De kookroom en de liefde vloeien rijkelijk in het Brabantse huiskamerrestaurant ’t Veurhuis

’t Veurhuis in Dongen is het liefdevolle nevenproject van een vriendelijk Brabants stel. Het eten heeft een hoog kookroomgehalte en niet alles is lekker. Toch lopen we vrolijk weer naar buiten.

’t Veurhuis Moersedreef 10, Dongen

veurhuis.nl

Cijfer: 7 Huiskamerrestaurant met veertien stoelen en een wisselend verrassingsmenu. Drie gangen € 42,50, vier € 52,50, vijf € 62,50.

‘Ik wil niet zeuren, maar waar zijn we eigenlijk?’, vraagt mijn tafelgenoot. Tussen Moer en Dongen heerst na zessen het type diepe, opslokkende duisternis waar stadsmensen onrustig en gedesoriënteerd van raken, zelfs met navigatie en een volle batterij. We rijden langs melkveehouderijen, een kwekerij, voorbij Kattenpension De Krullentrap. Dan kondigt de Google-dame hoorbaar opgelucht aan dat onze bestemming zich bevindt aan de rechterkant. Voor een scouting-achtig gebouw, waar alle lichten uit zijn, parkeren we de auto – normaal gaan we met het openbaar vervoer, maar daar was vandaag volgens diezelfde Google-dame in dit geval geen enkele mogelijkheid voor.

Onze bestemming bevindt zich, zien we nu, bij ’t Volderke, een terrein met verschillende soorten groepsaccommodaties. ‘Hoe kwamen we ook alweer aan dit eetadres?’, vraagt mijn tafelgenoot. ‘Ik... ik weet het zo gauw even niet meer’, zeg ik (meer over mijn restaurantkeuzes in het kader). We wandelen wat verloren rond tussen een aantal betonnen bungalows door, tot we aan het einde van een pad een vakantiehuisje vinden met op de deur in krullerige letters de tekst: ‘’t Veurhuis. Dineren en vergaderen.’

Meisjesachtige vrouw van middelbare leeftijd

Direct achter de deur staat de gastvrouw, en dat is even schrikken. ‘Wat fijn dat jullie het gevonden hebben’, kwinkeleert ze. ‘Ik stond toevallig nét naar buiten te kijken.’ Ze is een grote, wonderlijk meisjesachtige vrouw van middelbare leeftijd. ‘Komt u maar lekker binnen! Wilt u meteen een tafeltje kiezen, of eerst even relaxed aperitieven in de zithoek?’

Snoekbaarsfilet Beeld Els Zweerink

Ik weet niet wat u voor u ziet wanneer u het woord ‘groepsaccommodatie’ leest, maar bij mij komt niet direct de woordcombinatie ‘relaxed aperitieven in de zithoek’ op. Ik denk eerder aan rieten manden vol wonderlijk slappe boterhammen, aan soep met vermicelli, aan troggen macaroni met ham en kaas, aan blanke vla. Het type voedsel dat vooral de functie heeft om te zorgen dat de roedels kamppubers of families-met-aanhang tijdens het teambuilden niet van hun stokje gaan. Het type voedsel waar je na een weekend al schoon genoeg van hebt – laat staan als je het al een half leven lang hebt moeten bereiden, boven reusachtige pannen en warmhoudkomforen.

Veertig man aan de soep met ballen

Dat laatste was het geval bij Johan en Nicole van Leijsen, eigenaars van ’t Volderke. Een familiebedrijf is het, dat al sinds de jaren zestig accommodatie biedt voor groepen van 6 t/m 34 personen. ‘Er komen inderdaad veel families’, zegt Nicole, ‘maar ook groepen mensen met een verstandelijke beperking, schoolkampen, van alles. Er zit nu hier verderop veertig man aan de soep met ballen.’ Maar na zo’n lange tijd wil je ook weleens wat anders. Johan vat het kernachtig samen: ‘Dat daarachter (wijst naar de groepsaccommodatie), dat voelt als moeten. Ons Veurhuisje hier... Dat is mogen.’

We kijken verbaasd om ons heen. Het vakantiehuisje waarin het huiskamerrestaurantje is gebouwd is echt een vakantiehuisje – plavuizen, kunststof kozijnen, centrale verwarming en een vergeeld systeemplafond – waarboven vervolgens een vrij willekeurige Xenos-selectie lijkt te zijn omgekeerd: op de tafels allerlei droog- en plasticbloemen, op willekeurige plekken ornamenten als een houten vis, een houten vaas, een strooien hoed of een groot zilveren boeddha-hoofd. Er is een vijftal tafeltjes en een bank tegen de muur. In de achterwand zit een glazen schuifdeur, met daarachter de keuken. Telkens als Johan daar de oven hoog zet, beginnen in de hele zaak de lampen te knipperen. ‘Ik snap er he-le-maal niks van’, zegt hij daarover. ‘Dit is iets nieuws. Nou ja, weet u wat? We zetten gewoon wat extra kaarsjes neer.’

We krijgen een lokaal gebrouwen biertje van Opener in Dongen, en warm knoflookbrood met ouderwetse tomatentapenade. Heerlijk. Dan een champignonsoepje in een espressokopje met wat truffelroom, en een kroketje met oesterzwam. Beide zijn uit de kunst; het soepje heeft in z’n geconcentreerde hartigheid iets cup-a-souperigs op de best mogelijke manier, het kroketje is werkelijk voorbeeldig gepaneerd en gefrituurd, met een krakende korst en een perfect romig, smakelijk binnenste.

Christina Aguilera onder de voorgerechten

Y2K is de naam van de momenteel gierend hip zijnde, licht ordinaire stijl van rond de millenniumwisseling, en de eerste gang van ’t Veurhuis past naadloos in die trend. Het is aangeschroeide tonijn in een sesamzaadjeskorst met een wakamesalade en mayonaise, geserveerd op een leisteen; voorwaar de Christina Aguilera onder de voorgerechten.

Creme van eekhoorntjesbrood. Beeld Els Zweerink

De vegetariër krijgt een hartige crème van gedroogd eekhoorntjesbrood en een smakelijke paddestoelensalade erop (beukenzwam, shiitake en champignon) met wat basilicummayo. Ook de tweede gang bevalt voor de carnivoor prima: gerookte eendenborst met geroosterde pompoen, stoofpeer, gedroogde appel en zuurkool. Heel plezierig. De vegetariër krijgt in plaats van eend een stuk Montbriac, een lopend blauw askaasje uit de Auvergne – ook die biedt goed weerstand aan de zachte zoetigheid.

Valesserige maiskoekjes

Het derde gerecht valt in de smaak bij de vleeseter: aardappelmousseline met kookroom en een lik knoflook, groene curry van doperwten, prima gebakken snoekbaars en dille-olie. De vegetariër is minder blij, die krijgt iets dat Johan aankondigt als maiskoekjes. De gepaneerde stukjes zijn lekker krokant, maar hebben volgens ons allebei iets onmiskenbaar, hoe zeg je dat... Valesserigs? Fabrieks-achtigs? De naam ‘Toscaanse carré’ dringt zich op. Desgevraagd bezweert Johan dat hij de maiskoekjes écht zelf maakt van gepureerde mais, bloem en feta – maar hij is er dan wel in geslaagd iets te maken dat verdacht veel naar een vegetarische schijf uit de supermarkt smaakt.

Als hoofdgerecht is er ravioli met spinazie en ricotta voor de vegetariër, met een bijzonder smakelijke (maar ook weer lichtelijk kookroom-achtig) kerriesaus, knolselderijpuree en een worteltje. De vleeseter krijgt filet van hert. Die is niet zo lekker: we denken, aan de hand van de raar opengewerkte structuur en de leverige smaak, dat het vlees sous-vide gegaard is ingekocht.

Bloedsinaasappelbavarois Beeld Els Zweerink

Het dessert is een zorgvuldig samengesteld bordje met een ring van sinaasappelbavarois (overigens is die niet vegetarisch, omdat er gelatine in zit), ijs van bloedsinaasappel, chocolademousse en nog allemaal frutsels en dingetjes van de groothandel.

Er zijn best plekken waar je beter kunt eten dan bij ’t Veurhuis. Maar het plezier van de eigenaren werkt aanstekelijk. We hebben een leuke avond gehad.