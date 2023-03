De muziekcassette is nog niet uitgestorven. Integendeel, maar waar speel je die dingen op af?

Beeld Paul Faassen / Henk Wildschut

Lang, lang geleden, toen je muziek nog kon vastpakken en er nog geen algoritmen waren die je muziekvoorkeur beïnvloeden, bestonden er wel al buurjongens. Oudere, grotere buurjongens met duizelingwekkende platencollecties. Dat waren je analoge algoritmen, die bepaalden waar je naar luisterde. Pink Floyd, Supertramp en The Eagles zijn allemaal via geleende plaatjes nader tot mij gekomen en heb ik me met cassettebandjes eigen gemaakt.

Soms stonden er hele albums op die in plastic gevatte bandjes, maar vaker waren het mixtapes. Het samenstellen van zo’n collectie favoriete songs was misschien wel het summum van de oude casstebandjescultuur. Met name het opnemen van de radio was een ritueel waarbij timing, oplettendheid en zorgvuldigheid cruciaal waren. Bij het opnemen van een top-40-song moest je alert zijn om zo weinig mogelijk van het dj-gebabbel mee te nemen en zo veel mogelijk van het liedje. Waarbij je nauwlettend de vu-meter op het cassettedeck monitorde; een beetje in het rood mocht, maar te veel leidde tot een beroerde geluidskwaliteit. Verder was het een kwestie van opletten op de lengte van het laatste nummer, om te voorkomen dat het bandje van 60 of zelfs 90 minuten voortijdig vol raakte en afsloeg.

Maar het cassettebandje, de geluidsdrager die voor weinig geld werelden van muziek kon ontsluiten, leek anno 2023 rijp om net als Super-8-films en VHS-banden te worden bijgezet in het museum van dode media. In tegenstelling tot vinylplaten brachten cassettebandjes tot voor kort niet genoeg enthousiasme bij jongere generaties teweeg om het uit te houden als muziekmedium. En waar vinyl vintage werd, leek het cassettebandje een fossiel.

Internetmeme

Kijk maar naar die ene internetmeme die mijn oude vertrouwde tapeje presenteert als een opgegraven, archeologisch artefact. Of die meme waarin een cassettebandje is afgebeeld met daarnaast een potlood en daaronder de tekst: ‘Onze kinderen zullen nooit weten wat dit betekent.’

Dacht het niet. Het cassettebandje is bezig met een lange, langzame comeback bij jongere generaties en er is een gerede kans dat een millennial je prima kan uitleggen hoe je met dat potlood eerste hulp kunt verlenen aan een in het ongerede geraakt cassettebandje. In 2022 werd in de Verenigde Staten met 440 duizend exemplaren een stijging in de verkoop van cassettebandjes gemeten van 28 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Nog steeds een fractie van de totale albumverkoop – 0,44 procent – maar een robuuste groei voor een drager die acht jaar geleden haast non-existent was. Toen gingen er 74 duizend muziekcassettes over de Amerikaanse toonbanken.

Het bandje verspreidt zich in de hippe uithoeken van de jongerencultuur. Het kledingbedrijf Urban Outfitters verkoopt sinds 2016 cassettebandjes van onder anderen Justin Bieber en The Weeknd. In 2022 hebben populaire artiesten als Harry Styles, Taylor Swift, Billie Eilish en Bad Bunny hun laatste albums op cassette uitgebracht. Björk heeft recentelijk haar hele oeuvre ook aan tape toevertrouwd.

Cassettebandjes van de Bandjesfabriek in Lochem. Beeld Kees Muizelaar

Dat Styles, Swift, Eilish en Bad Bunny zich tot het bandje hebben bekeerd zou zomaar te maken kunnen hebben met Stranger Things. In het vierde seizoen van deze superpopulaire tv-serie, die zich in de jaren tachtig afspeelt, luistert hoofdpersoon Max in sleutelscènes naar Kate Bush op dat heerlijke jarentachtigcuriosum: de walkman. Maar de renaissance begon met de film Guardians Of The Galaxy uit 2014, waarin een cassettebandje, met daarop de Awesome Mix Vol. 1 een belangrijke rol speelt. De soundtrack, met daarop dezelfde liedjes als op de mixtape, kwam op nummer een in de Amerikaanse Billboard-hitlijst. Voor het eerst bereikte een soundtrack van verzamelde popsongs de toppositie. Er volgde een Awesome Mix Vol. 2.

Nicheproduct

Het cassettebandje is in de afgelopen de­cen­nia getransformeerd van een algemeen geaccepteerd medium tot een nicheproduct voor een kleine schare tapeliefhebbers en fans, en dat zijn in 2023 de millennials en generatie Z. Boekhandelmedewerker Bertram Borkes (54) ziet ze langskomen in de cassette- en platenafdeling, zijn hoekje van boekwinkel Broese in Utrecht. Jongeren van 15 tot 30 jaar komen bij hem voor vinyl en tapes. Een vast meidengroepje was een tijdje geleden al aan het vinyl gegaan.

Borkes: ‘Het is soms echt de manier om iets moois van je favoriete artiest in huis te halen. Een hebbedingetje. Sommigen hadden niet eens een platenspeler. Die kochten de laatste Taylor Swift om hem ingelijst op te hangen aan de muur.’

Maar langzamerhand wordt vinyl voor hen te duur. Lp’s kosten momenteel tussen de 20 en 25 euro, met uitschieters naar 35 euro voor de nieuwste van Taylor Swift of Harry Styles.

‘De classics die je die kids ook gunt, Nevermind van Nirvana, Back to Black van Amy Winehouse en Rumours van Fleetwood Mac, die verkopen nog wel, maar je merkt dat elk jaar de verkoop afneemt. Die meiden kopen nu ook cassettes. Het is een alternatief voor dat clubje.’

Al zal een instapper wel wat moeite moeten doen om een redelijk tweedehands cassettespeler op de kop te tikken. Ze worden bijna niet meer gemaakt en originele Sony Walkmans zijn tweedehands al snel 200 euro.

Borkes heeft zijn lievelingen uitgestald in een analoge, mechanische sprookjeswereld. Van verre lonkt de Awesome Mix Vol. 1 van Guardians Of The Galaxy, weliswaar op vinyl. Er zijn rijtjes begerenswaardige plastic doosjes in felle kleurtjes. Op de ruggetjes kun je lezen wat voor lekkers er binnen schuilt. Een Philips-cassetteklokradio verzorgt de muzikale ambiance en Borkes heeft zelfs plannen voor een cassettebandjes-Wall Of Fame. Hij heeft al gesigneerde tapejes van Henk Hofstede van de Nits, Tim Knol en harpist Remy van Kesteren, want Nederlandse artiesten blijven niet achter.

Moderne klassieker

Wacht, hij laat een moderne klassieker zien. Het debuutalbum van Spinvis verschijnt als cassette. Die met de befaamde albumhoes, een foto van het oorspronkelijke Basf-bandje waarop Erik de Jong zijn eerste demo opnam. Het artwork is quasi authentiek nagebootst om hem zo veel mogelijk op dat oude geknutselde tapeje te laten lijken. Inclusief echt plakbandje om heropname te voorkomen. Of de sixpack van DeWolff, een plastic box waarin de eerste zes albums van de populaire bluesrockband als cassettesnoepjes zijn uitgestald.

De tapes komen allemaal van de Bandjesfabriek, het enige cassettebandjesproductiebedrijf in de Benelux. Eigenaar Thomas Baur runt sinds 2017 de fabriek in Lochem waar veel Nederlandse artiesten hun cassettes laten maken. Gefascineerd door alles wat met audio en vintage-hifi te maken heeft, wilde hij het stokje wel van de vorige eigenaar overnemen. Volgens hem is het cassettebandje voor de meeste kopers niet per se de vorm waar ze standaard naar luisteren. Het is iets wat ze als fan in hun collectie willen hebben. Met promotiestunts, die aandacht genereren voor een speciale uitgave, kan het soms heel hard gaan. Die sixpack van DeWolff werd vorig jaar, ironisch genoeg, op Record Store Day uitgebracht. ‘Ze waren niet aan te slepen, terwijl die platen nog gewoon circuleren.’

Thomas Baur van de Bandjesfabriek in Lochem. Beeld Kees Muizelaar

In 2017, het beginjaar van Baur, gingen er 15 duizend bandjes de deur uit. In 2022 liep dat aantal op tot 35.500. ‘We zijn meer dan 200 procent in productie gestegen. Ik schat in dat we dit jaar nog naar de 50 duizend gaan.’ Terwijl hij dat zegt, meldt een van Baurs twee medewerkers dat er net een bestelling van 1.300 blanco tapejes is binnengekomen.

Bij boekhandel Broese bestaat een deel van het muziekassortiment uit eenmalige stunts. Als Borkes weer een partijtje Taylor Swift in huis heeft, ‘verdampen die bandjes waar je bij staat’. Maar van de tapes is het best verkochte product bij Broese ook nog altijd het blanco cassettebandje, bedoeld om zelf muziek op vast te leggen. En dat betekent dat de nieuwe cassetteconsument ook een beetje producent is, de muziekgod van weleer die in de slaapkamer bepaalde wie van zijn of haar lievelingen een plek verdiende op zijn of haar eigen Awesome Mix.

Vinylritueel

Ah, de mixtape! Wie alleen hoog opgeeft over dat vinylritueel van de naald in de groef plaatsen, heeft nog nooit dat sacrale moment meegemaakt waarin je gelijktijdig de play- en rec-toets indrukte voor een opname. Ervaringsdeskundige Borkes weet er alles van. Hij heeft wat van zijn thuisproductie meegenomen. Opnamen van Ronflonflon avec Jacques Plafond, de ontregelende chaosradio van Wim T. Schippers uit de jaren tachtig, liveopnamen van The Police, nog een voorbeeld. Alles voorzien van zelfgemaakt, kleurig artwork.

Want het mixtapeje was veel meer dan een verzameling liedjes. Het was collagekunst en bloemlezing tegelijk, bedoeld als muzikaal profiel van de verzamelaar. Wie een mixtapeje weggaf, deelde iets van zichzelf. Een seculiere hostie: hier neem dit tapeje, want dit is mijn ziel. Hoogdravend? Borkes gaf een aantal mixtapes aan zijn vriendin op de middelbare school. Ze zijn nu al tientallen jaren samen.

De Bandjesfabriek in Lochem. Beeld Kees Muizelaar

Op de middelbare scholen van de jaren tachtig werd er niets zo gepersonaliseerd als de schoolagenda en het blanco cassettebandje. Toegegeven, beide hadden nu eenmaal een functie als leeg canvas, waar invulling aan gegeven moest worden, maar dat gebeurde op zo’n extreem atypische wijze dat ze vaak veranderden van gezichtsloos gebruiksvoorwerp naar moderne volkskunst. Zelf knutselde ik doorwrochte ontwerpen voor verzamelbandjes van Einstürzende Neubauten, waarvan de de ruggen samen het logo vormden van de Duitse industrial band. Er was een collage van knipsels uit tijdschriften voor een housemix. Een pentekening voor een verzameling klassieke soul. Het verzamelen en ontwerpen was tijdrovend liefdewerk. De Engelse auteur Nick Hornby beschreef in High Fidelity (1995) het maken van een mixtape als ‘het schrijven van een brief’. Veel uitwissen, heroverwegen en opnieuw beginnen. ‘A good compilation tape, like breaking up, is hard to do.’ Of deze uit het essay The Hallucinatory Life Of Tape van Paul Hegarty, hoogleraar aan de universiteit van Nottingham: ‘De mixtape is meestal een bode van persoonlijke uitdrukking, ook al is die gebaseerd op toeëigening.’

Dan is het niet verwonderlijk dat het cassettebandje is herontdekt. Het was en is het medium om van ‘jouw muziek’ echt jouw muziek te maken. Bovendien veranderde het onze muziekbeleving zo ingrijpend dat je gerust kunt spreken van de tijdvakken vóór en na de introductie van de muziekcassette in 1963.

Mobiele muziek

Je kon er voor het eerst goedkoop je (zelfgemaakte) muziek mee opnemen, kopiëren en verspreiden. Het maakte door de opkomst van autostereo’s, boomboxen en walkmans voor het eerst in de geschiedenis muziek mobiel. Die insulaire, transcendente activiteit van muziek luisteren in de openbare ruimte, met je oordopjes in? Bestond niet voor bc.

Door al die eigenschappen heeft dat bescheiden plastic doosje een sturende rol gespeeld in het muzikale landschap van de jaren tachtig. Genres die uit een subcultuur ontstonden en waar platenmaatschappijen nog geen oren naar hadden, moesten het hebben van de cassettecultuur voordat ze naar een groter publiek doorbraken. Hiphop bijvoorbeeld.

De Nederlandse rapper Brainpower had zijn eerste demo thuis aan tape toevertrouwd. ‘Ik had ergens een drumloopje uit gevist en opgenomen op een bandje. Dat speelde ik af op de stereo, en ik ging er live overheen rappen. Zat ik precies tussen de stereotoren en de cassetterecorder van mijn zus in, die ik gebruikte om de boel op te nemen.’ Brainpower is een verzamelaar die zijn tapes op een vintage boombox afspeelt.

Hij brengt al zijn eigen uitgaven ook op cassettebandjes uit (‘hele bescheiden oplages hoor, van vijftig tot honderd stuks’). In zijn theatershow The Story of Hip Hop vertelt hij over de ontstaansgeschiedenis van het genre waarin het bandje een niet onaanzienlijke rol heeft gespeeld. Een pareltje uit zijn collectie is een tapeje uit 1981 met daarop een rapbattle tussen de New Yorkse crews The Cold Crush Brothers en The Fantastic Five in Harlem World. Was van Grandmaster Caz, lid van The Cold Crush Brothers én ghostwriter van de allereerste hiphopwereldhit, Rapper’s Delight van de Sugarhill Gang uit 1979.

Dode Zee-rol

‘Ik heb ’m nog van de man zelf gekocht. De eerste rapplaten kwamen in 1979 al uit, maar de muziek rouleerde tot begin jaren tachtig ook op cassette. Het waren bandjes die de hiphopcultuur in New York verspreidde.’ Hij kijkt naar het historische kleinood: ‘Dit is bijna de Dode Zee-rol van de hiphop.’

Dat naast de consument tegenwoordig ook de producent aan de tape gaat, is geen wonder. Baur van De Bandjesfabriek: ‘Voor artiesten is het verdienmodel bij Spotify gewoon kut. De enige die rijk wordt van Spotify is Spotify zelf. Een artiest die bij mij voor 3,50 euro per stuk honderd cassettes laat maken en ze vervolgens verkoopt voor 12 of 15 euro heeft tenminste een redelijke winstmarge. Tegelijkertijd is het bandje nog goedkoper dan de andere geluidsdragers. Het is een fysiek product waarmee je omzet genereert.’ En waar de wachttijd voor vinyl bijna een jaar is, heb je binnen een paar weken je eigen album op cassette.

En dat doe-het-zelf-aspect, eerder al benut door punk- en hiphopscene, vormt de aantrekkingskracht op hedendaagse tapeheads. Koen Bouman (28) kwam voor het eerst in aanraking met cassettebandjes toen hij als kind een My First Sony kreeg, inclusief bandje met kinderliedjes.

Bouman: ‘Daarna was er een tijd niets, totdat ik in 2018 naar Rotterdam verhuisde en in contact kwam met een vriendenclubje dat een klein alternatief podium runde. Iedere keer als daar een bandje langskwam, lag er weer een tafel vol tapes van hun muziek. Ik dacht: dit is vet. Daar wil ik ook iets mee.’

De Bandjesfabriek in Lochem. Beeld Kees Muizelaar

Bouman ontdekte dat hij als muziekfreak met belangstelling voor vormgeving zoveel meer kon met tape. Als afstudeerproject van zijn opleiding communicatie en multimediadesign richtte hij het cassettelabel op No Hay Banda op, met mixtapes van vrienden en twee losse albums.

In het oefenstudiocomplex dB’s in Utrecht, ‘waar iedereen wel een eigen band of project heeft’, ruilt hij nu tapejes met lokale bandjes.

Ambient

Musicoloog Hugo Heinen (25) doceert als onderwijsassistent populaire muziekgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en kreeg een jaar of vijf geleden van vrienden een kleine recorder, om mee te experimenteren. ‘Ik luisterde veel naar ambient en drone-achtige muziek. Het was de eerste keer dat ik aan de slag ging met cassettes. Daarna is het snel gegaan.’

Als muzikant en gitarist maakt hij nu tapeloops die hij gebruikt als begeleiding bij zijn liveoptredens. En omdat hij ook in poppodium Vera werkt, neemt hij zijn recorder weleens mee als hij toffe bandjes gaat kijken, zet het ding neer op het podium en neemt de show van zijn collega-muzikanten op. Heinen: ‘Heb ik een opname voor mijn eigen archief. Maar veel artiesten vragen me om er ook een voor hen te kopiëren.’

Het cassettebandje als compact, goedkoop, wendbaar, recyclebaar alternatief, dat ook nog eens de kracht heeft om muzikale volksstammen bij elkaar te brengen. De nachtmerries van weleer lijken vergeten. Vage herinneringen aan autostereo’s die radiocassettes opaten of bandjes die, vastgelopen in het mechaniek van het cassettedeck, meters plastic lintworm uitspuugden. Soms hielpen zelfs potlood en geduld niet meer. Na een van mijn cassetteoperaties in de jaren tachtig, waarbij het tapeje zijn ingewanden had uitgebraakt, bleek bij beluistering toch nog ergens een kink in de kabel; of beter, een twist in de tape. Vanaf dat moment moest ik muziek achterstevoren leren waarderen; Supertramps Crime Of The Century van kant B nu op kant A, Pink Floyds Dark Side Of The Moon van kant A nu op kant B.

Juist door de fysieke vorm en het ontwerp was het bandje een kwetsbaar, onhandig muziekmedium, gedoemd om (bijna) uit te sterven. Toen dealden we ermee omdat we geen andere keuze hadden. In de jaren tachtig kon je niet eens dromen van muziek zonder drager, die je bij wijze van spreken uit de lucht kon plukken. Dat het brekebeentje van de geluidsdragers nu door nieuwe, jonge liefhebbers in ere is hersteld, wordt dan ook weleens smalend analoog hipsterfetisjisme genoemd. Tja, in dat geval getuigt een kast vol boeken ook van analoog fetisjisme.

Maar boeken, platen en cassettebandjes zijn meer dan dragers van informatie. Ze belichamen ook de liefde voor al dat abstracte wat er zich binnenin afspeelt. Totempjes waar je je genegenheid aan kwijt kunt, die je kunt vasthouden.

Dat maakt waarschijnlijk ook het luisteren naar streamingsdiensten zo’n vluchtige ervaring. Het heeft geen hebbeding waarop je aandacht kunt richten. Het vereist geen ritueel om de muziek tot je te nemen. Je hoeft geen moeite te doen om het je eigen te maken. Het intermediair naar het hogere ontbreekt.

Nee, dan het tapeje: de persoonlijkste intermediair voor muzikale vervoering. De moeite die je deed om uiteindelijk je muziek op tape te kunnen horen, was geen moeite, maar persoonlijke aandacht aan iets waar je je hart aan had verpand. Ik heb dat verdraaide Pink Floyd/Supertramp-bandje in mijn collectie gehouden, lang nadat ik beide albums op vinyl had aangeschaft. Ach, het blijft je eigen onhandelbare kind, waar je ondanks alles toch van houdt.