De hoofdrolspelers uit ‘Sexy Beast’ vliegen gelukzalig boven een stadje, als in een Chagall

‘Over the Town’ (1918), Marc Chagall. Beeld Imageselect

Er zijn duizenden manieren bedacht om bij een eerste ontmoeting duidelijk te maken dat twee hoofdrolspelers voor elkaar gemaakt zijn. Er is knetterend oogcontact via een aquarium (Romeo + Juliet, Baz Luhrmann, 1996) bijvoorbeeld, of op de dansvloer, terwijl al het andere verdwijnt (West Side Story, 1961).

Een lange relatie vangen

Maar hoe je de kalme rust van een langere relatie vangt – daar zijn ze in Hollywood minder mee bezig. Waarom zouden ze? Romantische films eindigen doorgaans waar de relatie begint; kalme liefde, daar is niks aan. Samen op de bank, verf uitkiezen in de bouwmarkt, domweg gelukkig: leuk en aardig, maar geen hond wil daarnaar kijken natuurlijk.

Verf & film is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine waarin filmscènes worden besproken die op een schilderij zijn geïnspireerd.

‘Het gevoel dat we opstegen’

Marc Chagall (1887-1985) dacht daar anders over. Hij blééf zijn grote liefde en echtgenote Bella schilderen, tot ver na haar dood, steeds met evenveel tederheid. Hun romance had trouwens zo in een sentimentele film gepast: het begon ook met knetterend oogcontact, zo blijkt uit hun latere beschrijvingen. Maar zij was de 14-jarige dochter van een rijke juwelier en hij een 22-jarige arme kunstenaar. Toch koos zij koppig voor hem, en terwijl hij lange tijd in Parijs woonde, bleven ze hopeloos romantische brieven uitwisselen. Over het moment van hun verloving schreef Bella: ‘Ik had plotseling het gevoel dat we opstegen. Jij stond ook op één been, alsof de kleine kamer je niet meer binnen kon houden. Je zweefde naar het plafond. Je hoofd draaide naar het mijne, onder je, en mijn hoofd draaide naar dat van jou. We vlogen over velden vol bloemen, afgesloten huizen, daken, tuinen, kerken.’

Voorbij het mondaine

Op de schilderijen van Chagall vliegen ze regelmatig. In Over the Town (1918) zweven de geliefden sereen boven hun geboorteplaats Vitebsk, ver boven huizen, daken, tuinen. Hun liefde overstijgt het mondaine – al het andere is bijzaak zolang hij haar maar ondersteunt, en zij de route bepaalt, wijzend met haar hand. De kleuren zijn gebleekt en zacht: zij staan centraal, het groen van zijn overhemd en het blauw van haar jurk zuigt de blik naar ze toe. Zelfs de enige andere figuur, die nota bene in een hoek zit te poepen, valt niet op. De shit, die zie je niet.

Grappig: als je in het Engels verliefd wordt, dan val je. ‘Falling in love’. Een fraaie uitdrukking die beschrijft hoe dat prille begin voelt – weerloos met kriebels in je buik nog onzeker zijn over waar het eindigt. Chagall verbeeldt het tegenovergestelde: het moment dat de grootste opwinding en angst eraf is, dat je op de ander vertrouwt, moeiteloos op de goede manier in diens armen glijdt, dat je je als koppel in een eigen cocon onaantastbaar waant.

Beeld uit de film ‘Sexy Beast’ (2000), Jonathan Glazer.

Misdaad en liefde

Regisseur Jonathan Glazer leende dit beeld voor zijn debuutfilm Sexy Beast (2000). Daarin woont de gepensioneerde gangster Gal (Ray Winstone) in een villa met zwembad in Spanje. Ver weg van Londen, waar de georganiseerde misdaad zonder hem doordraait, met zijn grote liefde Deedee (Amanda Redman). ‘Mensen vragen me weleens: mis je het niet?’ vertelt hij in een voice-over tijdens een vrolijke barbecue-avond met vrienden. En terwijl hij de liefde verklaart aan zijn hete woonplaats, toont Glazer Deedee, die in slow motion op Gal afloopt. Hij blaast een hartje met zijn sigarenrook en dan verandert het beeld: eerst zie je hun trappelende voetjes, de camera draait, een close-up van hun gezichten. Een kus, haar haar golft als in water. En dan dat vervreemdende shot, van de twee in een omhelzing, terwijl ze in de sterrennacht boven een verlicht stadje vliegen. In tegenstelling tot bij Chagall gaan deze twee volledig in elkaar op.

Schaamteloos romantisch

Het is niet het enige surrealistische beeld dat Glazer in zijn film stopt, maar de andere – die van een groot zwart mens-konijn bijvoorbeeld – verbeelden angst of dreiging. Dit is schaamteloos, over de top romantisch. En dat heeft de film nodig. Gal is een patser, type plat cockney, open hemd, schakelketting. Niet iemand op wie je automatisch grootse romantische gevoelens plakt. En het zwartkomische Sexy Beast lijkt te draaien om misdaad – zeker als kort na deze sequentie een enge, dwingende man opduikt die Gal dwingt tot ‘een laatste klus’ en zo diens paradijselijke bestaan overhoop gooit. Maar dat is niet zo. Wat dan vooral op het spel staat is de liefde tussen Gal en Deedee. Het is het enige wat écht belangrijk is – en dit shot zorgt ervoor dat de kijker dat snapt. Het geeft Sexy Beast een hart.