De kleur van de zon, citroenen en bananenmilkshakes: geel zorgt voor een instant goed humeur

Viola Davis , 2023. Beeld WireImage

Het icoon – Viola Davis

Vanwege associaties met ‘high viz’ (verhoogde zichtbaarheid) veiligheidskleding en budgetwinkelketens heeft geel als modekleur enigszins een imagoprobleem. Aan de andere kant is geel ook: vanille-ijs, citroenen, bananenmilkshakes, babyeendjes, Spongebob, narcissen en de zon, zonder uitzondering zaken die zorgen voor een instant goed humeur. Dat feelgoodeffect kan ook met kleding worden bereikt. Iemand die de kracht van geel allang heeft ontdekt is actrice Viola Davis, die opvallend vaak te zien is in statementjurken en -pakken in de kleur. En ja, geel is inderdaad vaak high viz, maar als u het aanpakt als Viola is dat ook precies de bedoeling.

Stijlschool is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin Stefanie Bottelier en Arno Kantelberg een actueel modeverschijnsel bespreken, wat moeten we dragen en hoe?

De sterveling: Sjoerd Warmerdam

Voor mannen die een gewoon pak te burgerlijk vinden, is er het Nederlandse kledingmerk Bonne Suits van ontwerper Bonne Reijn. Hij bedacht het tijdloze tweedelige pak dat elke dag van de week te dragen valt. De pakken ogen uniform (ergens hoor je een echo van het Mao-jasje), het onderscheidende vermogen wordt gecreëerd door de kleur.

Dat geldt zeker voor dat van Sjoerd Warmerdam, die zich in de kleur Yellow Vermeer liet beëdigen tot Kamerlid. Het D66-Kamerlid was letterlijk een lichtend voorbeeld voor zijn nieuwe collega’s die óók uniform gekleed gaan, edoch in stemmig donkerblauw. De kleur Vermeer Yellow is een samenwerking van Bonne Suits met het Rijksmuseum; de parels om de hals van Warmerdam zijn een originele referentie aan Vermeers bekendste werk. De prijs van het pak is overigens ook democratisch: 240 euro.

Kamerlid Sjoerd Warmerdam in een geel pak van Bonne Reijn. Beeld ANP / ANP

Op de catwalk

Al een paar jaar wordt het zogenoemde generatie Z-geel gepusht als favoriete kleur van een nieuwe generatie (en opvolger van millennial pink). Een kleur die hoop en vrolijkheid biedt in donkere tijden. Het Pantone Color Institute benoemde het in 2021 zelfs tot kleur van het jaar. Heel hard ging het tot nu toe echter niet met deze kanariekleur. Maar nu steeds meer sterren het wel aandurven en ook de catwalk vergeven is van knalgeel, komt het er misschien toch nog van. Als het aan Valentino, Stella McCartney of Molly Goddard ligt in ieder geval wel.

Van links af: Molly Godard, Stella McCartney, Missioni, GCDS, Valentino. Beeld Imaxtree

Huiswerk

- Houdt u wel van generatie Z-geel, maar het is eigenlijk niet uw kleur? Zorg dan voor een bufferkleur en draag geel als onderhelft van de outfit.

- Maja de Bij is (nog) geen stijlicoon, dus opgelet bij het combineren van geel met zwart.

- Voor de bangeriken: gele accessoires, van schoenen tot tas, maken een look ook zonnig.