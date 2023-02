De Iraakse keuken eens proberen? Bagdad in Den Bosch is een vriendelijke zaak met weelderige gerechten

De Iraakse keuken is veelzijdig, met invloeden uit het hele Midden-Oosten. Bagdad in Den Bosch is een prima plek om je te laten introduceren.

Het oudste kookboek ter wereld is gemaakt van rivierklei uit de Tigris. Meer dan vierduizend jaar geleden werden tientallen succesgerechten door een onbekende Oud-Babylonische chef in een aantal handzame, spatvrije tabletten vereeuwigd. Dat deed die door de recepten met een soort griffeltje in de natte klei te drukken en te laten drogen – de geijkte methode in Mesopotamië, het vruchtbare gebied rond de Tigris en de Eufraat waar het huidige Irak ligt. Pas een paar jaar geleden wisten onderzoekers van Yale University, waar de kleitabletten liggen, een deel van de teksten te vertalen, en het is opvallend hoe bekend deze millennia-oude gerechten aandoen. Er wordt een soepige stoofschotel uit de doeken gedaan van groente, lamsvlees, gort, bier en sjalotten. En een soort kippastei met gestoofde prei, tussen laagjes deeg.

Bagdad Orthenstraat 36, ’s-Hertogenbosch restaurantbagdad.nl Cijfer 7+ Irakees restaurant met mezze, soepen en stoven, kubbe, falafel, Irakese kebab en desserts. Maandag gesloten.

Een van de leukste kookboeken die vorig jaar uitkwam gaat ook over de Iraakse keuken en is gelukkig niet in spijkerschrift op kleitabletten geschreven, maar met zwierige pen en spetterende foto’s op glanspapier. De in Bagdad geboren Sara Shawkat – naast een uitstekende kok zelf ook een nogal oogverblindende verschijning – steekt in haar boek Noomi de loftrompet op de zwarte limoen, aardappelkubbeh, gobz tanour (platbrood uit de tandoor) en kunafe (een loodzwaar dessert van in suikerstroop gedrenkte kaas tussen engelenhaar of griesmeel – hierover later meer).

Gestoofde gerechten

Iraaks eten kent allerlei invloeden uit de Levantijnse, Kaukasische, Perzische en Turkse keuken, dus er valt verschrikkelijk veel heerlijks te ontdekken. Maar bovenal wil Shawkat haar lezers laten kennismaken met de Iraakse stoof. ‘Als er iets is dat ik zou willen bereiken, dan is het dat de marqua (meervoud: marquat) onderdeel wordt van je eetcultuur. Marquat, oftewel gestoofde gerechten, zijn het karakteristiekst voor de Iraakse keuken.’

Tursjane: lamsvlees gemaakt met verse tomatensaus, gedroogde pruimen, abrikozen, geplette kikkererwten, geserveerd met rijst en salade. Beeld Els Zweerink

Nu, dat allemaal sprak ons behoorlijk aan; het was bovendien verschrikkelijk stoofweer, met gure wind en natte sneeuw. Dus togen we naar Den Bosch waar, kwam ons ter ore, een goed Iraaks restaurant afgelopen jaar de deuren had geopend. De familie uit Bagdad die de zaak uitbaat stond eerder jarenlang op de Bossche markt met vegetarische specialiteiten: broodjes falafel en geroosterde aubergine, en bakjes met verse mezze. Hun restaurant in het centrum is gezellig ingericht met terra muren, foto’s van ingrediënten en schilderijen van wolspinnende Iraakse dames en aardewerken kruiken. Er staat opzwepende muziek aan. Midden in de zaak staat bovendien, omdat het buiten zo koud is, een terrashaard zacht te snorren; onorthodox, maar wel lekker knus. Pa staat in de keuken, moe doet met een dochter de bediening. De Bosschenaar weet de zaak goed te vinden, want restaurant Bagdad zit bijna vol.

Iraakse zoetwatervis

Op de menukaart staat inderdaad een rijtje stoofgerechten maar ook Iraakse zoetwatervis, kebab, voorgerechten, soepen en een paar desserts. Er is ook een kindermenu, voor de schappelijke prijs van € 7,50. We vangen aan met de gemengde schotel ‘mezze deluxe’ met huisgebakken Iraaks brood. Die is in orde maar (zeker gezien de prijs, € 18,50) niet superverrassend, met alle usual suspects vertegenwoordigd. Er is hummus, oké van smaak maar wat korrelig van structuur; goede muhammara, een dip van paprika, walnoten, en granaatappelmelasse; redelijke baba ganoush; smakelijke taboule met veel versneden peterselie en citroen (op het menu staat dat het is gemaakt met couscous, maar gelukkig blijkt dat, zoals het hoort, met bulgur); een yoghurtdip en olijven. Het versgebakken brood is goed en heeft ook nog even op de grill gelegen voor een rokerig smaakje.

Twee spiesjes lamskebab, geserveerd met Irakees brood, geroosterde tomaten, ui en sumak. Beeld Els Zweerink

Kubba (ook wel kibbeh) is een familie van Midden-Oosterse, pastei- of dumplingachtige bereidingen die meestal – maar niet altijd – zijn gemaakt van graandeeg rond een vleesvulling. Meestal zijn ze rond of torpedovormig, maar ook weleens plat. Het woord is – net als het woord kebab – afgeleid van het Arabische كَبَّب kabbaba, wat zoiets als ‘tot een bal vormen’ betekent. Kubba kan groot en klein zijn en wordt op allerlei manieren gegeten: gekookt of gefrituurd, warm of koud, groot of klein en zo uit het vuistje of in een soep. Bagdad serveert dat laatste: een grote kubba gevuld met lamsgehakt in tomatensoep. De soep smaakt uitstekend en fris, met wat gedroogde limoen, gedroogde munt en korianderzaad. De vulling van de kubba is ook erg lekker, maar de korst vinden we veel te dik en dor.

Obsceen zoet en vet

Wel uitstekend is het vlees van de houtskoolgrill (€ 23): we krijgen een spies met goede vette lamskebab, een met lamsfilet en een met knapperige kippendij. Het vlees is goed gemarineerd, we krijgen er opnieuw vers brood onder dat alle sappen fijn heeft opgevangen, en wat geroosterde groenten. Tursjane (€ 19,50) is een zoetzure stoof met gedroogd fruit en noten. In een rijke saus met veel piment en koriander, abrikoos en pruimen vinden we een botermals lamsschenkeltje en geplette kikkererwten. Alleen de traditionele amandelen zijn vervangen door cashewnoten. Evenwel is het heel erg lekker, en ook de bijgeleverde rijst is prima.

Ik had speciaal licht geluncht omdat ik kunafe (€ 7,50) op het menu had zien staan, een nagerecht van draderige, hete kaas in een knapperig laagje kataifi (engelenhaar) of griesmeeldeeg, overgoten met oranjebloesemsuikerstroop en gegarneerd met pistache. Kunafe wordt in het gehele Midden-Oosten en in Turkije geserveerd, en veel mensen – ook ik – hebben er een aan obsessie grenzende voorkeur voor. Het is namelijk, naast heel erg zwaar, werkelijk buitenaards lekker: zo obsceen zoet en vet, krakerig en draderig dat je hele systeem ervan op hol slaat. In de kunafe van Bagdad is de siroop verrukkelijk en de kaas goed gesmolten (ze gebruiken een mengsel van mozzarella en mascarpone), alleen het toplaagje is niet zo knapperig als die kan zijn. Toch erg lekker. Ook maken ze zelf baklava gevuld met custard en opnieuw met stroop overgoten (€ 5,50 voor drie). Prima bij de sterke koffie met kardemom.

Kunafe, gemaakt van engelenhaar en gevuld met mascarpone, mozzarella, pistachenoten en honingsiroop, geserveerd met vanille-ijs. Beeld Els Zweerink

Een aantal zaken mogen bij Bagdad nog wel iets meer aandacht krijgen, maar het is een vriendelijk restaurant en een prima introductie voor wie de Iraakse keuken wil proberen.