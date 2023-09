De onderbroek doet dit najaar dienst als bovenbroek, maar niet op de clichématige ‘sexy’ manier

It-girl Edie Sedgwick in kort broekje. Beeld ANP / Mary Evans Picture Library Ltd.

Icoon: Edie Sedgwick

Voordat Edie Sedgwick (1943-1971) ten prooi viel aan een drank- en drugsverslaving en op 28-jarige leeftijd overleed aan een vermoedelijke overdosis, was ze in de jaren zestig een paar jaar de stralende it-girl van de Factory-scene van Andy Warhol. Als zijn muze speelde ze in een aantal van zijn films, maar het is vooral haar mod-look – kort geblondeerd haar, met zwarte kohl omrande ogen, rechte mini-jurkjes, flatjes – waardoor ze onsterfelijk is geworden. Eens in de zoveel tijd wordt die look weer afgestoft en tot inspiratie gebombardeerd. Dit najaar is het haar voorliefde voor de onderbroek als bovenbroek die aan de beurt is. Het is misschien bijna zestig jaar geleden dat Edie in het rond danste in een glittertopje of gestreept truitje boven een onderbroek (eventueel met zwarte panty), het ziet er nog even fris en modern uit.

Stijlschool is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin Stefanie Bottelier en Arno Kantelberg een actueel modeverschijnsel bespreken. Wat moeten we dragen en hoe?

Sterveling: Julia Fox

Zoals we weten droeg Marilyn Monroe in bed alleen Chanel no. 5. Model Julia Fox draagt niet heel veel meer als ze voor een boodschap de deur uitgaat. Het wás ook ongewoon warm op die bewuste voorjaarsdag in Los Angeles. Wellicht dat Fox om die reden de buurtsuper bezocht in niet meer dan een onderbroek en bralette, beide van de Amerikaanse ontwerper Alexander Wang.

Haar spijkerbroek had de voormalige muze van Kanye West omgetoverd tot boodschappentas. Samen met de laarzen en de blazer (ook van Wang trouwens) vormde dit een triple-denimomlijsting van een tja, nogal zomers tableau. Ooit droeg Madonna haar ondergoed over haar bovengoed, maar Julia Fox laat dat hele bovengoed-gedoe weg. Scheelt ook een hoop was zo.

Julia Fox Beeld Getty

Op de catwalk

De onderbroek als bovenbroek is alomtegenwoordig bij de shows, maar nergens op een clichématige ‘sexy’ manier. Geen tanga’s of strings, maar eerder matrone-achtige exemplaren, ook nog eens gemaakt van materialen die men niet vaak aantreft in de lingerielade, zoals tweed, wol en zelfs corduroy. De bovenhelft is vaak goed uitgerust met bijvoorbeeld een dikke trui, twinset of colbert, zodat er een look ontstaat van iemand die vol goede moed is begonnen met aankleden en toen gewoon is vergeten om ook nog een broek of rok toe te voegen. De meest ‘Edie’ looks vinden we bij Miu Miu.

vanaf links: Helen Anthony, Kronthaler Westwood, Miu Miu, Miu Miu, Ferragamo Beeld Imaxtree

Andreas Kronthaler voor Vivienne Westwood

Huiswerk

* Maak het contrast in look and feel tussen bovenkant en onderkant zo groot mogelijk, zowel op gebied van weerbestendigheid als in de beoogde dagbesteding.

* Tenzij u in het bezit bent van erg veel zelfvertrouwen, is een panty of maillot onmisbaar.

* Iets gereserveerder van aard? Draag dan een transparante jurk of rok over de onderbroek.