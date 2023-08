De perfecte vlieger? Die maak je gewoon van een vuilniszak. Volg deze 6 stappen maar

Beeld Hilde Harshagen

Vliegeraar en verpleegkundige Alex Zonnenberg (48) uit Sliedrecht heeft het jaar opgedeeld in twee helften: ’s zomers gaat hij vliegeren, in de winter bouwt hij de vliegers. Dat laatste doet-ie gewoon in de woonkamer. Het neemt nogal wat ruimte in, zo’n vlieger van 5 bij 5 meter, dus een extra kamer zou niet vervelend zijn. Gelukkig vliegeren z’n vrouw en drie dochters van 16, 20 en 22 graag mee.

Een flinke vlieger kan gerust zo’n honderd uur aan bouwtijd kosten. Het is nogal een precies werk, namelijk: Zonnenberg zoekt graag naar vliegerideeën op websites met wiskundige objecten die je kunt uitprinten en vouwen van papier. Een tijd geleden maakte hij een voetbalvormige vlieger, compleet met allerlei driehoeken in verschillende kleuren die samen sterren vormen. Eerst uitrekenen hoe je zo veel mogelijk driehoeken uit de stof kunt halen, dan knippen, alle stukken stof nummeren en vervolgens achter de naaimachine zitten. Het eindresultaat mag er dan ook wezen: z’n dochters kunnen er met z’n drieën in staan, zo groot is-ie.

De perfecte is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine waarin iemand vanuit zijn/haar expertise uit hoe je een perfect (zomer)ding maakt.

De Perfecte: Vlieger Beeld Hilde Harshagen

Met die grote vliegers gaat Zonnenberg langs bij festivals, bedrijfsevenementen en strandtenten. Afhankelijk van de natuur blijft hij wel: laatst had hij de bus al volgeladen met vliegers voor een evenement, maar stond er geen wind. Dan hoef je dus niet meer te gaan. Wat die wind betreft wil Zonnenberg liever aan de kust wonen dan in Sliedrecht. Daar waait het meestal een stuk stabieler, wat voor die grote vliegers handig is. Mocht je niet dicht bij het strand zijn, dan hoef je volgens Zonnenberg niet te treuren: voor een kleine vlieger als deze hier, is windkracht 3 of 4 perfect. Zolang je maar voor een vlakke omgeving zorgt, zonder bomen, hoge gebouwen en met al helemaal geen hoogspanningsmasten, vliegvelden of onweer.

Zo maak de je perfecte vlieger:

1. Trek een vuilniszak of plastic zak uit een keukenkast. Voor het vliegertouw gebruik je iets wat tegen water kan, zoals een nylon draad. Ook heb je nog twee dunne stokken (maximaal 3 millimeter diameter) van elk 60 centimeter nodig (die kun je bij de bouwmarkt halen) en een rol ducttape en transparante tape.

De Perfecte: Vlieger Beeld Hilde Harshagen

2. Knip het vliegerdoek in één stuk uit de plastic zak, in de vorm van een diamant. Teken daarvoor eerst een rechthoek van 60 bij 40 centimeter op de zak. Aan de onderkant van deze rechthoek komen twee gaten met elk een diameter van 14 centimeter, voor de stabiliteit van de vlieger. Maak met een passer een rondje (met een diameter van 14 centimeter dus) op 10 centimeter van de zijkant, en de tweede op 30 centimeter van dezelfde zijkant. Knip deze cirkels uit, let op dat ze op dezelfde hoogte zitten.

De Perfecte: Vlieger Beeld Hilde Harshagen

3. Teken dan twee ‘flappen’ aan de lange zijkant van de rechthoek, zoals op de foto. De punt van de flappen komt op 40 centimeter hoogte van de lange kant van de rechthoek, en is op het breedste punt 20 centimeter lang. Knip vanaf dat breedste punt naar de punten van de rechthoek aan beide kanten, tot je een diamantvorm hebt.

De Perfecte: Vlieger Beeld Hilde Harshagen

4. Leg de stokjes tussen het middenstuk en de flappen en plak ze met transparante tape op de drie plekken vast. Aan de boven- en onderkant plak je de tape naar achter. Plak de hoeken van de flappen ook naar achter met ducttape (zo voorkom je dat het touw zichzelf lossnijdt).

5. Knip een stuk touw af van ongeveer 150 centimeter. Maak met een naald of ponstang twee gaatjes in beide ducttape-punten van de flappen. Knoop de ene kant van het touw in een van de gaatjes, en doe hetzelfde aan de andere kant. Zorg dat je de stokjes aan de achterkant van de vlieger houdt. Het touw komt aan de andere kant.

De Perfecte: Vlieger Beeld Hilde Harshagen

6. Trek het touw strak en leg een lus in het midden om daar de vliegerlijn aan vast te knopen. Als je liever een wat grotere vlieger hebt, kun je alle afmetingen maximaal twee keer vergroten.