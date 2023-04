De ochtendroutine is niets meer dan het tussenstation naar ziljardair

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week komt Emma Curvers in opstand tegen het gedram van de ‘5 am club’.

Ik woon boven een sportschool. Ik ben lid, al kun je mij in sommige maanden ook zien als een soort mecenas. Nu is het op zich al erg genoeg om telkens als ik thuiskom of vertrek te worden geconfronteerd met mijn tekortkomingen, maar dit jaar is de sportschool ten prooi gevallen aan een rebranding. Het is nu een ‘urban fitness community’ en er schreeuwen overal bemoedigingen naar me: ‘BURN MORE’ op de trap, ‘WHO RUN THE WORLD?’ in de kleedkamer. Tot mijn verbijstering vervroegde de urban fitness community zijn openingstijd naar 6 uur. Wat gebeurde hier allemaal in mijn ingedutte bakfietsenclave? Pas toen ik het op TikTok weer zag langskomen wist ik wat de sportschool bezielt: dit is de groeiende invloed van de ‘5 am club’.

Mocht je dit fenomeen hebben ontweken, en dat kan makkelijk want dit slag mensen tref je niet op feestjes: de 5 am club is een beweging van mensen die om 5 uur ’s morgens opstaan. Dat is tot daaraan toe, maar het is niet zo dat ze dan gewoon op hun telefoon gaan scrollen en zwijgen zoals normale mensen, nee, ze hebben een strikte ochtendroutine: ze rollen serums over hun gezicht met een dermaroller, dan even mediteren en yoga, een zwik supplementen, journallen in het dagboek, om 6 uur naar de gym, en dán pas ontbijt en een ijskoffie to go naar kantoor. Mannen vervangen vaak de dermaroller voor een ijsbad. Terwijl ze dit allemaal doen kijken ze heel mindful, hoewel ze natuurlijk voortdurend een statiefje meeslepen, zodat ze ons op TikTok of LinkedIn kunnen inwrijven hoe superieur hun levensstijl is. Zonder bevestiging van vreemdelingen is het waarschijnlijk ook niet vol te houden.

Uiteraard is dit allemaal de schuld van een zelfhulpboek, namelijk de 5 AM Club van Robin Sharma, al stond er ongetwijfeld in de Bijbel al iets als ‘Gij zult voor het krieken van de dag opstaan’. Helaas, uit onderzoek blijkt dat vroeg opstaan maar voor ongeveer een op vier mensen goed werkt, die andere mensen vergaat het een paar uur later ook prima. Vroeg opstaan is namelijk moreel neutraal: niet goed, niet slecht. Vandaar mijn vraag: iedereen is zo’n beetje zestien uur wakker, dus wat maakt het dan in godesnaam uit wélke zestien uur?

Nou, en dit is dus het ergst: volgens Sharma en zijn volgelingen hebben 5-am-mensen een voordeel doordat ‘de concurrentie slaapt’. De wereld is in hun optiek jij tegen de rest, een strijdtoneel waarin je elke dag de beste moet willen zijn, allemaal om uiteindelijk highly effective te worden. Hoe je van die concurrentiepositie profiteert als je salarisadministrateur of mondhygiënist bent is me een mysterie, maar goed, ze noemen tussen 5 en 6 het ‘victory hour’, en vertellen elkaar dat allerlei highly effective people óók om 5 uur opstaan, mensen als Apple-ceo Tim Cook en Oprah Winfrey enzo. Er staan wijsheden in als: ‘Als je wilt performen zoals de top 5 procent, moet je je niet gedragen als de 95 procent.’

En dáár komt de aap uit de mouw: al die mensen in de #5amclub die compleet één met zichzelf zitten te zijn, is het mediteren niet te doen om het vergaren van inzicht of rust, ze mediteren om daarna keihard te knallen, ze journallen niet gewoon omdat dat geinig is, maar om hun goals scherp te krijgen: de ochtendroutine is niets meer dan het tussenstation naar ziljardair. Intussen werkt het natuurlijk andersom: terwijl de 5 am club groeit en reikt naar rijkdom, wordt er iemand rijk dankzij hen, iemand die miljoenen mensen een paperback kan laten kopen en hen achter beloften aan laat hollen als achter koek aan een koordje. De 5 am club is, zoals alle hustle culture, gewoon deel van de ratrace.

In plaats van onszelf met de zoveelste methode te tuchtigen als een legerofficier, kunnen we veel beter de nutteloosheid leren vieren, dralen op niets af – beter voor de creativiteit. Het lichaam hoef je niet te beschouwen als een Formule 1-auto die steeds efficiënter moet worden afgesteld, eerder als een oud deux-chevauxtje waarmee je op niks af door de Provence dwaalt. Je hoeft niet elke ochtend te lijden, je hoeft nergens voor te boeten, de enige aflaat die je moet betalen is het abonnement van de sportschool.