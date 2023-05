De mooiste kleding is gemaakt tijdens het interbellum, volgens kleinkunstartiest Ken Besuijen

Ken Besuijen. Beeld Jordi Huisman

Wat spreekt je zo aan in dit verstopte theatertje?

‘In deze kleinkunsttempel kun je intiem verhaaltjes en liedjes delen met het publiek. Met veertig man zit het hier vol, dan zit je met je knieën tegen het toneel. Die muren hebben ook iets Brits, met die pasteltinten. Bovendien zie je hierbinnen niet dat het 2023 is, daar hou ik van.

‘In maart trad ik hier voor het eerst op met Nederlands cabaret van rond 1900, toen de kleinkunst net op gang kwam. Schitterend repertoire van bijvoorbeeld dichter-zanger Koos Speenhoff, een soort singer-songwriter avant la lettre. En natuurlijk Jean-Louis Pisuisse met Mensch, durf te leven!’

Wie? Ken Besuijen (28)

Waar? Torpedo Theater in Amsterdam

Werkzaamheden? Kleinkunstartiest en docent Engels

Wanneer is die liefde voor het klassieke ontstaan?

‘Van kinds af aan ben ik bezig met theater. Op jonge leeftijd leerde ik bij mijn opa en oma thuis de liedjes van Wim Sonneveld kennen. Die man zat goed in de kleding en maakte cabaret waarvan ik dacht: dat kan ik ook!

‘Daarna raakte ik langzamerhand gefascineerd door Britse televisieseries als Keeping up Appearances en Fawlty Towers. Daarin zag ik net geklede heren met die ultieme Britse humor en leerde ik hun tradities kennen. Zo wil ik er ook uitzien, daarin voel ik me thuis. Later kreeg ik meer aandacht voor het Britse koningshuis, en dat werd versterkt tijdens mijn studiejaar in Londen. De afternoontea-traditie en hun fascinatie en respect voor het verleden werkten aanstekelijk op mij. Ik las alles over etiquette en kostuumgeschiedenis. Een bron van inspiratie is koning Edward VIII, de latere Duke of Windsor. Hij combineerde ruiten, stippen en strepen en was altijd goed gekleed, van pantoffels tot kostuums. Die stijl is onderdeel geworden van mijn persoonlijkheid, dat is door mijn hele kledingkast te zien.’

Op mijn plek is een wekelijkse rubriek in Volkskrant Magazine waarin de geïnterviewden, op een mooie locatie, vertellen over hun smaak en voorkeuren op het gebied van kleding, interieur en design.

In welke tijd is jouw eigen stijl gesitueerd?

‘Het interbellum, in die tijd is naar mijn mening de mooiste kleding gemaakt, waarin het herenfiguur bovendien het best uitkomt. Nu zie je bijvoorbeeld van die broeken met een lage taille waar de buik overheen valt, dat ziet er niet uit. Een hoge taille maakt een stuk slanker, esthetisch zeer pleasing.’

Hoe zou je jouw kledingstijl omschrijven?

‘Altijd Brits met een vleugje theater. Ook wel dandy-ish, maar ‘dandy’ heeft vaak een negatieve ondertoon. In Amsterdam zeggen mensen vaak recht voor zijn raap ‘wat zie je er mooi uit’. Op mijn weg hiernaartoe hoorde ik het drie keer. In Meppel tikken ze elkaar op straat aan en wijzen me na: ‘Moet je die eens zien.’ Maar dat kan me niks schelen, ze nemen me daar ook zoals ik ben.’

‘Toen ik als docent mee was met een schoolreis van de derde klas, en de kinderen kwam vertellen dat het bedtijd was, verscheen ik in mijn satijnen, donkerblauwe pyjama met parelmoeren knopen en pantoffels van Harris tweed. Hun monden vielen open en een van de kinderen riep: ‘O meneer, u slaapt zelfs in stijl!’’

Het ‘voorstellinkje’

‘Op mijn borst heb ik altijd een ander ‘voorstellinkje’. Bij een jasje hoort een pochet. In de zomer linnen, maar nu een zijden pochet. Die moet niet matchen met je das, dat is not done. Daarbij een bloemetje, dit is een handgemaakte, zijden bloem die ik koop in Duitsland. Een speldje met het wapen van Meppel, mijn geboorteplaats. En een Zeeuwse knop, mijn familie komt daar oorspronkelijk vandaan.’

Ken Besuijen. Beeld Jordi Huisman

Ring

‘Onze familie had geen wapen, dus heb ik een genealoog onze stamboom laten uitpluizen. Een heraldisch expert heeft het wapen ontworpen. Je ziet onder andere de Zeeuwse vlag, de Nederlandse leeuw en paarden, aangezien mijn voorouders boeren waren. Na lang sparen kon ik deze ring laten maken bij een juwelier in Londen die dat ook deed voor de Britse koninklijke familie.’

Pak

‘Dit driedelige pak heb ik zelf ontworpen. De wol komt uit Schotland, en is zo dik dat het tijdens een Nederlandse winter als een soort oven voelt. De taille zit heel hoog, de broek zit bijna onder mijn oksels. Vroeger werd zo’n pofbroek ook wel een drollenvanger genoemd.’

Ken Besuijen. Beeld Jordi Huisman

Kwastjes

‘De kwastjes dienen ter versiering. Het is een soort sjaaltje dat je om je been knoopt. Dat wordt in Engeland bij de jacht gedragen. Daar draag ik ook graag geruite sokken bij.’

Zakhorloge

‘Deze heb ik een keer op Marktplaats gekocht voor een paar euro. Dan zie je dat iemand de waarde niet goed kent, en bied ik laag, zo’n 5 euro. Het groene van de ketting komt weer leuk overeen met het groen in mijn pak. Zo maak je er wat van.’

Ken Besuijen. Beeld Jordi Huisman

Losse boord

‘Je ziet het ook in Downton Abbey, dat ze bij het verkleden een nieuwe boord omdoen. Het hemd werd vroeger minder vaak gewassen dan de boord. Met een nieuwe witte boord konden ze dan een dag langer het hemd dragen. Bij een rok, jacquet of smoking, doe ik er een om de puntjes omhoog. Een vadermoordenaar noemen ze dat.’