De man van Jan de Hoop wil nu elke dag het bos in, en daar is Jan de Hoop niet gerust op

Jan de Hoop Beeld Erik Smits

Het was een leuk idee, vond voormalig Ontbijtnieuws-presentator Jan de Hoop (68), om een cursus wildplukken te volgen in het bos, het was een iets minder leuk idee, vond ook Ontbijtnieuws-presentator Jan de Hoop (68), dat zijn man, Coen, nu zélf het bos in wil gaan. Die eetbare takjes, die grasjes, allemaal leuk hoor, en lekker bovendien, maar zelf paddestoelen plukken? ‘Er is dus één paddestoel, nou, als je die eet, ben je binnen een dag dood.’ De hamvraag van de komende weken is dus, u voelt hem al aankomen: weet manlief die dodelijke paddestoel van de eetbare varianten te onderscheiden? ‘Ik ben er niet gerust op.’

Maar goed, veel tijd om erover na te denken was er verder niet: er moest een column worden geschreven voor Margriet, De Hoop en zijn man gaven twee presentatietrainingen, hij presenteerde zijn wekelijkse radioprogramma bij Omroep Gelderland en hij kreeg een sportmassage van de fysio wegens rugpijn omdat hij ooit verkeerd op een paard is gestapt (de beugel hing te hoog). ‘Ja, geregeld toch best wel pijnlijk’, bekent De Hoop, maar lang leve de e-bike.

Ze zijn om, fietsen veel, soms ver weg, soms in de buurt, ze wonen immers in het prachtige Radio Kootwijk, ook bekend als een van Nederlands mooiste natuurgebieden. Overal dieren. Hertjes, konijntjes, buizerds – laatstgenoemde zijn trouwens de reden dat De Hoop geen kippen meer heeft rondlopen in zijn keurig onderhouden tuin: elke keer als ze even weg waren geweest was het vrezen voor een bloedbad, ‘afschuwelijk’.

Dus de kippen wonen nu bij een goede vriend en genieten van een buizerdloos bestaan en De Hoop en zijn man hoeven zich geen zorgen te maken als ze weer de hort op zijn, zoals komende week, dan staat er een tripje naar Parijs geboekt, eten, cultuur, struinen, ‘heerlijk’. Minstens net zo heerlijk: de geur die du moment uit de keuken komt. Coen is een taart aan het bakken, de taart bevat geen zelfgeplukte producten, verzekert De Hoop, er zitten slechts peren in, afkomstig van de Appie, dus voorlopig – godzijdank – zullen er geen doden vallen.