees, en voor wat, omdat wij zonodig even ‘moesten opladen’?

De tweede had ons verder gedomesticeerd, aan huis en hof gebonden, de derde deed de rest. Wat we meemaakten, maakten we voortaan met elkaar mee. Het was een verhaal van verbondenheid, in al zijn vormen, en daarmee het klassieke verhaal van ieder huishouden, waarbij de relatie de vorm aanneemt van een krijtbord vol afspraken waar je je aan te houden hebt, omdat de ruimte van de één nu eenmaal automatisch de beknotting van de ander betekent. Het had geleid tot een solide huis, maar daaronder zat het gevaar, een bedreiging die niet van buiten kwam maar van binnen. Wiens werk woog zwaarder? Onder het bord met geboden zat een muur waar we dagelijks tegenaan liepen, soms per ongeluk, soms willens en wetens, elke ruzie een poging om een centimeter eigen leven te winnen op de ander. Op momenten genoot je van het ijzeren ritme, kijk eens waar het ons had gebracht, op andere vervloekte je precies dat.

We zouden niet de eersten zijn die ermee te maken hadden, de dips in waardering, het sluimerende verzet, en we zouden niet de laatsten zijn, dus zorg dat je tijd maakt voor elkaar, spoorden de mensen die ons waren voorgegaan ons aan. Ze zeiden er alleen niet bij wie het fort ondertussen moest bewaken.

Maar nu was het dan toch geregeld.

Linda heet ze, 65 jaar aan goede bedoelingen, ze kwam binnen met kattenoortjes op. Toen we even later met hoge snelheid langs weilanden en distributiecentra flitsten, voelde ik mijn telefoon trillen. Ze waren aan het skeeleren achter het huis, op de foto stonden vier duimen omhoog. Ik pakte het voorverpakte broodje van het tafeltje voor me en keek naar de man tegenover me, verdiept in zijn boek over de Tweede Wereldoorlog. ‘Gaat goed, hoor’, zei ik.

Over de inhoud van het weekend hoef ik jullie niks te vertellen, want die kent u uit eigen leven: Boijmans, Deelder, vrouw van kleur op Nikes. Uitslapen, helemaal tot half 9. Koffie op de Nieuwe Binnenweg, een uitsmijter in het Scheepvaartkwartier. Alleen de geraspte drop en Koreaanse munt in het restaurant op Katendrecht, de buurt waar eens niemand geslaagd was, ongeacht afkomst of huidskleur, en nu iedereen, die zagen we niet aankomen.

‘Misschien’, zei Marcel, ‘misschien moeten we hier gaan wonen. Opnieuw beginnen.’

‘Nee’, zei de serveerder die net bijschonk, met zijn geblondeerde haar en snor helemaal van nu. Hij lachte erbij maar meende het toch, op een vreemde manier nam het me voor hem in.

Op zondag was het op, onze tijd, in de trein naar huis at Marcel een frikandel en ik een bowl met gezonde dingen. We konden er weer tegenaan.