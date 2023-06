De ingrediënten bij Don Kounosuke zijn goed, de bereiding is onzorgvuldig

Restaurant Don Kounosuke in Utrecht. Beeld Els Zweerink

Zestig jaar geleden opende in Scheveningen het eerste Japanse restaurant van Nederland. Bezoekers en pers keken hun ogen uit, maar de journalisten leken enthousiaster over de ‘leuke Japanse gastvrouwen in peperdure zijden kimono’s’, dan over wat er op de tafels verscheen. ‘Rauwe vis op zure rijst’, bibberde een verslaggever. ‘Tahoe in soep van gedroogd zeegras’. Of deze keuken in Nederland ooit zou kunnen doorbreken? De heren hadden er een hard hoofd in.

Don Kounosuke Westerkade 27, Utrecht www.don-kounosuke.com Cijfer 6 Klein eethuis met Japanse donburi (rond € 20), voorgerechten (rond € 9), desserts (rond € 6) en een uitgebreide drankenkaart met sake in verschillende prijsklassen, Japanse whisky’s en theeën.

Inmiddels telt Nederland vele honderden Japanse restaurants en zijn er, naast sushi, ook steeds meer andere facetten van deze extreem uitgebreide, verfijnde keuken te vinden. Wat voor goede smaak in het algemeen geldt, lijkt in de Japanse keuken nog in hogere mate te proeven: dat ingrediënten, zorgvuldigheid en perfectionering uiteindelijk álles zijn, en dat zowel de duivel als de engeltjes schuilen in de details. Rauwe vis op zure rijst of gefrituurde tofu in soep van zeewier en gedroogde vis mag klinken als weinig spectaculairs, tot het wordt bereid met precies de juiste kwaliteit, behandeling en temperatuur van rijst en vis; de allerzorgvuldigst gefrituurde allerbeste tofu in de aller-peilloos diepste, hartigste dashi. Van iets theoretisch eenvoudigs worden het daarmee zomaar een paar van de lekkerste dingen die je ooit hebt gegeten.

Rode vlaggen

Wat dat oog voor detail betreft lijken we in eerste instantie aan het goede adres bij Don Kounosuke, een klein Japans eethuis dat al enkele jaren huist aan de gezellige kade van de Utrechtse Vaartsche Rijn. Het werd begonnen door een Japans (inmiddels ex-)stel en alles lijkt met veel zorg en aandacht bijeengebracht. De inrichting, de kleding van het personeel en het servies zijn Japans, op de menukaart staat de degelijke herkomst van de ingrediënten duidelijk vermeld, alsmede een uitgebreide, trotse uitleg van hoe alles genuttigd dient te worden. Op de drankenkaart is prima sake te zien in verschillende stijlen en prijsklassen (veel ook per glas) en Japanse whisky’s, bieren en theeën. Het deels Nederlands- en deels Engelstalige personeel is snel en allervriendelijkst, hoewel het er storm loopt: iedere lege tafel is onmiddellijk weer bezet. Maar al bij binnenkomst knaagt er ook iets, en dat is de geur van het restaurant. ‘Vuile frituur’, fluister ik tegen mijn tafelgenoot, die knikt: wij kennen inmiddels onze rode vlaggen.

Het kerngerecht van dit restaurant is de donburi. Een traditionele Japanese maaltijd bestaat meestal uit rijst met daarnaast gerechten, soep en pickles, maar de donburi is letterlijk ‘een maaltijd in een kom’. Onder in de kom zit rijst die dan belegd wordt met verschillende ingrediënten die het tot een volwaardige maaltijd maken, de soep en condimenten worden naar smaak in de kom toegevoegd. Van origine betrof het bescheiden, veganistisch tempelvoedsel, later werd het vaak met paling geserveerd als chique hap aan mensen die in het theater wilden eten en inmiddels is het een geliefd arbeidersmaal – je kunt het beleg van de rijst immers zo gek maken als je wil, en de klassieke donburi’s zijn er in vele soorten en maten. Maar naast de verschillende kommen is er bij Don Kounosuke ook een aanlokkelijke lijst Japanse voorgerechten en barsnacks te krijgen. Wij kiezen voor de karaage (gefrituurde kip, € 10,50), agedashi tofu (tofu in dashi, € 8,50), een bordje gemengde pickles (tsukemono, € 6,50) en de wafu tamato salad (Japanse stijl salade met soja-sesamvinaigrette, € 6,50).

Restaurant Don Kounosuke in Utrecht. Beeld Hiske

Niet best

Helaas is dat allemaal niet best. Wanneer goed bereid is karaage een knettereenvoudige hap van sappige, gezouten kip in een gekmakend knapperig korstje van bloem en aardappelzetmeel – totaal verslavend bij een biertje. Hier krijgen we brokken flauwe kip in een moddervette, slappe korst vol stukken zwartverbrand bloed met daaroverheen gek genoeg weer rauwe bloem: alsof de kip na het verbranden opnieuw is gepaneerd en toen te kort gebakken. Het is zompig, vet en onfris in plaats van knapperig en licht. Ernaast ligt wel erg lekkere yuzukosho – een Japans fris-pittig-aromatisch condiment van de citrusvrucht yuzu met groene pepers. De tsukemono, wat een fijne selectie pickles hoort te zijn, bestaat uit alleen wat plakjes gele ingemaakte daikon (takuan) en ingemaakte komkommer die vooral heel erg naar zoute, muffe thee smaakt (thee wordt soms bij het inmaken van groenten gebruikt omdat het looizuur ze knapperig houdt). We missen echt iets zuurs als tegenwicht. De tomatensalade lijkt ook nergens op: het is een ouderwetse wasserbombe in zessen die niet eens even is gezouten, met daarop een kleddernatte ui in zoete saus.

Agedashi tofu is een van mijn favoriete gerechten, en als ik het op de kaart zie staan bestel ik het altijd. Licht gefrituurde, van buiten krokante, van binnen custard-achtige tofu wordt geserveerd in een diep hartige saus van dashi (een bouillon van zeewier en gedroogde bonito) met wat soja en rijstazijn. Hier zit om de tofu een enorm dikke laag gelatineus aardappelzetmeel dat niet knapperig is maar elastisch als kinderlijm, en opnieuw valt de onfrisse smaak op van het vet waarin het is gebakken. De dashi is in orde maar wel erg zout door de soja. Het is raar om te merken dat ook hier de ingrediënten wel correct lijken (de tofu is van goede kwaliteit en de dashi lijkt me gemaakt met echte katsuobushi en kombu en niet van een poeder) maar niet in de juiste hoeveelheden of op de juiste manier zijn toegepast.

Restaurant Don Kounosuke in Utrecht. Beeld Hiske

Onhandig dienblad

Die onzorgvuldige bereiding valt opnieuw op bij de hoofdgerechten. De serveerster komt eerst langs met een soort onhandig dienblad vol condimenten waar we er dan ieder drie van mogen kiezen – best lastig als we ons gerecht niet hebben, en het voelt zowel omslachtig als schraperig: geef me dan óf de toppings die het beste passen, óf laat me gewoon kiezen wat ik wil (‘Mag ik misschien in plaats van wat chilistrooisel een schijfje citroen, of nee, doe toch maar 3 gram ingemaakte gember’).

Restaurant Don Kounosuke in Utrecht. Beeld Hiske

Een kaisendon (€ 21,50) is gemengde sashimi op warme rijst, kleurrijk en fris, die je eet met wat soja en wasabi. De kwaliteit van de vis – kweekzalm met ook wat tonijn en coquille – is in orde, maar in plaats van als sashimi is alles in ongelijkmatige dobbelstenen gesneden; meer als een Hawaiiaanse poké dan als Japanse sashimi, maar dan ongemarineerd. Op de miso iberico katsu don (€ 20,50) zit een gepaneerde varkensschnitzel met misosaus en een enorme berg slordig gesneden, onaangemaakte kool; wederom is het vlees niet knapperig. De misosaus smaakt wel goed. Bij beide kommen eten is de kortkorrelige Japanse rijst opnieuw van goede kwaliteit, maar smaakt deze alsof hij slordig opgewarmd: taai en kartonnig. Nogal belangrijk in een rijstgerecht, en goed gekookte Japanse rijst kan juist zo verschrikkelijk lekker zijn. De bouillon die er in een kommetje bij wordt geleverd is geen dashi, maar lijkt wel een soort instant groentebouillon.

Keihard bevroren

Als dessert nemen we het huisgemaakte ijs van matcha (€ 6). Matcha is een Japans theepoeder dat bitterzoet en hooiig smaakt en het (naast als drank) ook erg goed kan doen in romige desserts. De groene tennisbal die we krijgen lijkt ons al dagen geleden geschept en is zo keihard bevroren dat we er nauwelijks van kunnen eten. Wederom lijkt de smaak wel in orde, maar zoiets kun je eigenlijk niet serveren.

De ingrediënten en de insteek lijken ons in orde bij Don Kounosuke; ik merk aan alles dat de zaak in handen is van mensen met oog voor goede ingrediënten en aankleding en die Nederlanders graag in contact brengen met echte Japanse smaken en gerechten. Maar in de keuken gaat er momenteel iets helemaal mis, en dat toont zich genadeloos op de borden en in de kommen. Ik hoop dat het de eigenaren lukt de boel weer in het gareel te krijgen – ze kunnen beginnen met het schoonmaken van de frituur.