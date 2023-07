De perfecte cocktail maak je met rokerige mezcal

David Trampe maakt een Paloma. Beeld Hilde Harshagen

David Trampe (41) van de Rotterdamse bar Botanero was al een paar jaar barman toen hij voor het eerst mezcal proefde. Z’n precieze woorden weet-ie nog exact: ‘Yo, what the fuck is dit?’ Voor wie zich dat ook afvraagt: mezcal is een Mexicaanse drank met een rokerige smaak, gemaakt van de agaveplant.

Deze vetplant doet er minstens acht jaar over om geslachtsrijp te worden, maar als het eenmaal zover is, schiet er een enorme bloem naar boven. Dan is de plant klaar om geoogst te worden: de bloem en de bladeren gaan eraf, tot je bij het hart komt, waar de suikers inzitten. Dat lijkt een beetje op een artisjokhart, maar dan net een tikje groter: het hart van een 25-jarige agave kan zomaar 600 kilo wegen. Dat hart wordt in stukken gehakt, in een kuil in de grond gestopt waar een vuur brandt van vulkanisch steen en hout. Daarna wordt het begraven onder zand. Na een paar dagen verhitting wordt de agave vermalen, gefermenteerd en uiteindelijk gedistilleerd.

De perfecte is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine waarin iemand vanuit zijn/haar expertise uit hoe je een perfect (zomer)ding maakt.

Inmiddels is David acht keer naar Mexico gereisd om dit proces mee te maken. Dat kan je onder andere zien aan zijn rechterarm: zowel de bloeiende agave als het hart en het maalproces heeft-ie daarop getatoeëerd. Allemaal omdat mezcal zo absurd lekker is. En dat zegt hij echt niet alleen uit een soort beroepsdeformatie: uit whisky kan je 260 verschillende smaakidentiteiten halen, maar uit agave wel 1200, zegt David. Je moet de agave zien als de druif: je hebt niet één type, maar allerlei verschillende soorten. En dus heb je ook allemaal verschillende soorten mezcal, waarvan tequila de bekendste is.

Maar goed nieuws voor iedereen die daar een slechte feestervaring mee heeft: je hoeft het niet puur te drinken. Een van de lekkerste dingen die je met mezcal kan maken is de Paloma, een grapefruitcocktail. Zo kan je net een tikje toegankelijker genieten van de - volgens David - ‘meest authentieke en arbeidsintensieve sterkedrank die er bestaat’.

De PerfecteCocktail Beeld Hilde Harshagen

Zo maak je de perfecte Paloma:

1. Haal een goede mezcal in huis. Er moet minstens ‘artesanal’ of ‘ancestral’ op staan, dan heeft-ie een goed productieproces doorlopen, met respect voor de oude tradities. Koop vooral géén ‘aged’ mezcal. Een goede mezcal is helder, zodat je de smaak niet kan verdoezelen met het hout van het vat. Koop er ook geen met een worm of rups erin, dat is een oud marketingtrucje. Het alcoholpercentage moet minstens 45 procent zijn. Als het minder is, is de mezcal waarschijnlijk vermengd met water.

2. Maak je glas goed schoon en knijp een limoen uit op een bordje. Dip de rand van het glas in eerst het limoensap, en dan in een bordje met zeezout (het liefst Maldonzout). Veeg de binnenkant van het glas weer schoon, zodat het zout niet in je drankje komt.

3. Leg een paar ijsblokjes in je glas en schenk er 40 milliliter mezcal bij.

4. Top het af met 75 milliliter van een goede grapefruit-frisdrank, bijvoorbeeld van die van Three Cents.

5. Mocht je de frisdrank niet hebben, koop dan losse grapefruits. In dat geval gebruik je 40 milliliter versgeperst sap, en 15 milliliter suikersiroop (200 gram suiker met 100 gram water verwarmen in een pannetje tot het opgelost is). Doe er nog 30 milliliter bruisend water bij.

6. Even roeren, partje grapefruit erin, en klaar!